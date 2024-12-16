30歲中國單車名將徐超備戰全運會遇交通意外身亡！獲國際級運動健將稱號，結婚一年家人哀痛

中國單車名將徐超曾在里約奧運會上刷新中國紀錄，近日證實於海南集訓備戰全運會期間遭遇意外身亡，年僅30歲。

綜合內地媒體報道，徐超的母親於周二（10日）在微博發布訃聞宣布噩耗，指徐超在備戰全運會集訓期間意外身亡，並悲痛表示「徐超的離去，為我們家庭帶來了前所未有的打擊和深深的悲痛，彷彿整個世界都崩塌了。」

徐超1994年11月5日出生於上海閔行，今年剛滿30歲。（徐超微博圖片）

徐超於2012年入選上海市一線隊，並在2014年獲得仁川亞運會自行車團體競速賽亞軍（徐超微博圖片）

2016年里約奧運會，徐超在場地單車男子爭先賽項目上獲得第6名，成為中國單車歷史上第一位進入該項目奧運8強的男選手，同時亦是該項目12位參賽者中唯一的亞洲臉孔。（徐超微博圖片）

他於同年獲得國家體育總局授予的「國際級運動健將」稱號。（新華社圖片）

中國隊成員徐超（左）、周瑜（中）及李建鑫在第18屆亞運會場地自行車男子團體競速決賽中以44秒160的成績奪冠。（新華社圖片）

徐超的母親於周二（10日）公布其死訊，並上載告別儀式的照片。（徐超微博圖片）

根據公開資料，徐超1994年11月5日出生於上海閔行，2007年進入閔行區少體校開始單車項目訓練，之後於2012年入選上海市一線隊，並在2014年獲得仁川亞運會自行車團體競速賽亞軍，2016年在香港場地車世界杯個人爭先賽中贏得一枚銀牌。

2016年里約奧運會，徐超在場地單車男子爭先賽項目上獲得第6名。雖然比賽無緣獎牌，但他就成為中國單車歷史上第一位進入該項目奧運8強的男選手，同時亦是該項目12位參賽者中唯一的亞洲臉孔。同年，徐超獲得國家體育總局授予的「國際級運動健將」稱號。

有媒體報道指，徐超與妻子結婚剛滿1年。此外，亦有消息人士稱，徐超隨上海隊到海南集訓期間，外出時遭遇交通意外，最終於11月10日傷重不治。

徐超的母親在訃聞中配上一張告別儀式的照片，只見骨灰盒上擺放著他參加奧運會時所配戴的頭盔，上海市體育局亦有送來輓聯。今年參加巴黎奧運的另一名單車名將周瑜悼念道，「這段時間總感覺你還在，沒有離開。我翻了你的朋友圈，看着還有着關於我們一起經歷的點點滴滴，回想起來就好像昨天剛發生一樣。30歲的那天你許了很久的願望。你沒告訴我們，我想願望一定會實現的。一路走好，超哥！」

資料來源：《極目新聞》、《新京報》、徐超微博

轉載自晴報