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50歲男子胃不適確診胃癌，經常應酬食火鍋惹禍，醫生揭3大地雷食物增患癌風險
健康Tips

50歲男子胃不適確診胃癌，經常應酬食火鍋惹禍，醫生揭3大地雷食物增患癌風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣一名50歲男子平日工作應酬喜歡吃火鍋類食品，每次胃部都會出現不適症狀，但他當時並未在意，直到2年後吃藥無法緩解才求醫接受檢查，結果發現患上胃癌第二期。

 

　　台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在節目《健康好生活》中分享病例，表示該名男子本身從事高級酒進出口貿易，平日經常會與人吃飯應酬，其中又特別喜歡光顧小吃店及熱炒店，每次去吃飯都會吃鍋，包括羊肉爐、薑母鴨、麻辣鍋及芥菜雞等。然而這類火鍋為了做得好吃，往往會加入大量的油和鹽，因此男子亦在不知不覺間攝取過多鹽分。

 

　　大約從40多歲開始，男子的胃就經常出現各種不適症狀，包括胃酸倒流、十二指腸潰瘍、胃潰瘍等，且應酬聚餐後症狀特別明顯，每次都會到王威迪的門診求醫及拿胃藥，後來乾脆自己到藥房購買成藥服用。

 

　　如是者，男子大約隔了2年時間沒有就醫，直至最近因發現自己吃成藥沒有效果，甚至連續幾個月大便呈現黑色，人也變瘦、沒有精神才再次就醫。王威迪為他進行胃鏡檢查後，發現其胃部有腫瘤，切片檢驗後發現是胃癌第2期，隨即進行手術切除，所幸也並未出現任何轉移，但就日後還需要持續追蹤。

 

胃癌｜3類地雷食物增患癌風險

 

　　王威迪強調，口味太鹹容易造成胃部疾病，而胃癌與飲食習慣亦有很大的關係。他指出，高鹽食物、燒烤類食物及醃漬類食物都是「地雷食物」，會提高罹患胃癌的風險，例如火鍋的湯底大多非常鹹，平日應該盡量少吃。他指出，胃癌早期通常明顯沒有症狀，可能會出現類似胃酸倒流、食慾不振、消化不良、小腹腫脹等，但多數患者不太會當一回事；而晚期症狀則有嘔吐、胃痛、血便、黃疸、腹水等，若水腫太嚴重，也有可能令體重增加。

 

　　他提醒，若想遠離胃癌，除了少吃上述3類食物之外，若有胃幽門桿菌，便要徹底進行治療，若有家族病史，則建議養成定期進行檢查的習慣。

 

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

 

　　想要預防胃癌，醫生拆解以下護胃4招：

 

1. 及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍、息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡

2. 改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、燒烤、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3. 適量運動、減肥、舒緩壓力、保持心情愉悅

4. 年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

 

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

 

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

 

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

 

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

資料來源：《健康好生活

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#胃癌#健康問題#網絡熱話#台灣#火鍋#健康#飲食習慣#高鹽食物#燒烤#醃漬食物#護胃#幽門螺旋桿菌#生活方式#運動#壓力#家族病史#預防措施#醫學研究
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