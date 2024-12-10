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逾200萬粉絲女網紅患中晚期大腸癌，抗癌半年無效放棄化療！醫生提醒10大高危人士注意8個警號
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逾200萬粉絲女網紅患中晚期大腸癌，抗癌半年無效放棄化療！醫生提醒10大高危人士注意8個警號

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名擁有超過200萬粉絲的繪畫網紅患上大腸癌，起初一直積極抗癌，然而半年後仍沒有好轉，日前在社交平台上宣布放棄化療，令支持者相當錯愕，同時又感到惋惜。

 

　　綜合內地媒體報道，「咖啡」是廣州一名繪畫網紅，目前在社交平台抖音上擁有268.5萬粉絲，帳號主要分享畫畫創作的過程，吸引不少網民關注。

 

　　「咖啡」在半年前拍片表示自己確診大腸癌中晚期，此後除了分享藝術創作過程外，亦開始持續在帳號上更新自己的抗癌歷程。她在初期對抗癌充滿信心，並以積極的心態開始化療，曾提到自己的病情治癒率較高，但治療過程可能會非常痛苦，「大家不用太擔心，只要我積極配合治療，治癒力很高的，就是治療過程比較痛苦，可能是老天爺給我太多的體驗卡吧。」

 

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

廣州繪畫網紅「咖啡」目前在抖音上擁有268.5萬粉絲。（影片截圖）

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

「咖啡」的繪畫作品。（影片截圖）

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

「咖啡」在半年前確診患上大腸癌。（影片截圖）

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

「咖啡」經過9次化療後仍未見好轉，日前宣布放棄化療。（影片截圖）

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

她表示，最後一次的化療為其身體帶來「毀滅性的打擊」。（影片截圖）

大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌 抗癌半年無好轉宣布放棄化療

身體上的痛苦亦令「咖啡」的精神狀況出現問題。（影片截圖）

 

　　然而持續治療一段時間後，「咖啡」於11月15日突然上載影片，宣布決定停止接受化療。她在片中表示，自己接受化療半年，經過9次化療，最新的檢驗結果卻顯示「一點用都沒有」，而最後一次的化療亦為她的身體帶來「毀滅性的打擊」，形容「每一天都痛得像在地獄，不是在昏迷就是在痛得嚎叫」；與此同時，治療帶來的痛苦也令她的精神狀況出現嚴重問題，一度冒出「不像治了、不想活了」的念頭。

 

　　影片發布後引起網民關注，不少人為她感到惋惜，紛紛留言祝她早日康復。不過亦有人提出疑問，懷疑她的病因是否與長期接觸繪畫顏料有關，對此她就回應，自己是因基因缺陷而患上大腸癌，無論生活方式如何，都注定會患上這種疾病。

 

　　「咖啡」最後亦在片中提醒大家，罹患癌症前通常沒有特別明顯的症狀，很多人因為年輕而忽視健康問題，因此要格外注意身體健康。

 

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

 

10大高危人士

 

  • 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲
  • 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關
  • 飲酒、吸煙者
  • 糖尿病
  • 肥胖
  • 排便習慣不正常、長期便秘
  • 愛吃紅肉者
  • 遺傳性非瘜肉性大腸癌的患者
  • 家族性多發性息肉症候群的患者
  • 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

 

大腸癌8大徵兆

 

1. 血便、黏液便

2. 長期或慢性的腹部不適

3. 排便習慣改變（大便次數改變）

4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）

5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空

6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘

7. 不明原因體重減輕

8. 腹部出現不明腫塊

 

大腸癌｜大腸癌7大症狀

 

　　詹宜學亦曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

 

1.大便出血(鮮紅色)

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

 

大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

 

1.養成良好飲食習慣

2.控制體重

3.適量運動，不久坐

4.戒煙

5.定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生 劉育志

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#網絡熱話#化療#抖音#網紅#癌症#廣州#繪畫#大腸癌#社交平台#健康#社交媒體#醫療#腸胃科#預防措施
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