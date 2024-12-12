最萌身高差夫妻：32歲158cm男子相睇5年終邂逅23歲176cm俄羅斯美少女成功脫單

內地一名32歲男子因身高只有1.58米，相睇5年均是「食白果」收場，直到因工作關係認識到只有廿多歲，身高1.76米的白俄美女模特兒娜美，竟收成正果，抱得美人歸。

根據內地傳媒報導，現年32歲的新郎田軍與新娘娜美身高儘管相差近20厘米，但卻無阻2人互相欣賞，結婚共組家庭的決心。倆口於11月30日更受新郎家鄉湖南省長沙市政府的邀請，參加當地一場盛大的中式婚禮。當天他們以一身中式婚嫁造型出場行禮，一高一矮的配搭更令畫面相映成趣，當地媒體更形容他們為「最萌身高差夫妻」。

現年32歲的新郎田軍與23歲新娘娜美身高儘管相差近20厘米，但卻無阻2人互相欣賞，結婚共組家庭的決心。(影片截圖)

田軍表示，能娶到太太，令他非常開心及自豪，更坦言過去曾多次相睇，卻均是失敗收場:

本來我是找不到女朋友的，我爸媽就天天逼我去相睇，相睇了5年都無果。

對於不少人均好奇他如何可以抱得美人歸? 田軍過去則曾在自己的社交帳號自揭自己因工作關係，認識到當時只有20歲的太太。起初二人只是朋友，但通過多次接觸及陪伴，令女方了解到自己的為人，2人便好自然走到一起，最終成功脫單，他揚言自己的字典裡沒有放棄。

我當時就覺得，我可以找到自己的真愛，然後我老婆就出現了。

現年32歲的新郎田軍與23歲新娘娜美身高儘管相差近20厘米，但卻無阻2人互相欣賞，結婚共組家庭的決心。(影片截圖)

新娘是1.76米的白俄美女模特兒娜美。(網上圖片)

田軍與娜美生活有不少趣事。(影片截圖)

轉載自晴報