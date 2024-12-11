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41歲男神王浩信近照曝光：做義工賣旗，狀態回勇，網民大讚皮膚好
健康Tips

41歲男神王浩信近照曝光：做義工賣旗，狀態回勇，網民大讚皮膚好

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾奪兩屆視帝、現年41歲的王浩信自去年離開TVB後，便積極於內地發展事業。不過，日前有網民竟於銅鑼灣將他「野生捕獲」，令他真實狀態曝光之餘，他相片中一項善舉更令網民激讚。

 

　　有網民於小紅書分享了偶遇王浩信做義工賣旗的照片，當時身穿白色外套加白色運動帽，手拿紅色旗袋的王浩信表現十分親民，儘管臉上沒有任何妝容，呈素顏狀態，仍然笑著與網民合照。事後女網民更留言大讚他本人皮膚好之餘更非常有禮貌，「全素顏，肌膚超好超帥！近距離看到沒忍住誇他:你真係好靚仔啊.....很有禮貌地跟我說謝謝，超級隨和。」

 

　　照片曝光後，不少網民大讚王浩信「人帥心善」，更指41歲的他樣貌遠較他實際年齡年輕: 「好靚仔，好似大學生」、「素顏真的很好看」、「太靚仔！」。有網民亦估計王浩信之所以做公益活動，可能是專程陪愛女。

 

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

有網民於小紅書分享了偶遇王浩信做義工賣旗的照片。(小紅書圖片)

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

曾奪兩屆視帝、現年41歲的王浩信自去年離開TVB後，便積極於內地發展事業。(IG圖片)

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

王浩信與DO姐。(IG圖片)

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

王浩信與胡定欣。(IG圖片)

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

王浩信與姚子鈴。

 

一度暴瘦引關注

 

　　事實上，王浩信的保養心得相信與他平日熱愛運動有關，他亦不時會於社交帳號上載自己的運動自拍照。不過，積極操肌的他於今年9月卻離奇暴瘦，引起外界對他的健康出現關注。事源內地有女網紅邀請王浩信一起拍片，惟片中的他身型卻明顯消瘦，而且面容憔悴，當時更引來不少網民留言叫他保重身體。

 

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

積極操肌的他於今年9月卻離奇暴瘦，引起外界對他的健康出現關注。(影片截圖)

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

王浩信的保養心得相信與他平日熱愛運動有關，他亦不時會於社交帳號上載自己的運動自拍照。(IG圖片)

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#健康問題#網紅#王浩信#凍齡#義工#銅鑼灣#視帝#TVB#藝人#娛樂新聞#娛樂圈#香港#網民#社交媒體#健康#運動#健身#保養
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