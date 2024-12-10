素食讓我跟豆腐越見熟落！今期素食譜：韭黃金菇香炒普寧豆腐

家裏常出現的，老少平安，煎釀豆腐；餐廳菜單上的，紅燒豆腐、麻婆豆腐，都用上了豆腐。豆腐，從來不是陌生的食材。除了板豆腐、蒸豆腐、玉子豆腐和豆卜等，還有近年認識到的豆乾、百頁豆腐和油豆腐等等。大概是吃素的關係，這些年跟豆腐越見熟落，不只出外用餐會不自覺的請它上桌，就連食譜上也常常請它來幫忙。

說雖如此，普寧豆腐卻是第一次碰面。拿在手上的普寧豆腐，看來有點像是板豆腐，但紮實得來很有重量。外表呈奶白色，外表柔韌，內裏軟綿，亦讓我想起了以前在超市，常常看得見的豆乾。不過，超市的豆乾，因為醃過，滷過的關係，不單比較硬實，還呈醬油的棕楬色，很少看到是奶白色的。

據說普寧豆腐是廣東普寧市的特產，也有說這是潮汕人愛的食材。由於混和了番薯粉，它比板豆腐還要硬挺，適合用來煎、煮和炸。剛好從市場買來了韭黃，試著用它來跟普寧豆腐比拼一下，看看能不能拼出一個色香味俱全的菜式。沒想到，韭黃獨特的香氣，加上微微的麻油香氣，穩穩妥妥的把普寧豆腐包裹起來，忍不住吃完一件又一件……

韭黃金菇香炒普寧豆腐（2人份）

時間：30分鐘

材料：

普寧豆腐 2塊／韭黃 1小束／金菇（金針菇）1／3包

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／黑醋 1湯匙／豉油（醬油）1湯匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／大沙律（拉）碗／平底易潔鑊（不沾鍋）／湯匙／茶匙／筷子／鑊（鍋）鏟／碟

步驟：

1. 洗乾淨韭黃後，切成段（如圖）。

2. 稍為清洗普寧豆腐，用廚房紙巾將水份吸走。然後放在大沙律（拉）碗中，加入一點步驟1，和調味料，醃它至少15分鐘（如圖）。

3. 切走金菇（金針菇）的根部，再切成段（如圖）。

4. 將醃好的步驟2，切成小方塊（如圖）。

5. 倒1湯匙的食油於平底易潔鑊（不沾鍋）中，以中火煮沸後，逐一將步驟2放入鑊中，蓋上鑊（鍋）蓋，煎約3分鐘；調成小中火，翻過豆腐的另外一面，蓋上鑊蓋，煎3分鐘；重覆這組動作，至豆腐四面都煎成金黃色（如圖），便可以放在碟上。

6. 放步驟1於平底易潔鑊上，以中火炒一炒，然後加入步驟3，也炒一炒。

7. 將之前醃過豆腐的韭黃和調味料，也放鑊中，倒入1-2湯匙的清水，和1/4茶匙的鹽，炒約2分鐘。關火。

8. 將步驟7隨意的灑在步驟5之上，便完成。

筆記：

1. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 韭黃含膳食纖維和胡蘿蔔素，有助增長人體的免疫力。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。