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如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病
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如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　香港的冬季雖談不上嚴寒，但有些長者穿上厚衣，身體還未能感到溫暖。若遇上寒流，氣溫急劇下降，尤其是患有慢性疾病而且體虛的長者，身體沒法適應突然轉變的氣溫而不幸逝世。註冊中醫師李殷兒話「冬至老人關」，長者每遇降溫就容易感冒，而且容易併發肺炎。寒冷氣溫還可以改變血管周圍阻力和彈性，所以冬至前後是慢性疾病患者如心臟病、高血壓、腎病等高危季節。

 

保護「陽氣」過渡冬至

 

　　李醫師表示，長者隨著年紀漸增，臟腑功能衰退，腎氣漸衰，肝腎不足，再加上氣溫下降，寒氣襲人，更容易感受各種風寒引起的疾病，而且寒冷可直接損傷機體的陽氣。《黃帝內經》記載：「陽氣者，若天與日，失其所，則折壽不彰」。冬天氣溫低，人體代謝相應下降，精氣封藏，服用適當的補藥補品，有利於吸收儲存，對身體健康最為有利。

 

進補應「因人」制宜

 

　　李醫師指出，其實進補並不一定是指進食溫陽的食物，按體質可分補氣補血、補陰補陽，或按臟腑虛實來分型，如胃熱、脾虛等等。如果是陰虛體質，但服食辛溫補陽的食物，則會使病情加重。如果選擇得宜，即使患有慢性疾病，如高血壓、糖尿病、慢性支氣管病等病患者，也是可以進補的。若是不懂如何判斷自己的體質，應先請教專業人士，然後再為自己進補。

 

氣虛長者食療舉例

北蓍鯉魚湯

 

如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病

 

材料：鯉魚1條（約1斤重）、北蓍1兩、紅棗4粒、生薑4片、紹興酒2湯匙、鹽少許。

 

如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病

 

製法：將鯉魚去鱗鰓，去腸雜，洗淨；起油鍋，用薑把鯉魚爆至微黃，攅入紹興酒，再加入少量滾水煮成白湯；後將鯉魚及湯放入煲內，加入其餘洗淨的材料，加入滾水2公升，煲滾後，改用文火煲1.5小時，按喜好加鹽調味。

 

功效：補氣利水消腫，脾胃氣虛者可服。適用於容易浮腫，小便不利，虛汗出，頭暈等；亦可用於營養不良，時氣短者。

 

陰虛長者食療舉例

麥冬生地瘦肉湯

 

材料：麥冬5錢、生地5錢、五味子1錢、瘦肉半斤、鹽少許。

 

製法：先將瘦肉洗淨，汆水切塊；其餘材料浸洗乾淨浸泡半小時；將所有材料放入煲內，加入清水2公升，水滾後轉用文火煲1.5小時，加鹽調味飲用。

 

功效：養陰活血通絡。適用於時有虛熱乾燥，潮熱、心悸、氣短，倦怠懶言，時口乾，面色少華，遇勞則甚者。

 

脾虛長者食療舉例

淮山排骨湯

 

材料：乾淮山一兩、蓮子五錢、茨實五錢，豬排骨半斤。

 

製法：蓮子、茨實、淮山洗淨浸泡半小時，豬骨洗淨汆水，加水2公升大火煲滾轉文火煲1.5小時，將成時加鹽調味即可。

 

功效：健脾止瀉，補腎益胃，增強抵抗力，適合脾胃虛弱，慢性腹瀉、腸易激者食用。

 

肺虛長食療舉例

蟲草燉瘦肉

 

材料：冬蟲草3錢、淮山5錢、龍眼肉5錢、豬瘦肉半斤、生薑3片、紹興酒2湯匙、鹽少許。

 

製法：瘦肉洗淨砅水，切塊；其餘材料浸洗乾淨，放入燉盅內，加入清水3碗、紹興酒及生薑，蓋好，用文火燉2小時，加鹽調味即可飲用。

 

功效：固肺補腎。適合反覆咳嗽，哮喘（緩解期）者飲用；如長期咳嗽、哮喘等慢性支氣管病患者屬燥熱者，理先潤燥，則不應飲用此湯。

 

被訪者簡介

 

如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

Tags:#中醫#湯水#食療#冬至#長者#養生#進補#老人科#冬天養生#北蓍鯉魚湯#麥冬生地瘦肉湯#淮山排骨湯#蟲草燉瘦肉
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