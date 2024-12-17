歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
全港注視！定存息率比較神器
易經看世界 世界風雲變
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
74歲譚詠麟突病倒取消惠州演唱會，健康狀況惹關注 | 網民捕獲虛弱憔悴近照曝光
健康Tips

74歲譚詠麟突病倒取消惠州演唱會，健康狀況惹關注 | 網民捕獲虛弱憔悴近照曝光

健康解「迷」
健康解「迷」

　　74歲的譚詠麟上月突然病倒失聲，然後宣布取消惠州演唱會，令外界十分擔心他的身體情況。近日，有網民便於香港金魚街偶遇到他真人，只見當日譚仍然身穿厚厚的裝束，與旁邊穿著單薄的友人有鮮明對比。

 

　　網民本月10日在小紅書上載了譚詠麟的生圖景，並留言指「在香港運氣爆棚，偶遇譚校長」。照片中，譚詠麟於旺角金魚街街頭出現，身旁站著其好友晨曦足球隊班主周文曦。當日戴上Cap帽的譚詠麟除了底衫外，外面還有一件長袖衣及黑色背心羽絨，似乎十分怕冷，亦令人感覺他有點虛弱及憔悴。而他身旁的周文曦上身則只是一件薄身藍色外套。

 

　　除了網民的生圖照，譚詠麟自己都在微博貼出當日逛街照，分享當日在金魚街的收穫。他自己的上載的照片中，均是面帶笑容，其中一張他更自行做出OK手勢，身旁的周文曦則豎起拇指，似乎想向大眾報平安。不過從他的茶餐廳自拍大頭照中，面色仍然相當蒼白，似乎仍然要努力調養身子。

 

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

譚詠麟上月因失聲需臨時取消內地演唱會。

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白 
 
譚詠麟拍片交代病況時狂咳。

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

74歲的譚詠麟上月突然病倒失聲。(微博圖片)

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

74歲的譚詠麟宣布取消惠州演唱會，令外界十分擔心他的身體情況。

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

不過譚詠麟返港後，曾分享照片報平安，示意大眾不用擔心。(微博圖片)

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

有網民偶遇近日偶遇譚詠麟。(小紅書)

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

譚詠麟與好友逛金魚街。(微博圖片)

病後初癒丨上月突取消演出譚詠麟公開承認患病 今暴瘦現身著羽絨面青口唇白

譚詠麟日前與好友食茶餐廳。(微博圖片)

 

　　照片曝光後，不少網民都留言指譚詠麟似乎瘦了「一生病就瘦了很多，心疼啊」「肚子都瘦了」，並留言叫他保重。

 

　　事實上，74歲的譚詠麟近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，繼去年因患病四日而暴瘦，體重急跌15磅外；多年好友陳百祥（阿叻）於本月8日現身《歡樂滿東華》時又稱譚因不舒服及不在香港，故缺席其生日派對，否認二人關係失和的傳聞。除此之外，上月譚又因為著涼狂咳致失聲，不得不拍片宣布取消惠州演唱會。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#譚詠麟#香港#藝人健康#惠州演唱會#健康狀況#網民偶遇#虛弱憔悴#晨曦足球隊#周文曦#歌手
Add a comment ...Add a comment ...
男子乙型肝炎惡化成肝癌！腫瘤8厘米兼擴散！手術切除腫瘤配合營養調理奇蹟康復？即睇肝癌成因、7招防肝癌
更多健康解「迷」文章
男子乙型肝炎惡化成肝癌！腫瘤8厘米兼擴散！手術切除腫瘤配合營養調理奇蹟康復？即睇肝癌成因、7招防肝癌

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處