本港肺癌年奪3,800命！患者飲食不調5年惡化至3期，營養師推介34種護肺防癌食物

肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」，單在2022年，肺癌在本港已奪去近3,800人命。台灣有營養師分享，多吃34種食物有助護肺，降低罹患肺癌風險。

肺腺癌｜肺腺癌1B期患者5年惡化至第3期

台灣營養師陳冠蓉近日在Facebook個人專頁分享，指一名患者在5年前確診肺腺癌1B期，手術後病情好轉，因此醫生告知該名患者無需過度緊張，正常生活就好。

惟該名患者沒調整飲食習慣，雖然保持運動習慣，但仍每天吃燒烤、油炸等食物及外賣，少吃蔬果，5年後再次檢查，發現癌症竟已惡化至第3期。

防癌食物｜5大護肺方法

陳冠蓉表示，根據世界衛生組織，肺癌是全球癌症死因的第一位，尤其在亞洲地區發病率與死亡率居高不下。英國牛津大學近15年研究顯示，亞裔女性罹患肺腺癌風險比白人高出2倍，而社會經濟地位低的族群，罹癌風險也高於社會經濟地位高的族群2倍。

為此，陳冠蓉分享了5大護肺方法，降低罹患肺癌的風險：

1.每天攝取Omega-3脂肪酸

功效：有助於抗發炎，並且降低肺癌風險。

食物例子：亞麻仁籽、奇亞籽、核桃、深海魚類（如三文魚、鯖魚）、牛油果等。

2.每天攝取七彩蔬果

功效：含豐富抗氧化物與植化素，能保護細胞免受自由基傷害，有助抗發炎、抗氧化。

● 紅色：番茄、紅椒、火龍果

● 橙黃色：紅蘿蔔、玉米筍、鳳梨、柿、南瓜

● 綠色：番薯葉、羽衣甘藍、菠菜、椰菜花、青花椰苗、番石榴

● 紫色：茄子、紫椰菜、紫高麗菜苗、巨峰提子、藍莓

● 黑色：黑木耳、冬菇

● 白色：蘑菇、洋蔥、大蒜

3.每天吃含「硒」食物

功效：有助提升免疫系統的防禦力。

食物例子：海鮮、瘦肉、堅果、糙米、蘑菇。

4.出門建議戴口罩

陳冠蓉指，空氣污染無處不在，建議在家善用空氣清新機改善空氣品質，外出時則建議常常配戴具防護力的口罩，降低懸浮粒子PM2.5及其他有害物質吸入體內。

5.遠離致癌因子

● 不吸煙，並且遠離二手煙、石棉等空氣品質差的環境；

● 避免在室內焚燒香氛、蠟燭或進行祭拜等行為；

● 減少使用化學清潔劑，多以熱水或天然替代品清潔，並且清潔時保持室內通風。

陳冠蓉提醒，民眾外食時可多點一份燙青菜，挑選有機、無毒的蔬果，補充青花椰苗、紫高麗菜苗等食材。她又指，癌症病人每天需耗費的醫藥費甚高，民眾平時可多吃健康的食物，將身體照顧好才是聰明之選。

轉載自晴報