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24歲女設計師確診末期胃癌，4大習慣致病，醫生教你護胃4招
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24歲女設計師確診末期胃癌，4大習慣致病，醫生教你護胃4招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生活習慣與健康息息相關。內地一名24女設計師食慾不振、經常感到疲倦，經醫生建議照胃鏡後，驚見胃部佈滿腫瘤，確診晚期胃癌兼轉移。醫生指出，近年胃癌年輕患者愈來愈多，多數確診時已到晚期，其中與4大生活習慣相關，不容忽視。

 

癌症殺手｜疲倦無食慾照鏡胃 驚揭胃部生滿腫瘤

 

　　綜合內媒及《廣州日報》報道，事主過去一個月經常感到疲倦、沒有食慾，平日吃一點點便會覺得飽，某日到院進行體檢時與醫生提及異樣，並於醫生建議下預約進行胃鏡檢查，未料卻驚見胃部已長滿腫瘤，甚至出現轉移，確診為胃癌晚期，病情十分棘手。

 

　　事主得悉患病後一度難以接受，她向醫生憶述指，自己畢業至今雖然因工作繁忙經常捱夜，平日經常食外賣、吃飯亦不定時，但家族中從無胃癌病史，身邊不少同事生活作息與她亦相近，不解為何只有她確診胃癌。

 

癌症殺手｜胃癌漸趨年輕化 幽門螺旋桿菌勿忽視

 

　　中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生解釋指，胃癌是多種因素綜合所導致的結果，因此即使不同人有同樣不良生活習慣，但每個人體質差異便可能會導致不同的結果。除此之外，年輕胃癌患者亦與家族遺傳有一定關係，因此建議有家族患病史的患者進行基因檢測。

 

　　李醫生續指，除了捱夜、食外賣、吃飯不定時及家族病史外，幽門螺旋桿菌亦是致病「元兇」。他引用中國醫學科學研究論文指出，近年幽門螺旋桿菌感染、吸煙、醃製蔬菜及飲酒等因素所導致的胃癌呈下降趨勢，但不健康的BMI、糖尿病導致的胃癌負擔呈上升趨勢。預料2050年中國將有28萬例胃癌病例，其中有70.18%胃癌病例可歸因於可改變的危險因素，其中幽門螺旋桿菌感染仍是主要因素。

 

癌症殺手｜年輕患者確診時多數達晚期 醫生籲及早重視

 

　　由於幽門螺旋桿菌感染於日常生活中十分常見，一同用餐、接吻等都可能會傳染，不過感染幽門螺旋桿菌，只是增加胃癌的發病風險，因此只要及早治療改善便可改善問題。

 

　　李醫生強調，不少人認為胃癌好發於中老年人，中位發病年齡在60歲以上，惟近年年輕患者愈來愈多，不少年輕患者確診時已到晚期，病情兇險、整體治療效果並不理想。然而，早期胃癌透過手術切除，五年存活率可以達到90%以上，而晚期胃癌五年存活率最低只有6%，因此呼籲大眾應及早重視，切勿以為年輕便離癌症很遙遠。

 

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

 

　　想要預防胃癌，醫生拆解以下護胃4招：

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍，瘜肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜。

3.適量運動、減肥，舒紓壓力、保持心情愉悅。

4.年過40人士或直系親屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查。

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生

 

癌症殺手｜引起胃癌8大重要因素

 

　　台灣胰臟科醫生林相宏，曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大重要因素：

1.遺傳基因包括：CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等。

2.幽門螺旋桿菌感染

3.胃癌家族史

4.煙酒

5.常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6.缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7.肥胖

8.暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

 

資料來源：廣州日報

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#癌症#治療#糖尿病#胃癌#健康#生活習慣#胃部健康#幽門螺旋桿菌#預防癌症#護胃#胃鏡檢查
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