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吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手
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乳癌

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

健康解「迷」
健康解「迷」
TEXT:wong lin lin rachel

 

 

　　人生總會走過段段高山低谷，你有你快樂過生活，我有我拼命去生存！

 

       50歲的吳忻熹（原名：吳文忻）（Nathaliie）在別人眼中是衣食無憂，出身小康之家、在外國讀書長大。期後回港發展，於1998年參加香港小姐奪得季軍後加入娛樂圈。 一輪五光十色的璀燦生活後，她歸於平淡。2011年嫁給「南丫島王子」陳劍陵後，育有兩位可愛的女兒，親手建立幸福家庭，生活美滿。但好景不常，兩年前她確診患上乳癌，當時她並未有積極處理病情，後來癌細胞擴散至淋巴，健康敲響危險警號，她才懂得自救。

 

       當她積極對抗頑症，勇敢接受治療，每天更做瑜伽、練太極，重建健康人生時，卻無奈收到其父親突然猝死的消息。在雙重痛擊下，她慢慢消化所有事情後選擇好好生活，未來日子更會轉型做歌手，人生在世，只要一息常存，其實還有很多可能⋯⋯

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　早前，吳文忻接受本網訪問，提到跟這個病搏鬥，她不禁悲從中來，回想當日聽到醫生告訴自己患上乳癌，感到晴天霹靂：「當時心諗，點解係我呀？好似離死亡好近，但臨近農曆年，而且細女又就快生日，好多嘢搞好忙，所以我只係切除腫瘤，入院3日入做完手術就算，都冇話畀屋企人知。」

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　吳文忻坦言，其實自己一直不肯積極面對這個病，到兩年後復發，更發現癌細胞擴散至淋巴，才認真面對：「我好後悔當初冇面對我嘅因，我知道因為乜嘢事患呢個病。到擴散咗，發現唔掂喇……要認真面對。最初唔講畀人知，係唔想麻煩到人。但係避冇可避，若要做手術、或者做化療，電療，外觀上一定會改變。所以先決定公開，點知講完之後，收好多人問候，喺街好多人叫我加油，街巿買餸有人叫我加油，好感動，同以前認識世界唔同。」她頓時感到人間溫暖，更導向自己勇敢面對困難。

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　當初，吳文忻堅持自己孤身作戰，對抗病魔，就是怕家人擔心，實在難於啟齒，但認真要解決事情，惟有跟家人坦白。誰知家人的反應卻是意料之外，尤其是10歲大女兒和7歲細女的反應，她說：「屋企人當然立即研究點樣照顧我，而兩個女接受能力更加高。可能佢哋睇過Netflix嘅劇集《ALEXA AND KATIE》，小朋友嘅認知以為有癌病只係光頭，大女仲反問我係咪要剃光頭喇？會冇頭髮？佢啟發咗我，所以後來我邀請佢哋幫我剃頭髮，正面啲，好過好慘咁面對。」

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　現時吳文忻正接受細胞免疫治療法，定期會去泰國接受治理，定期檢查癌細胞的指數，還有為防止復發，兩星期去當地打疫苗。幸好不斷有好消息，她的免疫力不斷增強。與此同時，她亦多做運動，會做瑜伽之餘，亦學太極，有益身心。

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　可是禍不單行，吳文忻抗癌路上，一直支持著自己的父親Edmund突然離世。事情來得突然，她都未能接受，提到父親忍不住哭：「佢平時好健康，有做運動，只係有高血壓，長期有食血壓藥，但係佢都好關注自己嘅飲食。嗰朝早，佢如常上堂教繪畫，後來聽番佢嘅學生講，當時Daddy只係伸一個懶腰就覺得暈，學生立刻扶佢坐低，然後就昏迷咗。call白車醫護嚟到要立即喺現場做心外壓，我去到醫院不久，佢已經走，醫生話中風都冇咁快。」

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　在吳文忻眼中，教水墨畫和國畫的父親舉止優雅，而且為人老實，是一個好榜樣。以前一家人住在美國，有次他們去超級巿場買東西後，父親發現其中有件貨品未付款，堅持走回去超巿處理事情。她的父親，更有一副明星相，拍過不少廣告，甚至發展到荷里活，在吳文忻鼓勵下去試鏡，成功被選中在外語劇集《Expats》中，飾演Nicole Kidman（妮歌潔曼）的繼父。

 

　　吳文忻覺得父親十分體貼，當日回港發展前，兩父女一夕話使她難忘：「佢叫我唔使擔心要搵錢養家，要做自己喜歡同埋有意義嘅事。當時我坐喺車後排座位，感動到不斷喊，但唔敢畀佢知道。最後一次見佢，係佢離開前早幾日，佢嗰幾日去我屋企食飯，臨走前佢望住我嘅眼神係好擔心。」

 

吳文忻乳癌復發擴散淋巴腺 「死神來了」曾逃避處理 父親伸懶腰後猝逝！最後見面留下擔心眼神 50歲做喜歡的事轉型做歌手

 

　　人到中年，患過大病，而且經歷至親離世，但吳文忻更加堅強，她除了從新投入工作，亦想出書，把自己的經歷鼓勵別人，亦想多做善事：「我成日諗起Daddy講嗰句，做一啲自己鍾意做而有意義嘅嘢，返嚟發展其實係想參加新秀（歌唱比賽），但冇咗呢個節目，之後我去咗選港姐。入行試過做好多嘢，但唔係咁出色，亦唔係自己想做嘅。而家我想出歌、搞音樂會。原本想做出嚟畀Daddy睇，而家惟有佢喺天上看。」因為接受治療而甩頭髮的吳文忻，訪問期間不斷研究不同的髮型，希望將來重新生頭髮後，改變形象電一個爆炸頭。生活的打擊，反而讓她活出睿智。

 

場地提供：柏寧酒店


**以上內容屬嘉賓個人意見，如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。

 

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