74歲譚詠麟突病倒取消惠州演唱會，健康狀況惹關注 | 網民捕獲虛弱憔悴近照曝光

74歲的譚詠麟上月突然病倒失聲，然後宣布取消惠州演唱會，令外界十分擔心他的身體情況。近日，有網民便於香港金魚街偶遇到他真人，只見當日譚仍然身穿厚厚的裝束，與旁邊穿著單薄的友人有鮮明對比。

網民本月10日在小紅書上載了譚詠麟的生圖景，並留言指「在香港運氣爆棚，偶遇譚校長」。照片中，譚詠麟於旺角金魚街街頭出現，身旁站著其好友晨曦足球隊班主周文曦。當日戴上Cap帽的譚詠麟除了底衫外，外面還有一件長袖衣及黑色背心羽絨，似乎十分怕冷，亦令人感覺他有點虛弱及憔悴。而他身旁的周文曦上身則只是一件薄身藍色外套。

除了網民的生圖照，譚詠麟自己都在微博貼出當日逛街照，分享當日在金魚街的收穫。他自己的上載的照片中，均是面帶笑容，其中一張他更自行做出OK手勢，身旁的周文曦則豎起拇指，似乎想向大眾報平安。不過從他的茶餐廳自拍大頭照中，面色仍然相當蒼白，似乎仍然要努力調養身子。

譚詠麟上月因失聲需臨時取消內地演唱會。





譚詠麟拍片交代病況時狂咳。

74歲的譚詠麟上月突然病倒失聲。(微博圖片)

74歲的譚詠麟宣布取消惠州演唱會，令外界十分擔心他的身體情況。

不過譚詠麟返港後，曾分享照片報平安，示意大眾不用擔心。(微博圖片)

有網民偶遇近日偶遇譚詠麟。(小紅書)

譚詠麟與好友逛金魚街。(微博圖片)

譚詠麟日前與好友食茶餐廳。(微博圖片)

照片曝光後，不少網民都留言指譚詠麟似乎瘦了「一生病就瘦了很多，心疼啊」「肚子都瘦了」，並留言叫他保重。

事實上，74歲的譚詠麟近年不時傳出其身體亮紅燈的新聞，繼去年因患病四日而暴瘦，體重急跌15磅外；多年好友陳百祥（阿叻）於本月8日現身《歡樂滿東華》時又稱譚因不舒服及不在香港，故缺席其生日派對，否認二人關係失和的傳聞。除此之外，上月譚又因為著涼狂咳致失聲，不得不拍片宣布取消惠州演唱會。

轉載自晴報