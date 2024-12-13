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48歲特殊教育老師乳癌離世，捐贈器官遺愛人間
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48歲特殊教育老師乳癌離世，捐贈器官遺愛人間

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遺愛人間！台灣一名特殊教育老師林映汝，去年確診患上乳癌第2期，對特殊孩子充滿愛的她選擇一邊教書、一邊對抗病魔，直到任教的最後一屆學生上高三後才專心抗癌，惟病情一直未見好轉，她於本周一（9日）不幸病逝，享年48歲。她於上月簽署捐贈器官完成遺願，最後亦發文感謝大眾，表示自己「在安寧病房裡會繼續微笑面對每天的」，又祝願病友可以：「一起燦爛微笑」，令不少網民都感到鼻酸。

 

遺愛人間｜患乳癌後積極治療無果 最後遺願捐贈器官助人

 

　　綜合台媒報道，台灣特殊教育老師林映汝，投身特教20多年，去年不幸確診患上三陰性乳癌第2期，為了學生她初時一邊教書、一邊接受手術、化療等多種治療，到最後一屆學生升上高三後，她才開始專心抗癌。可惜經歷多次切除手術及化療，癌症仍一直在復發、擴散，但林映汝卻從未被打倒，一直堅持康復的信念，努力配合治療、做運動，偶爾亦會做義工、做演講，她於Faebook個人專頁分享時表示：「被癌細胞嚴重摧殘的身體，沒考倒我的意志；即使餘生可能沒幾年，我決定快樂地過好過滿。」

 

　　無奈癌症仍一直不受控，漸準邁向了末期，期間她亦曾與兒子談論生死問題，該兒子明白自己就算離開了，亦只是換另一種方式存活在世上。直到上月，林映汝正式安排居家安寧並開始安排自己離開前的種種願望，其中便是簽署捐贈器官同意書：「是我的遺願之一，把我最後僅剩的，留給有需要的人。」

 

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

台灣特殊教育老師林映汝不敵癌魔離世。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

她臨終簽署捐贈器官完成遺願。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

病前她投身特教20年。（網上圖片）

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她2年間經歷多次切除手術及化療，癌症仍一直在復發、擴散。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

但林映汝卻從未被打倒，一直堅持康復的信念。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

無奈癌症仍一直不受控，漸準邁向了末期，期間她亦曾與兒子談論生死問題。（網上圖片）

 

遺愛人間｜病逝前感謝病友 家人設靈堂追思

 

　　上周四（5日），林映汝正式入住安寧病房，最後一次發文感謝所有親友、網友及關心她的人，表示自己仍會繼續微笑面對每天，坦言已需要花很大的力氣才打出貼文，祝福所有病友可以燦爛微笑。她於周一（9日）不幸病逝，享年48，家人昨日（10日）為她設置靈堂，讓大家可以前往追思。

 

　　林映汝生前一直樂觀積極，為人善良，離世消息一出，不少關注著她抗癌經歷的網民都大感心痛，對於她捐贈器官的決定亦成到非常感動：「感謝您用各種方式教育與引導大家理解生命的意義」、「謝謝你曾經來過，你對待人生的精神是我的榜樣，你將會一直在我們心裡！」、「妳是最棒的老師也是孩子心中最好的媽媽，妳的大愛，讓我佩服。」

 

遺愛人間｜愛子自幼患自閉症 1原因投身特殊教育

 

　　林映汝兒子4歲時診斷出患有自閉症、過動症及妥瑞症，為了幫助兒子努力了解自閉症並進行治療，離婚後獨自帶兒子北上定居就醫，之後又引導兒子展現天賦，將大提琴融入生活。

 

　　某日她於電視上看到心智障礙孩子的孩子後，有種被雷擊中的感覺，便立志決定投身特殊教育：「原來當時應該是上天就已經安排好，他要給我一個這樣不一樣的孩子。」積極投入教學，對孩子充滿熱誠的她，亦於今年11月獲得112年度杏壇芬芳獎、新北影響力人物。

 

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間 
 
她去年患上三陰性乳癌第2期後，為了學生她初時仍一邊教書、一邊接受手術。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

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遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

今年11月她獲得112年度杏壇芬芳獎、新北影響力人物。（網上圖片）

遺愛人間｜化療仍堅持教到最後一刻 特教老師不敵癌病離世捐贈器官遺愛人間

她於電視上看到心智障礙孩子的孩子後，有種被雷擊中的感覺，便立志決定投身特殊教育。（網上圖片）

 

乳房檢查｜乳癌5大症狀

 

　　醫院管理局日前公布2022年十大癌症統計數字，其中肺癌發病宗數繼續居於首位，而乳腺癌超越大腸癌成為第二大癌症殺手，乳癌一年逾5200人中招。據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

 

1.乳房皮膚變厚或出現硬塊

2.乳房出現皺紋、凹陷或皮疹

3.乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

4.乳房形狀或大小有所改變

5.乳頭形狀改變、出現分泌物或皮疹

資料來源：香港癌症基金會

 

乳房檢查｜自我乳房檢查方法

 

　　其實男女都會有可能患上乳癌，而兩者檢查乳癌的方法大致相同，只要定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

 

1.脫去衣服，舉起雙手，在鏡前觀察乳房有否異樣。

2.手指合攏，在乳房內側作平壓繞圈接摩，留意有否敢塊。

3.用同樣的方法檢查乳房外側。

4.檢查腋窩受乳房之間位置，留意有否硬塊。

5.輕捏乳頭，留意有否出血或異常分泌物。

資料來源:香港家庭計劃指導會

 

資料來源：Facebook@林映汝

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#癌症#治療#化療#老師#乳癌#自閉症#器官捐贈#特殊教育#杏壇芬芳獎#乳房檢查#乳癌症狀#抗癌
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