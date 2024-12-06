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瓊瑤離世：初步驗屍報告證實一氧化碳中毒窒息，無外力介入排除他殺嫌疑
健康Tips

瓊瑤離世：初步驗屍報告證實一氧化碳中毒窒息，無外力介入排除他殺嫌疑

健康解「迷」
健康解「迷」

　　知名作家瓊瑤本月4日在家中輕生死亡，享年86歲。由於其身家估計超過25億元，不少人均關注其身故後龐大資產的去向。除此之外，其初步屍檢報告亦出爐，經法醫檢驗，證實她因一氧化碳中毒窒息身亡。

 

　　綜合媒體報道，瓊瑤生前作品曾被翻拍成多部影視作品，如《窗外》、《水雲間》、《梅花三弄》、《還珠格格》及《情深深雨蒙蒙》等，估計電視劇版權收益預估已超過人民幣10億元（約10.71億港元）。此外，報道亦指瓊瑤亡夫平鑫濤2019年病逝後，她分得約6億元（約6.43億港元）房產，最後加上旗下的影視公司，估計其身家超過25億元（約26億港元）。

 

　　翻查資料，除了皇冠出版集團，瓊瑤旗下還有三家影視公司，包含可人公司、怡人公司及仲傑公司，其中怡人公司由瓊瑤的兒媳何琇瓊管理，兒子陳中維製作，而小說、出版至影視產業一體化模式，更創造龐大經濟，「瓊瑤經濟」被估算利潤十分豐厚。

 

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

知名作家瓊瑤4日在家中輕生死亡，享年86歲。由於其身家估計超過25億元，不少人均關注其身故後龐大資產的去向。

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤亡夫平鑫濤2019年病逝後，她分得約6億元（約6.43億港元）房產，最後加上旗下的影視公司，估計其身家超過25億元（約26億港元）。(FB圖片)

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤曾捧紅不少明星，包括趙薇、林心如等人。

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

多部影視作品，為瓊瑤帶來龐大收益。

 

 

瓊瑤估值6億豪宅「可園」 林青霞曾到訪

 

　　瓊瑤晚年原住在台北東區豪宅「可園」，面積約700平米，市值約5億人民幣，不少名人包括劉文正、林青霞都曾踏足，惟因為年代久遠，不少地方有老化龜裂痕跡，符合危老重建條件。瓊瑤因此遷出後搬到淡水，大概花3、4年的時間就可以完工。而瓊瑤在淡水居住的「雙映樓」，曾被外媒評「少數世界頂尖風景之一」，最高成交總價直逼台幣1.2億元（約2689萬人民幣）。

 

死因曝光

 

　　瓊瑤離世後，其遺體被送往台北懷愛館（舊稱台北市第二殯儀館）作檢驗，據了解，昨天下午6時30分，瓊瑤兒子、兒媳婦及秘書3人曾抵殯儀館等候屍檢報告，直到晚上3人才乘車離開，期間不接受媒體採訪。而檢察官已確認她因一氧化碳中毒窒息身亡，無外力介入，無他殺嫌疑，家屬亦對其死因無異議。

 

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤離世後，其遺體被送往台北懷愛館，其家人悲痛到場認屍，沒有接受傳媒訪問。(影片截圖)

瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從 台北豪宅估值5億林青霞曾到訪

瓊瑤別墅可園將拆除改建。(影片截圖)

 

　　瓊瑤生前的遺書曾叮囑希望死後能低調處理，包括不要任何宗教形式的悼念外，也希望花葬歸於塵土，不發訃文、不公祭、也不設靈堂，更不要有出殯的儀式。因此家屬今日(5日)在瓊瑤Facebook發文表示，告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。

 

　　身為家屬我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#媒體#法醫#林青霞#瓊瑤#作家#輕生#資產分配#身家#估值#豪宅#檢驗#一氧化碳中毒#窒息#無他殺嫌疑
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