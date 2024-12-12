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四眼男突情緒不穩大鬧深水埗月台，起飛腳襲擊港鐵職員及乘客，銀髮女職員疑肋骨骨折
健康Tips

四眼男突情緒不穩大鬧深水埗月台，起飛腳襲擊港鐵職員及乘客，銀髮女職員疑肋骨骨折

健康解「迷」
健康解「迷」

　　昨日(10日)有一名男子突然情緒失控大鬧港鐵深水埗站月台，期間更向附近乘客及職員施襲，不但對女職員「起飛腳」、更阻礙列車關閉車門及開出。男子最終被人合力制服，有關片段亦於網上廣泛流傳。

 

　　據網上影片可見，鬧事期間，一名身材高大、全身黑色打扮及戴眼鏡的男子當時怒氣沖沖從深水埗站月台走近兩名男女港鐵職員，「四眼男」先用手持可樂作勢潑向職員，再突然起飛腳踢向一名銀髮女職員，慘被踢中左腹的女職員當下立即痛得慘叫，並立即抱腹並扶實附近的欄杆。「四眼男」其後再疑似起腳踢向男職員，然後走入列車車廂，有乘客見狀紛四散躲避，期間有男乘客將背包交給月台職員看管後，便向「四眼男」方向追去，未知是否想阻止對方鬧事，影片至此完結。

 

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

鬧事期間，一名身材高大、全身黑色打扮及戴眼鏡的男子當時怒氣沖沖從深水埗站月台走近兩名男女港鐵職員。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

「四眼男」先用手持可樂作勢潑向職員。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

「四眼男」突然起飛腳踢向一名銀髮女職員。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

慘被踢中左腹的女職員當下立即痛得慘叫，並立即抱腹並扶實附近的欄杆。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

「四眼男」其後再疑似起腳踢向男職員。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

「四眼男」再走入列車車廂，有乘客見狀紛四散躲避。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

「四眼男」再走入列車車廂，有乘客見狀紛四散躲避。(影片截圖)

網絡熱話丨深水埗月台襲擊案 四眼男「起飛腳」踢人 遇襲港鐵女職員疑肋骨骨折

有男乘客將背包交給月台職員看管後，便向「四眼男」方向追去，未知是否想阻止對方鬧事。(影片截圖)

 

　　據了解，「四眼男」最終由熱心乘客聯同港鐵職員合力將其制服，當中包括休班消防員及休班警員。警方表示事件中拘捕了一名姓蘇（46歲）男子。據了解，下午1時許，蘇男起初因身體不適於是坐在深水埗站月台上，期間有其他好心男乘客上前查問，不過卻慘被對方腳踢，其後再發生一連串鬧事，令列車服務受阻。而疑肋骨受傷的59歲女職員事後則清醒送院。不過，有消息指，被捕姓蘇男子有情緒病紀錄；被踢中的港鐵女職員右邊肋骨骨折。

 

　　港鐵表示，昨日下午約1時30分，深水埗站職員收到乘客求助，指有人在月台身體不適。車站職員到場協助時，發現有一名男乘客懷疑情緒不穩，另有一名男乘客表示曾被襲擊。職員即時通知控制中心，召喚警察及救護到場協助，一名女職員在處理期間被踢到。其後警方及救護人員到場，將女職員及一名男乘客送院，另一名受傷乘客在現場進行簡單處理後自行離去。港鐵譴責任何以暴力對待職員及乘客的行為，並向該受傷的女職員及乘客致以慰問。

 

轉載自晴報

 

Tags:#骨折#健康問題#譴責#深水埗#港鐵#深水埗站#月台#鬧事#起飛腳#港鐵職員#乘客#港鐵深水埗站#港鐵列車#港鐵車廂#休班消防員#休班警員#情緒病#港鐵譴責暴力
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