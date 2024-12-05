TVB型男黃智賢愛心爆棚：車站月台為揸拐杖男子開路，網民大讚人帥心地好！

TVB型男、57歲黃智賢一向愛心爆棚，除了將家中3愛犬視如子女，上月又親身到內地醫院探訪病童，近日更被網民於火車站目擊他為行動不便人士開路。

有網民於小紅書上載影片，指本月26日下午於火車站偶遇到當日全身牛仔褲裝束打扮的黃智賢（Ben）。片中，只見當列車車門開啟後，已步出車外的Ben未有即時離開，反而暖心回頭，原來是為一名撐著拐杖行動不便的男子開路護航。Ben先是伸出左手生怕對方跌倒，然後更細心叮囑「慢慢啊！」。影片曝光後，不少網民大讚黃智賢愛心爆棚，「人帥又心地好」、「絕非做show」。

當列車車門開啟後，已步出車外的Ben未有即時離開，反暖心回頭，原來是為一名撐著拐杖行動不便的男子開路護航。(影片截圖)

黃智賢上月亦在其社交平台分享了他親身到內地醫院探訪患有罕見疾病兒童的片段。(影片截圖)

黃智賢更自掏紅包送予病人父母，希望為他們困境略盡綿力。(影片截圖)

黃智賢亦是愛犬之人，與太太Maggie 於2004年結婚後，並無子女的倆口將家中三隻狗女視如己出。(IG圖片)

除了火車善舉，黃智賢上月亦在其社交平台分享了他親身到內地醫院探訪患有罕見疾病兒童的片段。除了聽醫生講解小朋友病況，他當時更自掏紅包送予病人父母，希望為他們困境略盡綿力。

事實上，黃智賢亦是愛犬之人，與太太Maggie 於2004年結婚後，並一直居住於早年以895萬買下的西貢獨立屋。儘管已升值不少，不過他卻一直無放售打算，他曾指獨立屋露台可以將山景、海景一覽無遺，加上空間大，可以給足夠空間讓家中愛犬活動。由於倆口並無子女，故一直將家中三隻狗女視如己出，黃智賢笑言自己是資深狗奴才，樂意為牠們執屎。他在網上亦不時分享與愛犬的合照，他指從不會刻意教動物做一些服從動作，亦抗拒這樣做。他感最開心的時候，便是跟愛犬一起坐梳化睇電視，感覺寫意最放鬆。

轉載自晴報