產婦胎死腹中丨屯門醫院41周孕婦胎死腹中，丈夫控訴醫療失誤，院方否認

一名準父親於本月10日在社交平台親撰長文對屯門醫院作大控訴，指懷孕41周的近日入院待產，豈料醫護人員卻未有持續為妻監測胎兒心跳，最終胎死腹中。太太更因分娩失敗，需進行緊急剖腹產，術後需送入ICU，情況一度危殆。記者已向醫管局查詢事宜，正等待回覆。

該名準父親于先生周二在Facebook發文，指控屯門醫院疑涉及醫療事故。帖文稱太太於本月5日被安排入屯門醫院待產，至6日凌晨他用手機與太太通話時，得知太太已見紅並開始有痛感，於是早上獲處方催生藥物，直到下午2時半許，他指太太開始規律疼痛，更疼到無法正常回覆訊息。當日醫護人員分別在早上9時35分、下午3時正及下午4時55分，三次為于太量度胎兒心跳 ，當時均顯示胎兒心跳正常。

「下午5點半時我同外母進入病房，只見我太太躺在床上已經痛到沒有力氣說話。並且有多次要求想進入產房。姑娘以未開4指或未穿水為由拒絕。據我太太所述她當時曾表示想打上無痛，最後都不了了之。17:30直至20:30，我都有協助太太進行宮縮記錄。」

屯門醫院產婦胎死腹中事件經過:

5/12 上午 于太入住屯門醫院待產，胎兒活動及心率均正常。當時未有生產跡象，入院當日未進行催生。

6/12 凌晨 太太凌晨見紅，伴有少許疼痛，胎心正常。

6/12 早上醫生處方催生藥物。

6/12 早上 09:35 醫院說法；檢查胎心正常。

6/12 下午 02:00 醫院說法：檢查胎心正常。

6/12 下午 02:34 于太開始出現6-7分鐘的規律疼痛。

6/12 下午 04:00 醫生檢查胎心，指仍然正常，稱由於未開4指或未穿水為由，拒絕太太進入產房。

6/12 下午 05:30-08:30 于太宮縮達1、2分鐘一次，每次持續1、2分鐘，有劇痛。

6/12 晚上 08:00 護士進行簡單檢查，指胎兒仍有胎心。

6/12 晚上 08:10 院方稱，當時產婦有痛感，檢查胎兒活動及胎心正常，未作產。

6/12 晚上 08:35 院方稱，當時曾再次查詢病人情況，未見有異常及作產跡象。

6/12 晚上 08:30後 于生突然獲醫生通知指胎兒沒有心跳。

6/12 晚上 09:30 醫生再次檢查後，發現異常並安排超聲波檢查，確認胎兒已沒有心跳。

6/12 晚上 09:30後 于生多次要求進入病房陪伴太太，但都被院方以「(產道)未開4指」、「未穿羊水」等理由拒絕。

7/12 早上 08:00 太太進入產房。

7/12 晚上 11:00 太太產道分娩失敗。

8/12 凌晨 醫生為于太注射6支止痛針，無效，產道分娩宣告失敗，須進行緊急剖腹產。

他指晚上8時許有姑娘曾為太太作簡單檢查，當時「聽到一個胎心，然後檢查結束」，眼見太太非常痛苦，他期間曾向當值姑娘表示認為太太疼痛的程度似乎超出平常，惟對方卻只是表示瞭解，並沒有積極跟進。直到當日晚上8時30分，他竟被姑娘告之胎兒已沒有心跳：「此時我已經不知所措，握著太太，並且反覆詢問是否還有救治的希望，得到的都是絕望的答案。三位醫生同時肯定寶寶沒了心跳。

雪上加霜的是，他的太太當下仍要一邊忍受喪女之痛，一邊忍受宮縮的生理疼痛繼續分娩，更因此有「大出血，發燒，感染」等一系列問題，並進入ICU，一度危殆。

他指12月8日11時至凌晨時分，由於他的太太嘗試好幾次的產道分娩均是失敗收場，最終需進行緊急剖腹產，他指太太已經當時已發燒至37.9攝氏度並有感染風險，手術期間更大出血並伴有感染，子宮收縮情況也不理想，手術結束後需被送入了ICU：「之後姑娘又帶著我看了眼那個未出生就夭折的女兒，心中的痛苦已經無法用語言描述，我都不知如何面對我的太太。此時此刻我都無法明白明明準備好一切迎接新生命卻迎接三口之家确變成喪女之痛，以及我最愛的太太幾乎在鬼門關前走了一圈這種情況。」

屯門醫院回應

屯門醫院回應事件表示有關病人於12月6日早上獲處方催生藥物，醫護人員亦教導和指示病人記錄胎動，及提示若痛楚增加、持續出血及穿羊水，需要盡早通知醫護人員。醫護人員在當日早上9時35分、下午3時及下午4時55分三次為病人量度胎兒心跳 ，三次均顯示胎兒心跳正常。至當晚8時10分，病人表示有痛感，醫護人員為病人檢查陰道及再次量度胎兒心跳，當時胎兒活動及心跳均正常，但仍未作產。至晚上8時35分 ，醫護人員再次查詢病人情況，亦未有異常及作產跡象。至晚上9時半，醫護人員再次為病人檢查後發現異常，隨即安排醫生進行超聲波檢查，確認胎兒已沒有心跳。

醫護團隊其後持續監察病人的情况，並安排病人轉往產房待產。病人在待產期間，向醫護人員要求安排無痛分娩。醫護人員經臨床評估後，再作跟進安排，惟病人其後出現發燒徵狀，情況緊急，醫護人員再次評估後，最終決定於12月8日凌晨安排緊急剖腹分娩，胎兒取出後證實已死亡。病人於緊急剖腹分娩後轉送深切治療部治療，目前情況已好轉，已經轉回產後病房繼續留醫，情況穩定。

院方對事件深表悲痛，婦產科團隊於術後即時向家屬解釋情況，病人聯絡主任亦與病人及家屬會面，致以深切慰問及提供所需支援和協助。

屯門醫院指初步審視個案後，認為醫療團隊在病人分娩的過程中有提供適切護理，病人出現嚴重併發症亦不涉及醫療事故，並希望病人及家屬理解，分娩過程有可能會出現嚴重併發症，對產婦及胎兒均會產生風險，甚至有可能導致死亡，臨床上未必可以即時確定出現嚴重併發症的原因。

轉載自晴報