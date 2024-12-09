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44歲張栢芝神隱一年：健康問題引猜測，傳懷第四胎或患癌
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44歲張栢芝神隱一年：健康問題引猜測，傳懷第四胎或患癌

健康解「迷」
健康解「迷」

　　女神崩壞？現年44歲的張栢芝在社交平台銷聲匿跡逾1年，生活行蹤成謎。有網民分享在去年11月目擊到張栢芝出席活動的照片，沒有濾鏡加持的情況下，張栢芝真實的面容狀態曝光，引起熱議。

 

　　張栢芝初出道時顔值驚為天人，之後轉戰影壇憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，至近年則主要在内地發展，接下不少品牌代言、綜藝節目等。雖事業有成，但張栢芝的感情生活一直令人摸不清頭腦。2006年，張栢芝與謝霆鋒結婚，二人育有大仔謝振軒（Lucas）及細仔謝振南（Quintus），可惜婚姻關係只維持了5年，二人在2011年離婚。2018年，張栢芝突然秘密誕下孻仔張禮承（Marcus），生父身份至今成謎。

 

　　據悉，張栢芝於去年8月突然宣布身體抱恙並緊急停工，有傳言一度指她懷上第四胎、甚至患癌等消息。加上向來活躍於社交網的她久未更新Instagram，甚至清空了微博，幾乎「絕跡」社交平台，私下行蹤不斷惹人揣測。

 

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

 

神隱逾1年傳即將復出 網民捕獲生圖流出

 

　　不過，近日有張栢芝的生圖流出，令她再成為網民熱議話題。有網民分享張栢芝對上一次公開露面、已是去年11月到杭州出席代言護膚品牌活動的照片。照片中的張栢芝身穿閃令令背心白裙，散發優雅氣質。在帶有濾鏡的大會拍攝照中，張栢芝的顏值依舊讓人驚嘆，高挺鼻樑加上完美下顎線、皮膚光滑手腳纖瘦，可謂完美女神下凡。

 

　　但在沒有濾鏡加持下的網民生圖，張栢芝真實容貌曝光：可見張栢芝的完美側顔消失，相反面部明顯浮腫鬆弛，笑時更湧現勁深法令紋，讓網民不僅慨嘆「歲月真是把殺豬刀」。

 

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

 

　　張栢芝神隱逾1年，但網民了解到，張栢芝所代言的品牌的官方社交平台公布，未來將舉辦十周年慶祝活動，張栢芝和台灣女星張鈞甯會以代言人身份受邀出席。其餘更有馬斯克母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）、容祖兒、古巨基、張靚穎等出席活動，預計在本月7日現身武漢體育中心體育場。

 

轉載自晴報

Tags:#網絡熱話#張栢芝#健康#患癌#懷孕#法令紋
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