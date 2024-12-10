廖子妤自爆2年病痛纏身，保健品無效陷絕望，終靠一方法漸康復

曾拍《毒舌大狀》廣獲好評的馬來西亞女星廖子妤，日前自爆過去兩年一直受疾病纏身，每日需要服用一大堆保健品維持狀態，卻仍不得其法，令她心情及思緒都極為混亂，幸運在貴人幫助下找到一位中醫協助，如今身體正漸漸康復，令她不由感嘆：「身體健康真的很重要。」

廖子妤日前於社交平台Instagram發布限時動態，自爆近2年一直在生病：「持續性低燒、焦慮、消瘦的身體、不穩定的情緒、尋麻疹攻擊、敏感痕癢的皮膚、記唔到嘢、凹陷的臉頰、鼻炎、反覆水腫、咀嚼肌痛、咬牙、臉下垂鬆弛缺乏彈性、胃痛、手控制不了發抖、心悸、心痛、失眠、便秘、缺乏食欲」，一連串的不適令她陷入絕望的循環，坦言「全身上下都痛，每天只想要哭。」

曾拍《毒舌大狀》廣獲好評的馬來西亞女星廖子妤，日前自爆過去兩年一直受疾病纏身。（IG@fish331）

一連串的不適令她陷入絕望的循環，坦言「全身上下都痛，每天只想要哭」（IG@fish331）

她又指，自己這2年間每日吃一大堆保健品希望維持身體狀態，但仍無法改善問題。（IG@fish331）

她變得易怒、脾氣暴躁、思緒混亂，工作時胡亂下決定、或說錯話。（IG@fish331）

每次有人問她好嗎，她亦不敢多說甚麼，只可以有氣無力地回答一「有點累」。（IG@fish331）

她坦言自己一直在努力尋求中西醫外、生理及心理上的幫助。（IG@fish331）

她又指，自己這2年間每日吃一大堆保健品希望維持身體狀態，但仍無法改善問題。（IG@fish331）

如今雖然尚未回復健康，但目前已「逐漸恢復了相對舒服的身體狀況、食慾也恢復中」（IG@fish331）

她感嘆今年最大的感悟就是「身體健康真的很重要」。（IG@fish331）

同時亦對身邊的另一半和工作的夥伴感到抱歉。（IG@fish331）

她同時亦衷心祝福大家都可以身體健康。（IG@fish331）

疾病纏身｜食大堆保健品「吊命」無果 靠貴人轉介中醫改善

她又指，自己這2年間每日吃一大堆保健品希望維持身體狀態，但仍無法改善問題，即使不停喝水體內仍有股火熱的感覺，令她變得易怒、脾氣暴躁、思緒混亂，胡亂下決定、或說錯話。每次有人問她好嗎，她亦不敢多說甚麼，只可以有氣無力地回答一「有點累」，令她感到心身受壓，同時亦對身邊的另一半和工作的夥伴感到抱歉。

她坦言自己一直在努力尋求中西理外、生理及心理上的幫助，幸而最終遇到一名貴人，介紹了一位中醫協助治療，身體才漸漸恢復，如今雖然尚未回復健康，但目前已「逐漸恢復了相對舒服的身體狀況、食慾也恢復中」感嘆今年最大的感悟就是「身體健康真的很重要」、「原來食得瞓得屙得已經是莫大福氣。」同時亦衷心祝福大家都可以身體健康。

廖子妤日前於社交平台Instagram發布限時動態，自爆近2年一直在生病。（IG@fish331）

疾病纏身｜蕁麻疹可分急性或慢性

台灣皮膚科專科醫生周宛儀微曾指出，蕁麻疹俗稱「風赧」，發作時會產生會癢的紅色或白色膨疹。同時，亦可能伴隨神經血管性水腫，一般會發作在眼皮、嘴唇或是手腳皮膚上，而嚴重的神經血管性水腫甚至會腫到氣管，造成呼吸困難，甚至會腫到腸胃道，出現肚瀉症狀。蕁麻疹發作時，會呈現一條條似被搔抓過的痕跡，甚至整片紅腫或是一顆一顆紅疹。

周醫生指，蕁麻疹可按照發作時間分為急性或慢性︰

急性蕁麻疹（發作時間少於6周） ：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。

：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。 慢性蕁麻疹（發作時間多於6周）：症狀反覆且持續出現，為免疫系統的過度活化，通常找不到病因或誘因。

而慢性蕁麻疹亦可細分為自發性及誘發性︰

慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticarial, CSU）

一般慢性自發性蕁麻疹找不到誘發原因，會反覆出現，多數與與精神壓力有關，通常不是食物過敏所引起的。如果是食物過敏所引發，多數病患在發現並避免誘發的食物後大多可以控制。慢性自發性蕁麻疹可以反覆拖上數個月，甚至有人試過10年以上都無法根治。

慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria, CInU）

物理性蕁麻疹常會看到一抓就腫起來的皮膚劃紋反應，而且身上受壓迫處出現線狀的膨疹。

疾病纏身｜常見蕁麻疹發作5大原因

周醫生表示，每個人誘發蕁麻疹的原因不一，平日可以觀察自己是否有吃到或接觸較少碰到的東西，了解自己誘發蕁麻疹的原因。

1.食物

海鮮、食品添加物、蛋、奶、朱古力、堅果、酒精

2.藥物

止痛藥、抗生素、顯影劑、血壓藥、中藥、麻醉劑、保健食品

3.接觸或吸入

乳膠、化學物質、金屬、香水、染髮劑、保健食品

4.物理性

運動、出汗、較熱或較冷、照射太陽、觸碰水、受壓、遇到震動

5.其他因素

壓力大、感染、接種疫苗、輸血後、蚊叮蛾咬、自體免疫疾病、甲狀腺、懷孕

資料來源：皮膚科專科醫生周宛儀

疾病纏身｜減低蕁麻疹發作風險8大方法

1.飲食上要戒口

瓣免吃辛辣刺激、加工倭品、零食、止痛藥、中藥、保健食品、鮪魚、鯖魚、秋刀魚、豬肉、雞肉、醃漬食品、醬料(如辣椒醬、蛋黃醬、番茄醬)、奶製品、葡萄、香蕉、士多啤梨、橙、菠蘿、番茄、堅果、咖啡因食物和酒

2.生活上建議避免使用香水或香精，不要吸入有機溶劑。

3.放鬆心情，壓力大或失眠會讓人癢上加癢。

4.避免逗留在太髒的環境或接觸灰塵，不要逗留在太熱的環境，避免曬太陽或流汗。

5.洗澡時溫度不宜過高、避免浸浴或沖熱水涼，以免體溫上升後長更多紅疹更癢。

6.不能抓，抓除了會產生皮膚劃紋反應之外，如果抓出濕疹會更癢，另外指甲也需要剪短。

7.穿著寬鬆舒適的衣服與內衣褲，避免穿著太緊的衣褲或彈性襪。

8.養成做筆記習慣，規則記錄每次可能的誘發原因，並短儘量避免再接觸。

資料來源：皮膚科專科醫生周宛儀

疾病纏身｜治療對蕁麻疹很重要 突然停藥或會再次復發

周醫生提醒，神經血管性水腫可能會影響腸胃道，部分人會出現肚瀉。如果影響氣管，出現呼吸不暢，甚至會有生命危險，因此應盡快求醫。另一方面，如果蕁麻疹伴隨發燒、關節痛、紫斑等，就需注意是否有血管炎或其他疾病的可能，周醫生提醒，治療對於蕁麻疹而言是非常重要，如果突然停藥，會容易再次復發，因此應按照醫生指示服藥。

資料來源：Instagram@fish331

轉載自晴報