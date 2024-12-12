中山美穗死於意外溺水，親妹中山忍整理遺物遭追訪，含淚回應：事情發生太突然

日本女星中山美穗上周五（6日）被發現陳屍在家中浴室，日前死因報告證實死於意外。胞妹中山忍到姐姐家中整理遺物時，被大批傳媒追訪，雙眼通紅哽咽道歉，惹來網民憐惜。當中富士電視台的行為更被網民群起譴責，直斥「無人性」。

日本女星中山美穗上周五（6日）被發現陳屍在家中浴室，一度流傳死因是熱休克。上周日（8日）由經理人公司公布死因報告，證實是入浴過程中意外溺水身亡，享年54歲。

其胞妹中山忍當晚（6日）現身中山美穗住處整理姐姐遺物，未料被大批媒體守候。中山忍雙眼通紅掩臉，隨即除下口罩向媒體90度鞠躬致歉：

事情發生太突然，我不知道要說甚麼，對不起。

中山美穗離世｜中山忍含淚現身 網民譴責電視台追訪

有消息指，當時傳出日本富士電視台為搶第一手消息，不只是到中山美穗家外追訪，甚至到中山忍住處突襲。網民對於電視台做法非常不滿，一方面憐惜中山忍承受著失去摯親的傷痛仍要應付傳媒追訪，另一方面強烈譴責電視台做法「不近人情」、「無人性」、「完全不體諒」。富士電視台事後已將相關影片緊急下架，但網民群起揚言抵制富士電視台的節目。

中山美穗姐妹情深，感情深厚。（IG圖片）

中山美穗姐妹情深，感情深厚。（IG圖片）

中山美穗離世｜死因報告出爐 證實死於意外

綜合日媒報道，警方根據「死因身分調查法」為中山美穗進行解剖確認死因，發現中山美穗並非「熱休克」等病故，而是在入浴過程中意外溺水，死亡時間估計為6日凌晨3點至5點間。中山美穗被發現時，姿勢是在水中向前彎身，臉部對著水，所以推測她是在浴缸中暈倒溺水身亡。

據悉，中山美穗在死前當日（6日）凌晨2點半左右曾發送訊息給助理，不過助理當時已睡，直到當日上午7點才讀取訊息。隨後助理發現中山美穗沒有在約定時間到約定地點品川車站集合，遂聯絡有她家中鑰匙的友人一起前往查看，才發現她在家中浴缸中身亡。

轉載自晴報