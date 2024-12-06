瓊瑤離世：初步驗屍報告證實一氧化碳中毒窒息，無外力介入排除他殺嫌疑

知名作家瓊瑤本月4日在家中輕生死亡，享年86歲。由於其身家估計超過25億元，不少人均關注其身故後龐大資產的去向。除此之外，其初步屍檢報告亦出爐，經法醫檢驗，證實她因一氧化碳中毒窒息身亡。

綜合媒體報道，瓊瑤生前作品曾被翻拍成多部影視作品，如《窗外》、《水雲間》、《梅花三弄》、《還珠格格》及《情深深雨蒙蒙》等，估計電視劇版權收益預估已超過人民幣10億元（約10.71億港元）。此外，報道亦指瓊瑤亡夫平鑫濤2019年病逝後，她分得約6億元（約6.43億港元）房產，最後加上旗下的影視公司，估計其身家超過25億元（約26億港元）。

翻查資料，除了皇冠出版集團，瓊瑤旗下還有三家影視公司，包含可人公司、怡人公司及仲傑公司，其中怡人公司由瓊瑤的兒媳何琇瓊管理，兒子陳中維製作，而小說、出版至影視產業一體化模式，更創造龐大經濟，「瓊瑤經濟」被估算利潤十分豐厚。

知名作家瓊瑤4日在家中輕生死亡，享年86歲。由於其身家估計超過25億元，不少人均關注其身故後龐大資產的去向。

瓊瑤亡夫平鑫濤2019年病逝後，她分得約6億元（約6.43億港元）房產，最後加上旗下的影視公司，估計其身家超過25億元（約26億港元）。(FB圖片)

瓊瑤曾捧紅不少明星，包括趙薇、林心如等人。

多部影視作品，為瓊瑤帶來龐大收益。

瓊瑤估值6億豪宅「可園」 林青霞曾到訪

瓊瑤晚年原住在台北東區豪宅「可園」，面積約700平米，市值約5億人民幣，不少名人包括劉文正、林青霞都曾踏足，惟因為年代久遠，不少地方有老化龜裂痕跡，符合危老重建條件。瓊瑤因此遷出後搬到淡水，大概花3、4年的時間就可以完工。而瓊瑤在淡水居住的「雙映樓」，曾被外媒評「少數世界頂尖風景之一」，最高成交總價直逼台幣1.2億元（約2689萬人民幣）。

死因曝光

瓊瑤離世後，其遺體被送往台北懷愛館（舊稱台北市第二殯儀館）作檢驗，據了解，昨天下午6時30分，瓊瑤兒子、兒媳婦及秘書3人曾抵殯儀館等候屍檢報告，直到晚上3人才乘車離開，期間不接受媒體採訪。而檢察官已確認她因一氧化碳中毒窒息身亡，無外力介入，無他殺嫌疑，家屬亦對其死因無異議。

瓊瑤離世後，其遺體被送往台北懷愛館，其家人悲痛到場認屍，沒有接受傳媒訪問。(影片截圖)

瓊瑤別墅可園將拆除改建。(影片截圖)

瓊瑤生前的遺書曾叮囑希望死後能低調處理，包括不要任何宗教形式的悼念外，也希望花葬歸於塵土，不發訃文、不公祭、也不設靈堂，更不要有出殯的儀式。因此家屬今日(5日)在瓊瑤Facebook發文表示，告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。

身為家屬我們謹遵她曾經的叮嚀以及在遺書上的囑咐。告別式將不設公祭，也不舉行任何媒體會或紀念活動，不佔用社會資源。在此刻希望大家給予我們家人一些時間與空間緩和悲痛的心情 。

轉載自晴報