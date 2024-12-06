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Netflix《影后》4女星公開Keep Fit秘訣：營養師點評減肥餐單，揭示保持完美身形的關鍵
健康Tips

Netflix《影后》4女星公開Keep Fit秘訣：營養師點評減肥餐單，揭示保持完美身形的關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　近日Netflix熱播劇集《影后》風靡中港台，劇情和4位女主角：楊謹華、謝盈萱、曾莞婷和陳庭妮的演技一致被獲好評。4位有氣質又有身材的女星公開飲食餐單，健康飲食必然是基本，原來他們不約而同都做「這件事」保持完美身材！

 

　　到底女明星是如何保持身材？台灣營養師吳悦慈逐一拆解4位女星瘦身餐單，從飲食到運動一一點評：

 

《影后》劇照【多圖】：

 

親密關係︱不婚不育單身萬歲？ 國際研究揭5類人幸福感排行：「恨拍拖者」幸福感居末位

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女星減肥｜楊謹華瘦身餐單

 

　　現年46歲的楊謹華憑著《敗犬女王》、《華燈初上》馳名中港台，並曾在2016年在「亞洲電視大獎」中榮獲最佳女主角。身高1米7的楊謹華身材窈窕，體重長年維持在50公斤，她曾分享自己是靠一日兩餐的斷食法維持身形，並公開餐單如下：

 

  • 間歇性斷食，每餐8分飽：一天只吃兩餐，早餐以南瓜、馬鈴薯代替精緻澱粉。6點前吃完晚餐、不吃澱粉。
  • 自製薑茶、蔬果汁：薑茶可提升代謝、暖胃；飯後來杯無糖蔬果汁(蘋果、紅蘿蔔、檸檬)避免脂肪堆積。
  • 無氧、有氧運動都挑戰：從跳繩、腳踏車、潛水，躲避球到用瑜伽雕塑曲線。多元運動能活動到不同肌群。

 

斷食法利弊｜間歇性斷食 助增加胰島素敏感度

 

　　吳悦慈指出，間歇性斷食可以幫助身體休息、胰島素恢復敏感度。她提醒，在進食順序上要留意先吃蛋白質、蔬菜，增加飽足感，避免因為斷食的飢餓導致食慾失控。

 

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女星減肥｜謝盈萱瘦身餐單

 

  • 飲食清淡：每天喝水至少2000cc，特別避開重油、重鹹食物，減少糖分攝取，避免水腫、減輕負擔，另外也會補充膠原蛋白、鈣質保養身體。
  • 有氧運動+重訓：有氧可以幫助流汗、排出體內雜質，鍛鍊肌肉則可以維持體態、增加體力。
  • 睡眠充足：睡飽有助調節「飢餓激素」，減少暴飲暴食，是抗老、減重的關鍵因素！

 

瘦身秘訣｜適量攝取油脂 保護心血管健康

 

　　吳悦慈建議，每日喝體重的30-40倍水量，加上飲食清淡能夠避免水腫。她亦提醒，飲食清淡亦要攝取適量油脂，好油推薦包括：橄欖油或牛油果油，能幫助身體抗發炎，保護心血管健康。

 

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女星減肥｜曾莞婷瘦身餐單

 

  • 放慢進食速度增加飽足感：細嚼慢嚥可增加飽足感，減少每一餐的熱量攝取。
  • 運動營養菜單：運動前吃2顆雞蛋、1個地瓜、1杯豆漿；運動後補充高蛋白養肌肉。
  • 再累都會用溫熱水泡腳消水腫，用乳液按摩完後再抬腿半小時；看電視時會雙手合十舉高「搖呼拉圈」，維持少女腰。

 

瘦身秘訣｜講究飲食順序 增飽足感防暴食

 

　　吳悦慈建議，如果不習慣放慢吃飯速度，可以先改變飲食順序，先喝水，然後吃肉、菜、飯，同樣可以增加飽足感。她續指，蛋白質優先選原型食物，避開加工食品中的添加物，如糖、鈉。她補充，每天三分之一的蛋白質來源為植物性，有豬預防慢性疾病的發生。

 

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女星減肥｜陳庭妮瘦身餐單

 

  • 不吃精緻、加工食品、戒拿鐵改成美式
  • 沒聚餐時就在家煮：早午餐吃2顆水煮蛋、地瓜、優格；晚餐吃青菜、蛋白質、少量澱粉
  • 一周運動5天：安排1到2天進行跑步、游泳、划船等有氧運動燃脂，再搭配高強度、高張力的重訓，規律的運動菜單之外，有餘力會安排個1-2天打網球

 

瘦身秘訣｜每餐吃蔬菜有助抗氧化

 

　　吳悦慈建議，避開精緻、加工食品，可以減少糖、鈉、食品添加物的攝取，幫助身體穩定代謝力。她補充，蔬菜會建議可以至少兩餐都攝取，才能獲得足夠的膳食纖維、植化素，促進排便、對抗體內氧化壓力。

 

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轉載自晴報

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