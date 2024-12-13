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47歲前亞姐移民美國做廚師遇工業意外，頸椎嚴重移位被無良僱主迫開工！曾患乳癌及皮膚癌遭遇坎坷
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47歲前亞姐移民美國做廚師遇工業意外，頸椎嚴重移位被無良僱主迫開工！曾患乳癌及皮膚癌遭遇坎坷

健康解「迷」
健康解「迷」

　　47歲的前亞姐陳秀茹自早年移居美國後，便主力從事廚師工作，惟不幸的是，她去年6月於冷凍房取食材時，卻不幸被約12磅的蛋糕及冷凍批意外跌落而擊中頭部，並因頸椎移位需多次手術，醫療花費已近百萬港元！

 

　　移居美國多年的前亞姐陳秀茹（Suki）接受東張西望訪問時指，去年4月開始於美國一間護老院當副主廚，入職初期，已感不太對勁，因為上司未得到她同意，便已經多次要求她連續上班7、8天。而意外發生於她入職一個月後，當天她在雜亂無張的冷凍庫尋找食材時，突然被意外跌落的蛋糕及冷凍批擊中。由於蛋糕及冷凍批重量共達12磅，她形容當下感覺是被很硬的石頭擊中頭部，「我聽到頸部傳來咔一聲....10分鐘後我馬上暈倒。」

 

　　Suki被送到急症室時，原以為只是普通的拉傷肌肉，但後來她卻發現左手有麻痹情況，頸一伸直便會作嘔，更令她氣忿的是，她放了5天病假，還未痊癒，已被上司迫復工。由於她復工一個月後，身體仍然非常不適，她於是再去求醫，並照磁力共振(MRI)檢查，才發現頸椎神經受嚴重擠壓，「C5及C7已經塌了，壓住神經線，最嚴重時雙手同頸都動不了。」

 

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

47歲的前亞姐陳秀茹兩度患癌後，再遇嚴重工傷致頸錐移位。(影片截圖)

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

單身的陳秀茹工傷後，慶幸有好友照料她的生活起居。(影片截圖)

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

陳秀茹照磁力共振(MRI)檢查，才發現頸椎神經受嚴重擠壓。

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

出事當日她在雜亂無張的冷凍庫尋找食材時，突然被意外跌落的蛋糕及冷凍批擊中。(影片截圖)

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

蛋糕及冷凍批重量共達12磅，她形容當下感覺是被很硬的石頭擊中頭部。(影片截圖)

 

　　Suki於是10月被安排做大手術冀，她指「攞咗兩塊頸椎間盤出嚟，我呢度鑹晒鐵片！」而受訪期間，Suki更突然叫痛：「哎呀…有啲痛，你等等！」，令主持廖倬竩當場受到驚嚇，Suki形容痛感如「好似畀人扯開咗個身咁。」Suki又指儘管手術完成，但自己身體仍然大不如前，不但常發抖，左手左腳更經常麻痺。手術費花近百萬港元，她指儘管醫療費用有指可向護老院追討，但出院後到藥房購藥費用卻被通知不受保，令她亦不知如何是好。

 

　　目前單身的陳秀茹，慶幸有當地一對夫婦好朋友貼身照顧，不過她對前景亦非常傍徨，尤其了解到自己很大機會不能再從事她熱愛的廚師工作。她亦借自身經歷，提醒有意到外地打工的香港人要小心及有所準備。

 

落選亞姐兩度患癌

 

　　陳秀茹於1995年曾參選亞姐，落選後更參與拍劇及電影工作，不過卻未見氣色，於是到了2007年，她決定移居美國，並去學廚，之後從事廚師工作。惟2015年她發現左胸有良性水瘤，翌年又發現乳房有異常硬塊，證實患上乳癌，未幾又發現下巴位置有皮膚癌。加上是次的嚴重工傷，手術後頸上更留下一道長4吋的疤痕，她的人生可算相當慘情。

 

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

慘情亞姐丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 頸椎移位無良僱主再迫開工

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陳秀茹於1995年曾參選亞姐，落選後更參與拍劇及電影工作，不過卻未見氣色，於是到了2007年，她決定移居美國，並去學廚，之後從事廚師工作。(IG圖片)

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#東張西望#乳癌#皮膚癌#美國移民#廚師#工業意外#醫療#亞姐#手術#護老院#頸椎移位#磁力共振#良性水瘤#良性腫瘤
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