瓊瑤離世｜我和安樂死最近的距離

支持安樂死的台灣知名作家瓊瑤輕生，以及英國國會下議院於11月二讀通過輔助死亡(Assisted Dying)草案，引發新一波關於安樂死的熱烈討論。筆者不禁想起新冠疫情期間，因著照顧患病親人，與安樂死的距離曾經這麼接近。

瓊瑤生前希望推動安樂死。她為自己編寫人生終章，本質屬輕生，而非安樂死。(圖：瓊瑤facebook)

那是2021年盛夏，其中一位照顧的親人罹患絕症。他是生命鬥士，深信自己能夠力抗頑疾。偏偏病魔令他失能，擔心萬一病情惡化至長期臥床，毫無尊嚴地半死不活，到時不如安樂死好了，遂囑咐筆者就此為他準備。

筆者聽罷心中淌淚，默默尋找安樂死的資料。安樂死在香港違法，合法的國家如加拿大及荷蘭，卻只准當地人參與。退而其次，全球只有瑞士容許外國人於當地，接受非刑事化的「輔助死亡」(又稱「輔助自殺」或「協助自殺」)尋死，被不少末期病患視為離苦得樂的目標。

安樂死形同謀殺 外地人吃閉門羹

再鑽研下去，雖然安樂死和輔助死亡對病人而言，結果一樣，醫生的做法和角色卻大有不同。安樂死經由醫生之手，「直接並有意令一個人死去，作為醫療護理的一部分」，意指殺害病人。若是輔助死亡，醫生僅提供死亡方法，由病人執行。以瑞士的輔助死亡為例，醫生處方後，病人需自行服用或注射致命藥物，去結束生命。在香港，兩者同樣非法。

然而，瑞士「輔助死亡」的門檻甚高。首先需要加入提供輔助死亡的瑞士相關機構，成為會員。然後按指示遞交文件與病歷，說明申請動機。審核時，病人普遍需符合心智健全、屬於末期病患、不治之症或嚴重失能，導致痛苦難耐等條件，才有機會獲批。

過了這一關，就要前往瑞士，接受醫生一至兩次面談與評估，確保病人曾深思熟慮及自主決策，以及有能力自行服藥。通過面談後，病人簽署同意書，才可進行輔助死亡。

瑞士容許非本國居民進行「輔助死亡」，然而門檻甚高。（圖：Pexels）

瑞士輔助死亡 程序複雜

可見合法尋死絕不翩然，必須「過五關斬六將」。即使審批開綠燈，疫情期間無法飛往瑞士，輔助死亡這個誘惑，其實很遙遠。

但見親人仍念念不忘，筆者按捺不捨的傷感，解釋安樂死與輔助死亡的現況後，嘗試婉轉勸退：

「如果你決定以『輔助死亡』完成人生最後旅程，我會尊重你的意願，也會陪伴你一起走過這段路。」

「不過作為照顧者，我無法代你執筆，決定你的人生。你需要自行向瑞士相關機構申請，填寫文件及遞交病歷，跟進溝通。」

親人聽罷感到意外，我趁勢而上：「反正都是希望有尊嚴地走最後的路，不如考慮簽署『預設醫療指示』，既可在香港實行，對生命也有自主權。」

預設醫療指示 生命自主

制定預設醫療指示的好處在於，病人能夠在精神健全時預先決定，萬一病情已屆末期又無法自決和表達自己時，希望接受或拒絕哪些維持生命治療，包括會否接受人工餵飼（鼻胃管及胃造口）、人工輔助呼吸（插喉）、以及心肺復甦術等。簽署後，仍可更改或取消。

深思熟慮後，親人在公立醫院覆診時，在醫生見證下，簽署預設醫療指示的表格，決定在病危時，不插鼻胃管、不插喉、不做心外壓急救。這意味著親人於人生最後一哩路，不作「沒有靈魂的肉體」。

從此，親人沒再提出安樂死。他亦毋須承受入侵性治療的痛苦，有尊嚴地告別塵世。

預設醫療指示的標準表格首兩頁。簽署者可自行決定萬一成為植物人，或罹患其他晚期不可逆轉的疾病時，希望拒絕哪些維持生命的治療，例如心肺復甦術等。（圖：醫務衛生局《維持生命治療的預作決定條例》網頁）

追求生活質素 好生好死

在香港，非牟利慈善機構「毋忘愛」，一直提倡自主管理臨終計劃。筆者與「毋忘愛」主席范寧醫生討論安樂死及輔助死亡，他的一番說話，令人深思。

「制定預設醫療指示，是針對失去自決能力時，如何面對死亡。安樂死則是擁有自決能力時，選擇死亡。兩者性質不同。」換言之，晚期病人拒絕維生治療，並不等於安樂死。

「安樂死可以是一個選項（option），或許有些人會適合，但它不是簡單容易的事。」他補充，安樂死或輔助死亡合法的國家，均是尊重個人權利的地區，而且立法時經過深思熟慮，以及全民參與討論，才能容許不同的生命選項。

至於香港，上文提及的預設醫療指示，已於本年11月立法，有18個月過渡期，讓普羅大眾能夠為人生大事作主。不限於末期病患，年滿18歲而又精神健全、沒有病痛的成年人，也可選擇設立預設醫療指示。

范寧醫生坦言，人們到最後還是要思考，怎樣管理自己的生命。「沒有人想追求死亡，只想追求有尊嚴和質素的生活。何不思考如何『好生』，延長有質素生活的時間？」

毋忘愛主席范寧醫生認為，應思考如何「好生」，延長有質素的時間。相片攝於新加坡一家日間寧養中心(Day Hospice Centre)，他手持的毛公仔，來自中心內的夾公仔機。這刺激他思考，能否在香港設立類似的臨終日間中心，讓臨終者及其家人，共渡快樂時光，減少遺憾。（圖：被訪者提供）

下周將繼續探討如何「好生好死」，能否避免成為瓊瑤口中插滿喉管的「臥床老人」，生死大事還有甚麼選項。

瓊瑤曾表示，萬一病危拒絕急救，讓她能夠沒有痛苦地告別人生。(圖：瓊瑤facebook)