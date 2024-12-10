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54歲中山美穗家中猝斃！一生情路坎坷：不滿老公中性打扮背夫出軌離婚收場、遭新歡虐打
健康Tips

54歲中山美穗家中猝斃！一生情路坎坷：不滿老公中性打扮背夫出軌離婚收場、遭新歡虐打

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本女星中山美穗今日（6日）被發現在家中離世，享年54歲。中山美穗生前被譽為「國民初戀」，更是愛情劇天后，而她在現實中也如同愛情劇人設般情路坎坷，十足「戀愛腦」女主。

 

　　綜合媒體報道，中山美穗今日（6日）被發現倒臥在東京澀谷惠比壽家中浴缸，當場身亡，終年54歲。消息一出震驚各界。

 

　　縱觀中山美穗生平，1970年出生的她，15歲時以偶像歌手入行；25歲時演出電影《情書》，精湛的演技和純愛形象瞬間擄獲了全日本男生，讓她被評為電影史上不可超越的15個最佳女主角之一，更被譽為「日本第一美女」。

 

　　中山美穗之後又與男神木村拓哉搭檔主演《沉睡的森林》、與金城武合演《二千年之戀》，兩人在戲中有親密吻戲。而金城武在拍攝完《二千年之戀》後受訪時坦承，在拍戲過程中對中山美穗「很心動」，更表示如果在現實生活中，他一定會愛上中山美穗並展開追求。

 

「戀愛腦」狂吸渣男 曾被閨蜜橫刀奪愛

 

　　在感情生活方面，中山美穗的「戀愛腦」使她一直情路坎坷。1991年，她被爆與80年代爆紅的傑尼斯事務所當紅偶像田原俊彥交往，消息曾轟動一時。然而，兩人的感情卻被傳遭到中山美穗的好姐妹工藤靜香介入，男方最終出軌導致分手。

 

　　之後，又與作曲家井上、還有「緋聞天王」中田英壽談過短暫戀愛。至於另一段被中山美穗形容為刻骨銘心的愛情，是她經朋友介紹與造型設計師野口強陷入熱戀。在這段感情中，她一度為了陪伴男友，不惜推掉片約。即使野口強始終沉迷燈紅酒綠的夜生活，中山美穗仍不顧身邊人勸阻，還想等對方回心轉意後就結婚。所幸她最終仍選擇了分手。

 

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗丈夫辻仁成

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

中山美穗離世︱54歲中山美穗家中倒斃 一生「戀愛腦」情路坎坷：曾迷倒金城武、背夫出軌遭新歡家暴

 

閃嫁作家辻仁成 婚後不滿老公中性打扮生隔閡

 

　　2001年7月，中山美穗與歌手兼作家辻仁成相識，同年10月出席活動時覺得雙方很投緣，二人便在2002年6月3日閃電結婚。婚後，中山美穗抛下演藝事業，隨丈夫移居巴黎，2004年誕下一子。直到2008年，為了支持由丈夫作品改編的電影《再見，終有一天》才宣佈復出大螢幕，擔任女主角。

 

　　但在2009年左右，中山美穗被傳婚姻亮起紅燈，外界猜測原因是丈夫辻仁成自從加入視覺系搖滾樂手後，曾公開坦言「希望成為超酷的中性歐吉桑」，之後他的外型打扮真的日趨中性，留著一頭及肩長髮，還塗指甲油，令中山美穗相當不滿。

 

　　及後，辻仁成在接受電視節目訪問，談到妻子中山美穗時表示：「我老婆無法像我一樣，可以嘗試做很多事。」，令外界更篤定他們夫妻間有隔閡。同時，中山美穗的友人也透露，中山美穗對於老公愈來愈女性化的打扮感到很困惑；日本媒體也相繼傳出中山美穗可能離婚的消息。之後，中山美穗的經紀公司表示，夫妻二人還沒提出離婚，但是朝著離婚的方向走。

 

婚內出軌音樂人 被傳遭新歡家暴

 

　　除了不滿老公留長髮，中山美穗又被爆其婚內出軌。當時，正陷入離婚傳言的中山美穗被媒體拍到與小3歲的電子音樂歌手涉谷慶一郎約會，甚至一連兩日在男方家中過夜；新歡男更在街上親吻中山美穗的頭髮和臉頰。

 

　　不倫戀被爆出後，2014年，中山美穗與辻仁成不歡而散，正式離婚。中山美穗將兒子監護權給予前夫，令她被冠上拋夫棄子的罪名，事業與形象大受打擊。之後，她被傳遭新歡涉谷慶一郎虐打，兩人戀情只維持了1年半。

 

轉載自晴報

 

Tags:#離婚#出軌#歌手#健康#日本娛樂#中山美穗#國民初戀#演員#金城武#木村拓哉#工藤靜香#田原俊彥#井上#中田英壽#野口強#辻仁成#涉谷慶一郎#婚變#家暴
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