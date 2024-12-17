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改善糖尿病不靠藥！醫生自創7秒動作助降血糖，70歲患者3個月停藥
健康Tips

改善糖尿病不靠藥！醫生自創7秒動作助降血糖，70歲患者3個月停藥

健康解「迷」
健康解「迷」

　　患上糖尿病，都未必只能靠藥物控糖？日本醫生指出，只要調整生活習慣，再配合一套簡單降血糖運動，其實亦有可能有效控制血糖，甚至有望擺脫藥物，極速控糖。

 

　　日本內科醫生宇佐見啓治日前於醫護媒體《介護ポストセブン》中指出，糖尿病可分為「1型」及「2型」，其中1型糖尿病是由自體免疫疾病引發，這些疾病會破壞胰島素分泌細胞，從而降低血糖水平，而2型糖尿病則是因肥胖、缺乏運動等生活方式，引發的慢性高血糖所導致，其中2型糖尿病佔日本糖尿病患者比例達95%。

 

　　宇佐見啓治醫生表示，糖尿病患者透過改變日常生活，其實亦可以降低血糖水平，無論是血糖偏高、糖尿病前期患者，甚至是正在進行糖尿病治療人士，都有可能藉此控糖，甚至停止藥物。

 

糖尿病｜靠運動亦可改善高血糖 醫生研發3招助降血糖

 

　　他於過去25年來一直致力於研究如何透過運動療法改善高血糖，最後發現降低血糖水平時需要抑制血糖升高，但肌肉於運動後即使沒有胰島素亦可吸收葡萄糖，因此外國會採用肌肉訓練來治療糖尿病。

 

　　有見及此，宇佐見啓治醫生研發了一套即使是長者亦可安全、容易且有效降低血糖的運動，讓沒有運動習慣、不擅長運動或者老年人都可以持續訓練的3類運動，包括「7秒深蹲」、「椅子深蹲」及「7秒俯臥撐」，3組運動需要一次完成，每組做10次、每組之間需休息 30 秒到1分鐘，每周 2 到 3 天進行一次，以增加肌肉量 ：

 

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基本式：7秒深蹲

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適用於腿部及腰部無人士：椅子深蹲

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適用於上半身無力人士：7秒俯臥撐

 

糖尿病｜基本式：7秒深蹲

步驟：

 

  • 站立，雙腳分開闊度大於肩寬，雙臂伸直於身前，O型腳人士可張開雙腿並將腳趾稍微向外。
  • 慢慢降低臀部，同時用力向後，確保彎曲的膝蓋不會超過腳尖，持續5秒。
  • 大腿與與地面平行，維持身體姿勢約2秒。站起慢慢站起。注意時深蹲時不要閉氣，放低臀部時數「1、2、3、4、5」、保持姿勢時數「1、2」，然後呼吸地移動。

 

糖尿病｜適用於腿部及腰部無人士：椅子深蹲

步驟：

  • 站立，雙腳分開闊度大於肩寬，抓住椅背或扶手來支撐自己。
  • 慢慢降低臀部，持續5秒，臀部同時用力向後，屈膝時確保膝蓋不會超過腳尖。
  • 當大腿下與地面呈平行時，停止向下並維持姿勢2秒，抓住椅背或扶手慢慢站直。

　　無法完成動作人士，可嘗試於身體後方可放置另一張椅子，如同坐無影凳般維持動作2秒，然後坐下，然後再站起來，與基本動作一樣，深蹲時不要屏住呼吸。

 

糖尿病｜適用於上半身無力人士：7秒俯臥撐

步驟：

  • 跪下，雙手放在地板上，雙手之間距離略寬於肩寬。
  • 慢慢彎曲手肘5秒，身體跟隨往下。
  • 胸部接觸地面之前暫停保持2秒，身經伸直雙臂返回第1步姿勢。

　　這個動作相較平日所做的掌上壓受力點有些許不同，以膝蓋受力近行掌上壓可減輕身體的受壓力。

 

糖尿病｜70歲病人練3個月後停藥 醫生：運動關鍵在於這個時間

 

　　醫生強調指，這組運動最關鍵在於每組之間休息的30秒至1分鐘，此時身體會從血液中吸收葡萄糖來補充肝醣儲備，由於這套運動理論是運動1日、休息1、2日來增加肌肉質量，因此只要每日做3組、每周2至3日即可。

 

　　他續指，相關運動已令不少病人改善血糖水平，其中一名約70歲患者經過3個月練習後，空腹血糖從186毫克/分升下降到117毫克/分升，血糖水平穩定後，他最終成功停用降血糖藥物。

 

糖尿病｜5大糖尿病症狀

 

　　冼醫生拆解5大糖尿病症狀，但亦強調指部分患者完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病：

1.口乾

2.尿頻

3.體重下降

4.容易出現感染

5.傷口難以癒合

資料來源：家庭醫學專竿冼嘉玲醫生

 

糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

 

　　冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

 

1.建立良好生活習慣

  • 健康飲食，包括低糖、低鹽、低油、高纖食物
  • 足夠運動
  • 戒煙、減少飲酒
  • 減重

 

2.患者要配合糖尿病治療

  • 定期復診
  • 跟醫生指示食藥
  • 每年定期進行血糖測試，包括測試膽固醇、血理、眼部或足部病變等。

資料來源：台灣中華民國糖尿病學會

 

資料來源：介護ポストセブン
 

 

轉載自晴報

Tags:#健康問題#治療#糖尿病#健康#血糖控制#日本#內科醫生#宇佐見啓治#糖尿病前期#1型糖尿病#2型糖尿病#自體免疫疾病#胰島素#慢性高血糖#糖尿病症狀#糖尿病治療#糖尿病指數
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