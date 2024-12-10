遊日警示：南海海槽恐爆8級大地震，專家呼籲避開5大高危區，4區海嘯5分鐘即到

12月7日是日本昭和東南海地震80周年紀念，當年曾造成1200人死亡。有地震專家近日便警告日本南海海槽發生規模8至9級的巨大地震機率高達至8成，而且有5地更是海嘯波及地點，呼籲民眾避免前往。

美國加州於12月5日上午10時44分，發生7級地震，而且緊接多次餘震，美國國家氣象局一度發出海嘯警報。根據台灣傳媒報導，台灣前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋便指出，今年截至12月5日止，全球總計曾發生9個7級以上的地震，其中包含花蓮7.4級的地震。

郭鎧紋表示，1944年12月7日日本昭和東南海發生8.2地震，當時造成1200多人死亡。日本紀伊到伊豆半島也遭到海嘯重創，部分地區海嘯高達8到10公尺。兩年後，1946年12月21日，再發生規模達8.4級的強震，俗稱「昭和南海地震」。

根據日本政府過去研究，由於南海海槽沿線，過去平均每100到150年，就會發生一次規模8到9級的強震，郭鎧紋預計未來30年，南海海槽有7到8成的機率，發生規模8級以上的地震。而強震所引發的海嘯，有4區可能會在5分鐘內，1區則在19分鐘就到。

即睇日本地震5高危地方：

5分鐘內受海嘯波及：靜岡、和歌山、三重、高知、宮崎縣

資料來源：台灣地震專家 郭鎧紋

郭鎧紋表示今年8月宮崎縣發生規模7.1強震，是在南海海槽的西側，而令人擔憂的是，此區域強震引發的海嘯，估計可以很快就會抵達陸地，像是靜岡縣在2分鐘內抵達，和歌山為3分鐘，三重約4分鐘，高知約5分鐘內，到宮崎縣也不過19分鐘。因此郭鎧紋呼籲民眾「赴日旅遊最好避免前往這幾個地方」。

事實上，今年日本分別於1月1日及8月8日爆發7級以上的大地震，分別為能登半島發生7.6級大地震及宮崎縣7.1級大地震，前者死亡人數總計462人，包含直接死亡227人、「災害相關死亡」235人；後者則造成 14 人受傷，最少兩間房屋倒塌。郭鎧紋提醒，無法排除地震先在南海海槽西側發生，然後蔓延至東側的可能性。

轉載自晴報