歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐
食得有營
健康好煮意
素食

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　家裏常出現的，老少平安，煎釀豆腐；餐廳菜單上的，紅燒豆腐、麻婆豆腐，都用上了豆腐。豆腐，從來不是陌生的食材。除了板豆腐、蒸豆腐、玉子豆腐和豆卜等，還有近年認識到的豆乾、百頁豆腐和油豆腐等等。大概是吃素的關係，這些年跟豆腐越見熟落，不只出外用餐會不自覺的請它上桌，就連食譜上也常常請它來幫忙。

 

　　說雖如此，普寧豆腐卻是第一次碰面。拿在手上的普寧豆腐，看來有點像是板豆腐，但紮實得來很有重量。外表呈奶白色，外表柔韌，內裏軟綿，亦讓我想起了以前在超市，常常看得見的豆乾。不過，超市的豆乾，因為醃過，滷過的關係，不單比較硬實，還呈醬油的棕楬色，很少看到是奶白色的。

 

　　據說普寧豆腐是廣東普寧市的特產，也有說這是潮汕人愛的食材。由於混和了番薯粉，它比板豆腐還要硬挺，適合用來煎、煮和炸。剛好從市場買來了韭黃，試著用它來跟普寧豆腐比拼一下，看看能不能拼出一個色香味俱全的菜式。沒想到，韭黃獨特的香氣，加上微微的麻油香氣，穩穩妥妥的把普寧豆腐包裹起來，忍不住吃完一件又一件……

 

韭黃金菇香炒普寧豆腐（2人份）

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

普寧豆腐 2塊／韭黃 1小束／金菇（金針菇）1／3包 

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／黑醋 1湯匙／豉油（醬油）1湯匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／筷子／鑊（鍋）鏟／碟

 

步驟：

 

　　1.    洗乾淨韭黃後，切成段（如圖）。

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

　　2.    稍為清洗普寧豆腐，用廚房紙巾將水份吸走。然後放在大沙律（拉）碗中，加入一點步驟1，和調味料，醃它至少15分鐘（如圖）。

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

　　3.    切走金菇（金針菇）的根部，再切成段（如圖）。

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

　　4.    將醃好的步驟2，切成小方塊（如圖）。

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

　　5.    倒1湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸後，逐一將步驟2放入鑊中，蓋上鑊（鍋）蓋，煎約3分鐘；調成小中火，翻過豆腐的另外一面，蓋上鑊蓋，煎3分鐘；重覆這組動作，至豆腐四面都煎成金黃色（如圖），便可以放在碟上。

 

素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

 

　　6.    放步驟1於平底易潔鑊上，以中火炒一炒，然後加入步驟3，也炒一炒。

 

　　7.    將之前醃過豆腐的韭黃和調味料，也放鑊中，倒入1-2湯匙的清水，和1/4茶匙的鹽，炒約2分鐘。關火。

 

　　8.    將步驟7隨意的灑在步驟5之上，便完成。

 

筆記：

 

1.    豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2.    韭黃含膳食纖維和胡蘿蔔素，有助增長人體的免疫力。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#普寧豆腐#豆腐#金菇#韭黃金菇香炒普寧豆腐
Add a comment ...Add a comment ...
【忽冷忽熱】天氣變幻不定教人摸不清！輕巧的素手卷，掃走初夏悶熱
更多走肉廚房文章
【忽冷忽熱】天氣變幻不定教人摸不清！輕巧的素手卷，掃走初夏悶熱

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處