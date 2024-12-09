香港打工仔快樂指數：31-40歲最不快樂，人工低壓力大，哪個行業最幸福？

CTgoodjobs於今年第4季進行了《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，結果顯示，香港上班族的快樂指數連續兩年回升，但平均工作壓力指數仍然爆煲，未見明顯改善。

職場壓力｜2024香港打工仔快樂指數調查

早前聯合國資助機構發表最新《世界幸福報告》，在143個國家及地區中，香港排名86位，遠遜亞洲最高排名30位的新加坡。疫情後本地經濟持續放緩，勞工市場緊張，CTgoodjobs就於今年第4季以網上問卷形式，進行《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。

該次調查收集了共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分，結果顯示香港上班族的快樂指數連續兩年回升，今年升至5.30分的合格水平，但平均工作壓力指數高達6.86分，比去年之下跌0.02分，未見明顯改善。

職場壓力｜31歲至40歲屬最不快樂群組

是次問卷調查發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比50歲以上低0.37分。至於學歷方面，受訪者學歷愈高，其快樂指數亦愈高，例如碩士及博士分別得5.56分及6.41分，而擁有大專及文憑課程的受訪者則最不快樂，只有5.14分。

此外，近年不少人開始自由工作或斜槓族，他們的平均快樂指數有5.58，比全職、兼職及合約的分數更高。至於待業中的受訪者，平均快樂指數為不合格，只有4.51分。而上班族不快樂的原因，有27.1%表示有財政壓力，其次26%為個人發展。除此之外，公司士氣或氣氛、上司態度、工作内容同樣是影響上班族工作快樂的因素。

而工作環境同樣影響上班族的快樂指數。調查中，整體上班族對上班地點滿意度達6.11分，北區繼續以5.8分蟬聯榜首，為最快樂工作地區，其次為黃大仙區及元朗區。另外，政府統計處在6月公布中西區、觀塘區及油尖旺區是最多就業人數地區 ，亦是最受歡迎的工作地區首3位；而最不快樂的3個地區，分別是南區、屯門區及荃灣區。

各年齡層壓力指數

18以下：4.5：0分

18至22歲：16.26分

23至30歲：6.70分

31至40歲：6.89分

41至50歲：6.94分

50歲以上：6.95分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

各學歷人士快樂指數

中學或以下：5.22分

大專及文憑課程：5.14分

大學學位：5.32分

碩士：5.56分

博士：6.41分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

各職級快樂指數

初級員工：5.14分

主管／主任級：5.41分

中級管理層：5.43分

高級管理層：5.74分

老闆：5.86分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

各就業狀態快樂指數

全職：5.35分

待職：4.51分

兼職：5.50分

合約：5.20分

自由工作／斜槓族：5.58分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

23個行業快樂指數

觀光／旅遊／酒店：5.78分

製造：5.64分

人力資源／諮詢：5.59分

資訊科技／電子商務：5.56分

教育／培訓：5.54分

媒體／出版：5.49分

快速消費品／貿易／分銷／批發／零售：5.42分

慈善機構／非政府組織／社會服務：5.40分

廣告／公共關係／市場營銷：5.38分

政府／公共部門／公用事業：5.34分

物業／地產建設／物業管理／顧問：5.34分

貨運代理／物流／速遞／運輸：5.33分

娛樂／休閒：5.31分

建造／工程／建築：5.26分

實驗室試驗：5.15分

會計／審計／稅務：5.13分

醫療／製藥：5.09分

銀行／保險／證券／金融：5.06分

服裝／成衣／紡織：4.96分

設計：4.95分

電訊：4.85分

餐飲：：4.71分

保健／美容／健身：4.17分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

18區快樂指數

北區：5.80分

黃大仙區：5.70分

元朗區：5.64分

大埔區：5.55分

沙田區：5.51分

深水埗區：5.45分

東區：5.43分

離島區：5.41分

觀塘區：5.37分

西貢區：5.35分

中西區：5.34分

灣仔區：5.26分

油尖旺區：5.12分

葵青區：5.11分

九龍城區：5.01分

荃灣區：5.00分

屯門區：5.00分

南區：4.79分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

職場壓力｜港人工作壓力依然爆煲

然而，現時本港上班族的平均工作壓力指數高達6.86分，比去年只下跌0.02分，高於合格線水平。根據就業狀況的數字來看，現正待業（7.02分）的受訪者比起全職（6.91分）及合約（6.77分）相對較大壓力；兼職（6.26分）及自由工作/斜槓族（6.59分）的平均壓力指數則最低；高級管理層及主管/主任級的受訪者平均壓力指數最高，分別有7.26分及7.04分。

感到最大壓力的3個行業包括「實驗室試驗」、「電訊」及「銀行/保險/證券/金融」，而較少壓力的分別是「餐飲」、「娛樂/休閒」及「設計」。當被問到會否擔心2025年會失去工作或無工開，有51.7%受訪者表示擔心；81.1%現正待業的受訪者亦擔心來年找不到工作。

其中，最多受訪者表示最感到憂慮的是「薪酬太低」（41.8%），其次為「收入未能應付日常開支」及「找不到工作」。同時，不少受訪者都缺乏自我認同感，有19.7%表示「工作沒有成就感」、16.4%認為自己「個人能力有限」，及8.9%人表示「自我價值低」。

各年齡層快樂指數

18至22歲：5.28分

23至30歲：85.30分

31至40歲：5.16分

41至50歲：5.32分

50歲以上：5.53分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

壓力指數TOP5行業

實驗室試驗：7.69分

電訊：7.55分

銀行／保險／證券／金融：7.41分

服裝／成衣／紡織：7.15分

醫療／製藥：7.14分

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

5大行業最怕被裁員

第1名：保健／美容／健身

第2名：會計／審計／稅務

第3名：媒體／出版

第4名：設計

第5名：觀光／旅遊／酒店

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

近50%人「經常容易疲累」

失眠：37.9%

不想應酬，只想獨自一人：33.3%

頭痛：33.0%

對所有事情都提不起勁：29.1%

資料來源：CTgoodjobs《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》

職場壓力｜近一半受訪者出現身體問題

香港上班族工作壓力大，通常會導致各種身體狀況。在過去3個月，近一半受訪者有「容易疲累」情況，而「失眠」及「頭痛」亦反映壓力大較易出現身體問題。

由此可見，香港不少打工仔在職場上依然不快樂，甚至承受沉重的壓力，若情況持續，可能會嚴重影響身心健康。有研究顯示，員工的幸福程度對生產力有直接的因果關係，作為僱主應重視問題，並構想解決方法，讓員工在職場上重拾快樂。

同場加映：職場抑鬱6大症狀

1. 情緒起伏大

情感低落、焦慮、情緒不穩定、敏感易怒。

2. 疲勞感

長期感到疲憊，無法充分休息，甚至有長期失眠的狀況。

3. 失去興趣

對工作和平日喜好失去興趣。

4. 生理症狀

可能伴隨頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀。

5. 社交問題

與同事和家人的關係可能受到影響。

6.工作效率衰退

難以集中注意力、記憶力衰退。

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同場加映：5項指標測試職場壓力

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

5項指標測試職場壓力：

● 「語言表達是否帶有攻擊性」

● 「是否經常使用帶有貶低或諷刺意味的語言對待某些特定同事」

● 「是否經常公開批評某人，讓對方感到羞辱或無地自容」

● 「是否在會議中有意忽略某些人的意見」

● 「是否濫用職位或權力，將無關工作需求的壓力強加於他人」

職場健康｜每日被激嬲1次即超標！

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

7大症狀自測職場心理健康：

● 壓力大

● 疲憊

● 失眠

● 焦慮或抑鬱

● 工作效率下降

● 人際關係緊張

● 持續罪惡感或無力感

職場情緒｜2招紓解工作情緒

不過，情緒偶爾失控亦可以自我調節，及早自救亦是解決方法之一。楊聰財建議2招紓壓，亦提醒如果事後無改善，最好尋求專業協助。

● 自我反思與調整，嘗試記錄情緒失控的時間、情境及引發因素，幫助識別觸發點

● 採取「暫停策略」，當感覺情緒上升時，深呼吸，讓自己短暫離開現場

轉載自晴報