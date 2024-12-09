香港10萬人患認知障礙：少吃5類食物，醫生推介10種護腦食物，這種茶最有效

根據政府資料，香港現時約有10萬人患認知障礙症，隨著人口老化更可能有不斷上升的趨勢。有醫生就推介10種護腦食物，有效提升大腦功能、預防失智，另外飲1種茶亦可改善認知功能。

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

預防失智｜「麥得飲食法」護腦食物

10種護腦食物預防腦退化

● 綠葉蔬菜

● 堅果

● 漿果類

● 豆類

● 全穀物

● 魚類

● 家禽類

● 橄欖油

資料來源：台灣神經內科醫生謝珮甄

預防失智｜避免5類食物

除了多吃上述的護腦食物外，謝醫生亦提醒市民，平日應避免經常進食以下5類食物。

1. 紅肉：建議減少攝取，尤其是加工紅肉

2. 牛油及人造牛油：建議減少使用，每天不超過1湯匙

3. 乳酪：盡量減少攝取

4. 糕點和糖果：減少高糖飲食

5. 油炸或快餐：建議少吃，尤其是高熱量的油炸食物

預防失智｜1種茶防失智最有效

此外，謝醫生近日亦引述研究，指出綠茶的攝取與減少認知衰退的風險有關，其中每天攝取2至3杯綠茶對認知功能的改善效果尤為明顯。至於其他茶類，研究結果就顯示紅茶和烏龍茶的保護效果較弱，未有顯著的正面影響；而非特定茶類及混合茶（如紅茶和綠茶）的保護效果則介於綠茶和紅茶之間。

對此她總結，每天攝取2至4杯茶可能是最理想的範圍。

認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

失智傾向患者常說4句話

『甚麼？你再說一次。』

● 患者顯著特徵：短期記憶力嚴重衰退、注意力以集中

● 對於剛發生的事情或剛說過的話會過即忘

『這是哪腿？我怎麼這耀來了？』

● 對時間、空間的概念有所下降

● 對以前所熟悉的地方會突然感到陌生

● 未意識到自己迷路，亦不會看路牌

● 有些病人會伴隨智商下降，但不會求助

『我東西不見了。是誰拿走了？』

● 常找不到日常物品,甚至懷疑物品被偷

● 經常將物品放錯位置,且越來越不尋常

☑ 把手機放進冰箱、把襪子放在餐桌上

『你們都不用關心我。』

● 患者大腦皮質退化 ⇨ 情緒起伏極大

☑ 經常發脾氣／特別敏感

☑ 覺得孤獨、無人關心

☑ 外向變內向或反之

● 病情中期在社交上會變得退縮

☑ 忘記想說甚麼時，就索性沉默

資料來源：北大第一醫院神經內科主任醫生 孫永安

郭紀鋒亦提醒，如果發現家人疑似有認知障礙的症狀，盡快求醫或到神經內科進行檢查。孫永安表示，家屬可以留意家中長輩會否出現以上症狀，若能夠及早察覺，早期採取預防措施，就可以將患病風險降低，延緩病情發生或惡化。

認知障礙症智先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

7招預防腦退化

控制體重

BM I= 體重（kg） ÷ 身高（cm）？

65歲以下

● 體重指數（BMI）應控制在18.5-23.9

65歲或以上則不宜太瘦

⚠ 體重有明顯減輕要小心

時常訓練大腦

● 保持學習新事物刺激大腦

☑ 學習新語言、攝影、練習瑜伽、園藝等

● 改變日常細微的慣性習慣

☑ 開車關閉導航、回家的路線、換手聽電話等

維持血壓130／80

● 降低心腦損傷風險

不碰煙酒

● 吸煙、酒精、睡眠不足 = 傷腦元兇

● 長者避免跌倒／防止頭部受傷

● 若有睡眠障礙和腦血管疾病應及早就醫

放鬆情緒+保持適量社交

☑ 鼓勵積極社交 + 放鬆心情

✖退休後注意避免乏味單調的生活

＊建議每天都要走出家門活動

保護好聽力

● 聽力下降影響空間定位能力及言語辨識能力 ⇨ 牽連大腦功能

傷害聽力行為：

✖戴耳機入睡

✖在地鐵長時間聽耳機

✖耳機音量超過60分貝

✖每天聽耳機超過60分鐘

✖用棉棒掏耳朵等

養成運動習慣

● 每周至少進行150分鐘中等強度或75分鐘高強度運動

☑ 有氧運動：太極拳、八段錦、走路、跑步等

☑手部運動：彈琴、敲鍵盤、撿豆子等可以激活大腦

資料來源：第一醫院神經內科主任醫生 孫永安

資料來源：台灣神經內科醫生 謝珮甄（獲授權轉載）

轉載自晴報