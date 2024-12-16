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48歲鍾麗淇分享全家福為罕見病愛女慶14歲生日：手術後壓瘡及感染病毒，現恢復良好大讚勇敢
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48歲鍾麗淇分享全家福為罕見病愛女慶14歲生日：手術後壓瘡及感染病毒，現恢復良好大讚勇敢

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年48歲鍾麗淇自2010年婚後便先後誕下2名愛女，惟大女Isabella在半歲大時，便被診斷患上罕見基因病，曾一度被醫生認為活不過2歲。但鍾麗淇與老公卻從未放棄一直細心照顧，日前更分享愛女14歲生日照，更驚爆愛女生日前夕曾接受手術。

 

　　鍾麗淇（Margaret）昨日在IG分享了全家為大女Isabella慶祝14歲生日的照片，並用英文留言透露原來Isabella於10月尾時才剛剛接受了手術，而且不幸地生了3個令她非常痛的壓瘡，然後再感染了病毒。儘管經歷不少苦痛，但到了這個月，愛女Isabella卻恢復得非常良好，令鍾忍不住大讀愛女十分勇敢。

 

　　只有像你這樣的女孩，經歷了一個半月的辛苦之後，才能閃耀，如此明亮。......到了生日月，她恢復到 110% 了！ 對於妳的力量和決心總會令我驚訝。媽媽有很多東西要向Isabella學習，我們非常非常非常愛你……祝你生日快樂，我的最愛。

 

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

鍾麗淇（Margaret）在IG分享了全家為大女Isabella慶祝14歲生日的照片。

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」。

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

1999年，鍾母患有子宮良性瘤接受手術，翌年再被證實患上乳癌。

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。

永不放棄丨48歲前TVB花旦罕見病愛女14歲生日 驚爆接受手術歷壓瘡再染病毒

鍾麗淇與母親感情良好。

 

　　Isabella在家舉行的生日會亦意外曝光了了他們一家四口所住的豪宅內貌，只見裡頭空間感十足，客廳不但放有巨型聖誕樹及多個聖誕擺設，飯廳內更設有巨型餐枱。Isabella以公主打扮亮相，雖曾經歷大病，但看起來精神仍相當不錯。

 

鍾麗淇家人接二連三患病

 

　　當時年僅14歲的鍾麗淇曾目睹哥哥於19歲時因肌肉急劇萎縮而離世；1999年，其母又患有子宮良性瘤接受手術，翌年再被證實患上乳癌，雖成功切除腫瘤保住一命。但直到2001年，鍾母又確診患上「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（Amyotrophic Lateral Sclerosis，縮寫為ALS），即坊間俗稱的「漸凍人症」。

 

　　而鍾麗淇的大女Isabella，於6個月大時，亦不幸確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題，更一度被斷言不能走路，活不過2歲。

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#鍾麗淇#發展遲緩#乳癌#藝人動態#罕見病#生日#手術#壓瘡#病毒#TVB#鍾麗淇女兒#鍾麗淇媽媽#漸凍人症#四號染色體缺損綜合症#Wolf-Hirschhorn Syndrome
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