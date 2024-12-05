前港姐鄧卓殷外貌再進化惹整容嫌疑，學生舊照曝光判若兩人，她回應：只箍過牙！

自今年2月宣布訂婚後，前港姐鄧卓殷早前與未婚夫郭子豪以情侶檔出席婚嫁活動掘金，不過，女方樣貌卻疑似再「進化」，與網上曝光的讀書時期舊照對比，判若兩人。

現年29歲的鄧卓殷（Amber）與富家子郭子豪日前雙雙出席活動，並透露明年4月婚禮的安排，直言為了盡善盡美，已向不少圈中人取經。準新娘鄧卓殷指姊妹團成員已定，而郭子豪則指婚照打算於清邁取景。未知是否待妝容問題，當日活動照流出後，有網民便質疑鄧卓外貌有再「進化」嫌疑……。

現年29歲的鄧卓殷（Amber）與未婚夫郭子豪日前雙雙出席活動。(影片截圖)

有網民便質疑鄧卓外貌有再「進化」嫌疑。(FB圖片)

鄧卓殷（Amber）與郭子豪今年2月宣布訂婚。(FB圖片)

事實上，鄧卓殷（Amber）於2018年參選港姐，該屆當選亞軍兼最上鏡小姐不久，便被網民翻出多張其讀書時期的青澀舊照。舊照中的Amber皮膚黝黑，其雙眼仍是單眼皮，而且是豬膽鼻，與現在的雙眼皮電眼及高佻鼻子對比，外貌輪廓改變極大，因此不少網民懷疑她曾「後天加工」。面對整容質疑，Amber當時則只承認過自己曾箍過牙，並未有太多回應。

鄧卓殷（Amber）於2018年參選港姐，並當選亞軍兼最上鏡小姐。(影片截圖)



有網民翻出多張鄧卓殷讀書時期的青澀舊照，外貌與現在如判若兩人。(網上圖片)

曾捲入負面新聞

除了整容疑雲，Amber亦屢傳多宗負面新聞，包括介入郭子豪與拍拖3年的圈外女友Karen的戀情等，是非纏身，不過郭子豪已解釋與Karen分手後才與Amber發展，不過此事對女方的形象始終有一定程度的影響。

港大學霸

Amber本身是一名學霸，於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，其後在香港大學修讀建築系，更獲《2017年度亞洲建設大獎評選》的學生界別建築組贏取優異獎，2017年學士畢業並任職建築見習生。2019年，Amber更重返校園繼續進修，一邊拍劇一邊在港大修讀建築碩士課程。

Amber本身是一名學霸，於2013年的中學文憑試（DSE）中考獲四科5**的佳績，其後在香港大學修讀建築系。(FB圖片)

鄧卓殷為普拉提導師。(FB圖片)

轉載自晴報