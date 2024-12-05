歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
易經看世界 世界風雲變
香港好去處
Highlight:
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【全新頻道】etnet香港好去處，掌握全港最齊盛事活動
【etnet 30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞 Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
TVB型男黃智賢愛心爆棚：車站月台為揸拐杖男子開路，網民大讚人帥心地好！
健康Tips

TVB型男黃智賢愛心爆棚：車站月台為揸拐杖男子開路，網民大讚人帥心地好！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　TVB型男、57歲黃智賢一向愛心爆棚，除了將家中3愛犬視如子女，上月又親身到內地醫院探訪病童，近日更被網民於火車站目擊他為行動不便人士開路。

 

　　有網民於小紅書上載影片，指本月26日下午於火車站偶遇到當日全身牛仔褲裝束打扮的黃智賢（Ben）。片中，只見當列車車門開啟後，已步出車外的Ben未有即時離開，反而暖心回頭，原來是為一名撐著拐杖行動不便的男子開路護航。Ben先是伸出左手生怕對方跌倒，然後更細心叮囑「慢慢啊！」。影片曝光後，不少網民大讚黃智賢愛心爆棚，「人帥又心地好」、「絕非做show」。

 

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

當列車車門開啟後，已步出車外的Ben未有即時離開，反暖心回頭，原來是為一名撐著拐杖行動不便的男子開路護航。(影片截圖)

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

黃智賢上月亦在其社交平台分享了他親身到內地醫院探訪患有罕見疾病兒童的片段。(影片截圖)

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

黃智賢更自掏紅包送予病人父母，希望為他們困境略盡綿力。(影片截圖)

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

低調行善丨TVB男神月台上為拐杖男開路獲讚 住西貢獨立屋家有3愛犬

黃智賢亦是愛犬之人，與太太Maggie 於2004年結婚後，並無子女的倆口將家中三隻狗女視如己出。(IG圖片)

 

　　除了火車善舉，黃智賢上月亦在其社交平台分享了他親身到內地醫院探訪患有罕見疾病兒童的片段。除了聽醫生講解小朋友病況，他當時更自掏紅包送予病人父母，希望為他們困境略盡綿力。

 

　　事實上，黃智賢亦是愛犬之人，與太太Maggie 於2004年結婚後，並一直居住於早年以895萬買下的西貢獨立屋。儘管已升值不少，不過他卻一直無放售打算，他曾指獨立屋露台可以將山景、海景一覽無遺，加上空間大，可以給足夠空間讓家中愛犬活動。由於倆口並無子女，故一直將家中三隻狗女視如己出，黃智賢笑言自己是資深狗奴才，樂意為牠們執屎。他在網上亦不時分享與愛犬的合照，他指從不會刻意教動物做一些服從動作，亦抗拒這樣做。他感最開心的時候，便是跟愛犬一起坐梳化睇電視，感覺寫意最放鬆。

 

　　

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#醫生#黃智賢#小紅書
Add a comment ...Add a comment ...
男人10大習慣損前列腺健康：久站久坐久蹲損前列腺？多食紅肉患前列腺癌風險增3倍？醫生推介4類保養食物
更多健康解「迷」文章
男人10大習慣損前列腺健康：久站久坐久蹲損前列腺？多食紅肉患前列腺癌風險增3倍？醫生推介4類保養食物

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處