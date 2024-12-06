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患癌女富商自殺贈遺產予女傭：點解遺囑最後被判無效？
健康Tips

患癌女富商自殺贈遺產予女傭：點解遺囑最後被判無效？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　今年4月一名59歲法籍富商於泰國自殺亡，而她所留下約值270萬美金（約2,110萬港元）的遺產包括豪華別墅及巨款竟贈予相識17年的女傭（Aunt Tim），惟由於1原因近日卻出現變數。

 

　　綜合泰國傳媒報導，法國女富商凱薩琳（Catherine Delacote）於4月疑因患癌於泰國自殺身亡，雖然生前曾留下遺囑指將約270萬美金（約2,110萬港元）遺產贈予女傭蒂阿姨（Aunt Tim），警方事後調查，死者生前曾從事非法交易等商業活動，而獲利後則在泰國買下多項物業資產，因此當地政府認為死者遺產中部分大額資產無效，包括一棟別墅與兩塊土地。當中2名涉案者，亦面臨提交虛假官方文件及協助外籍人士非法收購土地等多宗指控。

 

　　女傭（Aunt Tim）雖不涉案，不過相信已無法繼承房產，惟遺囑中的保險箱中的珠寶和銀行存款則仍可繼承。

 

　　據了解，女傭蒂阿姨已為女富商打工17年，主要為死者打點生活起居。今年4月下旬，死者疑因患癌自殺，生前曾發送一條訊息予蒂阿姨。訊息中，除了希望好幫忙處理後事，更著她打開豪宅保險箱，入面原來留了一份遺囑指將約值270萬美金（約2,110萬港元）的遺產送贈了她。女傭事後受訪指，無意成為事件焦點，亦從未覬覦富商財產，還承諾將照顧她留下的三隻愛貓。

 

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

女傭蒂阿姨已為女富商打工17年，主要為死者打點生活起居。(網上圖片)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

死者所留下約值270萬美金（約2,110萬港元）的遺產包括豪華別墅。(網上圖片)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

59歲法籍女富商於泰國自殺亡，警方到場調查。(影片截圖)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

59歲法籍女富商於泰國自殺亡，警方到場調查。(影片截圖)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

59歲法籍女富商疑開槍自殺。(影片截圖)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

59歲法籍女富商疑開槍自殺。(影片截圖)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

警方事後調查，死者生前曾從事非法交易等商業活動，而獲利後則在泰國買下多項物業資產，因此當地政府認為死者遺產中部分大額資產無效，包括一棟別墅與兩塊土地。

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

警方事後調查，死者生前曾從事非法交易等商業活動，而獲利後則在泰國買下多項物業資產，因此當地政府認為死者遺產中部分大額資產無效，包括一棟別墅與兩塊土地。

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

女傭蒂阿姨已為女富商打工17年，主要為死者打點生活起居。(影片截圖)

鉅額財富丨法國富商贈別墅名車共2110萬予貼身女傭 遺囑因1點被判無效

女傭蒂阿姨已為女富商打工17年，主要為死者打點生活起居。(影片截圖)

 

轉載自晴報

 

Tags:#泰國#自殺#健康問題#法國#遺產#非法交易#豪宅#珠寶#遺產繼承#警方調查
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