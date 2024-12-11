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男友睡覺口臭如老鼠屍體，女友苦惱求助，醫生拆解5種口臭健康警號」
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男友睡覺口臭如老鼠屍體，女友苦惱求助，醫生拆解5種口臭健康警號」

健康解「迷」
健康解「迷」

　　口臭可能暗藏健康警訊！近日一名女網民在網上發文求助，稱男友在睡覺時會散發出老鼠的屍臭味，但醒著的時候很正常，令她苦惱不已。未料，帖文曝光後，網民紛紛勸她快帶男友去就醫。

 

口臭困擾｜男友瞓覺散發老鼠「屍臭味」

 

　　台灣一名女網民近日在Dcard以「男友睡覺就會有屍臭味（他是活人）」為題發文，稱男友平時醒著的時候很正常，但只要他一開始睡覺，嘴巴和呼吸就會散發超噁心的屍臭味，「完全是那種老鼠死掉的屍臭，而且離一段距離都能聞到。」

 

　　她續指，男友平時都有刷牙，口腔清潔也沒問題，嘴巴也沒什麽味道，但不解男友睡覺時就會變得很臭，「臭到會害我被他臭醒」。她表示，男友夜晚亦曾嘗試過使用牙膏和漱口水，但都沒什麽效果，甚至連呼吸都會散發臭味，於是發文求助。

 

口臭困擾｜網民勸：快去醫院！

 

　　帖文發出後引起大量網民熱議，紛紛建議樓主快帶男友前往就醫，「先去耳鼻喉科求診，可能是扁桃腺結石」、「應該是肝腎有問題，或癌症前兆，盡快去檢查，沒在開玩笑。或是他牙齒不好，牙周病、沒洗牙過，過敏鼻塞用嘴巴呼吸也會」、「一看症狀就猜想鼻咽癌」。

 

　　亦有過來人分享類似經歷，「我媽媽之前也有一樣的味道，檢查後就發現是癌症，真的一定要去大醫院檢查一下」、「我爸當年也是鼻咽癌，一樣會有肉腐爛的臭味」、「鼻竇炎病患也會有這種問題」。

 

網民有乜講

如果在睡覺後會很臭，蠻高機率是胃的問題。我之前也會有嚴重的口臭，但不是來自牙齒是胃，我發現只要吃完東西馬上躺著睡覺隔天就會非常臭，後來我不吃宵夜就睡覺有明顯尹善，看看是否有在睡前吃宵夜後躺著睡的習慣造成。

我也覺得是肝病，之前家人癌症肝轉移的時候說話也沒甚麼味道，氬睡覺呼氣時就有很明顯的異味，建議到醫學中心檢查一下，罼竟我們都不是醫生沒辦法給出很精確的判斷。

消化道有問題＋嘴巴乾燥，可能身體不太好，可以中醫調理看看。

我老公也是！一旦有睡意或睡著就開始口臭，五天裏會有三天這樣，身體檢查沒問題，然後試驗過喝超商賣的青草茶睡覺就變沒味道了，也許你也可以試試。

昨天見到男友從躺在床上的睡覺都很明顯感受到一股臭味，我不會形容因為也不是口臭，就是散發出來的一股臭味，看下來覺得可能要去身體檢查。

 

　　樓主隨後回應表示，因為男友生活習慣較差，如日夜顛倒、不曬太陽、不太活動、愛吃辛辣、腎臟長過腫瘤等，因此比較難找出那裡出毛病。她表示，根據網民提供的檢查方向，近日會與男友商量去照內視鏡，希望男友身體沒有太大狀況。

 

同場加映：5類口臭味恐藏健康警號

 

　　台灣重症科醫生黃軒日前於Facebook專頁指出，口臭雖然屬於常見健康問題，但除了可能會影響社交外，亦有可能是健康問題的潛在警訊。黃醫生列出5種較為深刻的口臭味，引用多個研究報告，解釋每種口臭所對應健康問題：

 

1.硫磺味

  • 成因：細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫導致硫磺味，假如口臭味如同硫磺味，通常是因為硫化物化合物引起。
  • 常見健康問題：口腔衛生差、牙齦炎和牙周病患者，研究顯示，長期牙齦炎可能會影響心臟健康。

 

2.酸臭味

  • 成因：苦澀味胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會出現酸性氣味。
  • 常見健康問題：酸臭的口氣，可能是胃食道逆流的徵兆，患者更會經常感到胃灼熱和食道不適，假如長期酸逆流，更可能會增加食道癌的風險。

 

3.苦澀味

  • 成因：肝臟同時出現黃疸和膽汁滯留時，會釋放特有苦澀的氣味。
  • 常見健康問題：口臭帶有苦味，可能與肝臟相關疾病有關，部分研究指出，慢性肝病患者口臭的發生率較高，應及早就診，以避免病情惡化。

 

4.甜味/腐爛水果味

  • 成因：體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解並產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。
  • 常見健康問題：出現異常甜味或腐爛水果味口臭，可能暗示糖尿病酮症酸中毒，這是一種糖尿病患者常見的併發症。

 

5.魚腥味

  • 成因：患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味。
  • 常見健康問題：患者多患有三甲胺尿症（Trimethylaminuria），又稱讚魚腥症候（群Odor Fish Syndrome），多由遺傳因素引起，但患者可透過飲食調整減輕症狀。

 

轉載自晴報

Tags:#癌症#養生#健康問題#網絡熱話#健康#熱爆話題#口臭#網路論壇#睡眠#口腔衛生#疾病#糖尿病#三甲胺尿症#肝臟疾病#胃腸問題
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