歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet 30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞 Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
中山美穗死於意外溺水，親妹中山忍整理遺物遭追訪，含淚回應：事情發生太突然
健康Tips

中山美穗死於意外溺水，親妹中山忍整理遺物遭追訪，含淚回應：事情發生太突然

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日本女星中山美穗上周五（6日）被發現陳屍在家中浴室，日前死因報告證實死於意外。胞妹中山忍到姐姐家中整理遺物時，被大批傳媒追訪，雙眼通紅哽咽道歉，惹來網民憐惜。當中富士電視台的行為更被網民群起譴責，直斥「無人性」。

 

　　日本女星中山美穗上周五（6日）被發現陳屍在家中浴室，一度流傳死因是熱休克。上周日（8日）由經理人公司公布死因報告，證實是入浴過程中意外溺水身亡，享年54歲。

 

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

 

　　其胞妹中山忍當晚（6日）現身中山美穗住處整理姐姐遺物，未料被大批媒體守候。中山忍雙眼通紅掩臉，隨即除下口罩向媒體90度鞠躬致歉：

 

　　事情發生太突然，我不知道要說甚麼，對不起。

 

中山美穗離世｜中山忍含淚現身 網民譴責電視台追訪

 

　　有消息指，當時傳出日本富士電視台為搶第一手消息，不只是到中山美穗家外追訪，甚至到中山忍住處突襲。網民對於電視台做法非常不滿，一方面憐惜中山忍承受著失去摯親的傷痛仍要應付傳媒追訪，另一方面強烈譴責電視台做法「不近人情」、「無人性」、「完全不體諒」。富士電視台事後已將相關影片緊急下架，但網民群起揚言抵制富士電視台的節目。

 

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗姐妹情深，感情深厚。（IG圖片）

中山美穗離世｜妹妹中山忍整理遺物被電視台突襲追訪 中山忍含淚：我不知道該說甚麼

中山美穗姐妹情深，感情深厚。（IG圖片）

 

中山美穗離世｜死因報告出爐 證實死於意外

 

　　綜合日媒報道，警方根據「死因身分調查法」為中山美穗進行解剖確認死因，發現中山美穗並非「熱休克」等病故，而是在入浴過程中意外溺水，死亡時間估計為6日凌晨3點至5點間。中山美穗被發現時，姿勢是在水中向前彎身，臉部對著水，所以推測她是在浴缸中暈倒溺水身亡。

 

　　據悉，中山美穗在死前當日（6日）凌晨2點半左右曾發送訊息給助理，不過助理當時已睡，直到當日上午7點才讀取訊息。隨後助理發現中山美穗沒有在約定時間到約定地點品川車站集合，遂聯絡有她家中鑰匙的友人一起前往查看，才發現她在家中浴缸中身亡。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#電視台#電視#中山美穗#中山忍#日本女星#意外溺水#富士電視台#死因報告#熱休克#名人死訊#名人私隱#傳媒道德#日本媒體
Add a comment ...Add a comment ...
韓星宋再臨逝世終年39歲，住所發現遺書及尼古丁原液！警方初步推斷：選擇了結束自己的生命！醫生：3類人易有自殺念頭要留意
更多健康解「迷」文章
韓星宋再臨逝世終年39歲，住所發現遺書及尼古丁原液！警方初步推斷：選擇了結束自己的生命！醫生：3類人易有自殺念頭要留意

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處