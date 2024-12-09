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保溫杯底貼紙勿撕：或影響保溫效果及耐用度，消委會警告3類飲品傷肝腎
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保溫杯底貼紙勿撕：或影響保溫效果及耐用度，消委會警告3類飲品傷肝腎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　踏入冬季，不少人都會使用保溫杯，以便隨時喝到溫暖的飲品。新買的保溫杯底部通常都會有一張標籤貼紙，有廚具商就曾發文提醒市民，切勿隨便將標籤撕走。

 

　　日本著名家電品牌「虎牌」（Tiger）曾在社交平台X發文，表示一直以來都有不少顧客向他們查詢「保溫杯底部的貼紙是否可以撕掉」，對此官方就回應：「在製作保溫杯的過程中，為了抽真空會先在底部開一個洞，然後再封起來」，

 

　　那張貼紙就是用來保護開洞的部分。撕掉的話，有機會導致保溫效果不良，請不要撕掉它啊。

 

　　帖文發布後隨即在X上引起極大迴響，不少網民感到震驚，紛紛表示自己並不知道保溫杯的貼紙有這樣的功能，有人感嘆：「每次見到都很想撕掉，現在看來只能忍了」，有人則討論如果已經撕掉了貼紙要怎麼辦，同時還有人好奇部分保溫杯型號的底部沒有貼紙，那麼它們又是如何保溫？

 

保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能

保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能

保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能

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保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙唔可以撕走？ 廚具商揭2關鍵原因：或影響保溫功能

 

　　虎牌隨後將相關帖文刪除，之後再度發文澄清，指出所謂的「保溫貼紙」其實是指保溫杯底部圓形的部分，而沒有貼紙的產品則是使用樹脂物料的底部覆蓋。雖然撕開銀色貼紙並不會影響保溫效果，不過官方亦補充，該貼紙上面標示了商品編號及製造編號；而顧客在查詢商品時，往往有需要對這些資料進行確認，因此建議市民不要撕掉貼紙，並在最後表示「對此事造成的誤會，我們十分抱歉」。

 

保溫杯迷思｜保溫杯底貼紙具保護效能 廚具商：撕走可損保溫杯壽命

 

　　無獨有偶，日本廚具製造商「和平Freiz」亦曾在官方X帳戶發文指出，保溫杯或不鏽鋼杯底部的標籤貼紙除了標示產品資料外，實際上還是「保護貼紙」。對此廠商解釋，由於保溫杯等產品普遍經過真空處理，貼紙的作用就像蓋子一樣，負責將底部的焊接口封住，以保護真空處理過的杯身。

 

　　如果隨意將貼紙撕走，便會暴露出保溫杯的焊接處，屆時不僅會削弱保溫效果，清洗杯身時更有可能令水進入真空結構，繼而導致保溫杯腐蝕生銹，影響其壽命。廠商更直言，不僅不要撕下整塊貼紙，最好連輕微破損也避免，否則同樣會導致保溫杯喪失其保冷隔熱的效果。

 

　　「和平Freiz」提醒市民，通常產品說明書上都會標明產品底部的貼紙到底是「保護貼紙」抑或單純的標籤貼紙，因此購買產品後只需細閱說明書即可。不過，即使真的不小心撕毀了貼紙也不必太擔心，可以用市售合尺寸的防水貼紙，或具有黏著力的樹脂將暴露的孔洞封起。

 

同場加映｜4款消委會高分保溫瓶推介

 

　　消委會曾於2005年評測過24款不銹鋼保溫容器，包括10個保溫瓶和14個保溫杯，當中有4款保溫瓶屬於高分選擇：


Zojirushi SV-GD50-XA
總評：5*

THERMOS FDP-500F
總評：5*

Kingsland Slim Stainless Bottle SB-500
總評：5*

Eagle Vacuum Flask FEB-500T
總評：5*

資料來源：消委會

 

日本雜誌評測6款保溫杯

 

6款馬克杯保溫能力比併

No.6 
KINTO CAFEPRESS 22728 
保溫(無蓋): 36分鐘
大約售價：$100
保溫：3
杯口設計：4
用後感：4
簡評：6個樣本中唯一備有茶隔，保溫時間僅1小時7分左右。


No.5
Oncezytime 真空斷熱保溫杯
保溫(無蓋): 29分鐘
大約售價：$97
保溫：3
杯口設計：3
用後感：4
簡評：容量高達450ml，相對地保溫時間僅1小時27分左右。

No.4
Thermos JDC-351ESP
保溫(無蓋): 38分鐘
大約售價：$87
保溫：4
杯口設計：4
用後感：4
簡評：冚蓋保溫時間約2小時；蓋子屬揭蓋式，飲用時必須整個面抽走。

No.3
FORTEC RH-1290 
保溫(無蓋): 30分鐘
大約售價：$67
保溫：4
杯口設計：3
用後感：4
簡評：保溫時間約2小時；杯口設計略嫌過高。

No.2
PEARL LIFE AZ-5022
保溫(無蓋): 33分鐘
大約售價：$128
保溫：5
杯口設計：4
用後感：4
簡評：冚蓋保溫時間同為2.5小時左右，杯口位置弧度稍見不適。

No.1
ASVEL MG-T330CP
保溫(無蓋): 38分鐘
大約售價：$131
保溫：5
杯口設計：5
用後感：5
簡評：冚蓋保溫時間長達2.5小時，杯蓋設計亦方便飲用。

資料來源：《MONOQLO》

 

消委會：3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎

 

　　此外，本港消委會提醒，有3類飲品不能用保溫杯盛載，否則或引致金屬中毒，損害肝、腎功能。

 

  • 勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。
  • 勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。
  • 勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

 

　　避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

 

資料來源：虎牌（Tiger）、「和平Freiz

 

轉載自晴報

 

Tags:#養生#健康問題#網絡熱話#消委會#廚具#家電#社交平台#日本
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