66歲知名女作家肺腺癌後再確診皮膚癌擴散多器官，積極抗癌保持冷靜

台灣知名作家、主持兼傳媒人的陳文茜，5年前曾證實患上肺腺癌，當時以為病好轉，惟日前身體檢查時再被告知癌症復發，切片檢查後更證實並非多數醫生判斷的肺腺癌，而是皮膚癌王「黑色素癌」，病情已擴散至多個器官，直接進入第四期。一直維持樂觀心態的她目前仍堅持抗癌，直到近日收到醫院員工一封信後卻不禁淚崩。

癌症殺手｜5年前患上肺腺癌 以為病好轉後突然復發

陳文茜上周五（6日）於Facebook專頁「文茜的世界周報 Sisy's World News」以《我賭輸了》為題發文，指自己進行正電子掃描後被通知肺腺癌復發，而且「肝臟三個腫瘤中，兩個惡性，一個水泡」，同時右骨盆腔也有一個發展極快的癌細胞。周一（9日）她再次發文更新病情，指自己時隔一年半後，再次需要裝上人工血管，周二（10日）她進行活組織切片化驗前，突於專頁發文指擴散太快，可能並非是癌症，有千分之一的機會可能是隱球菌感染，又為病情增添些許希望。雖然病情兇險且充滿未知，但她每次發文仍樂觀表示：「知道自己比過去更重病後，我看到的世界愈來愈美。我獨自一人，卻很自在。」、「我把一切交給命運。沒有苛求，也不必擔心。」

陳文茜透露肺腺癌復發，發文表示「我賭輸了」。(fb圖片)

陳文茜病情疑惡化，指肝臟三個腫瘤中有兩個是惡性及一個水泡，在右骨盆腔還有一個。

陳文茜指知道自己比過去更重病後，看到的世界愈來愈美。

陳文茜是台灣知名作家、媒體人，曾主持《文茜小妹大》及《TVBS文茜的世界周報》等節目。

雖然病情兇險且充滿未知，但她每次發文仍然樂觀面對。（FB截圖）

日前她表示自己切片後，證實病情並非醫所生判斷的肺腺癌，而是更惡的「黑色素癌」。（FB截圖）

她坦言自己這一生已沒有遺憾。（FB截圖）

癌症殺手｜切片驚揭確診皮膚癌王 收醫院員工親筆信感動淚崩

直到昨日（12日），她再於網上公開病情進展，稱切片之後證實病情並非醫所生判斷的肺腺癌，而是更惡的「黑色素癌」，而且病情已一下子擴散到多個器官，直迫第四期，但坦言自己「未曾沮喪，始終冷靜」。

不過，面對病情及生死一直保持樂觀、堅強的她，卻在收到台大癌醫中心基層員工一封信後，卻忍不住流下了眼，信中員工表示自己一直很欣賞她，由年輕便默默欣賞及崇拜她，得知她患癌後感到非常心痛，但由報道中了解到她對人生充滿智慧及理解，亦讓她深刻體會到「不是生病的人需要, 每個人都要過好每個今天。」又感謝她為台灣社會的貢獻、讓她心想事成可以和她握手等等，祝福她可以每日喜樂平安。

陳文茜坦言，這封皺皺的紙上面親筆寫著工整的字，沒有華麗的詞藻，但紙上盡是真誠的情，坦言自己收到信後，看到信上來自簡單純潔的心所寫下的文字，終於流下眼淚：「不是為我即將面臨比肺腺癌更惡的黑色素惡性腫瘤迅速擴散的生命現實，而是收到此信後，回顧我的這趟人生，我的心，被滿滿的愛包圍。」

看到對方如此誠摯的祝福，心中只有感恩和感動，坦言：「一個非親非故的人，對我如此誠摯的祝福，我只有感恩，感動。這一生，我沒有遺憾。」

她收到台大癌醫中心基層員工一封信後，忍不住流下了眼。（FB截圖）

信件原文：

文茜，我愛你

我一直都很欣賞你。

連兒子那知道：你是講話有深度, 很有魅力的女人。

我不是追星族，從年輕就默默的欣賞你崇拜你，能夠那麼近的和你說話，和你握上手，我非常感動，何其榮幸呀，你的平易近人讓我更崇拜你。

你又得了癌症，我很心疼。

我從報導中，知道你很有智慧理解〜在生命最後一段旅程要怎麽過?

如何好好把握它? 讓生命更值得更精彩。

我深刻體會不是生病的人需要, 每個人都要過好每個今天。

我熱愛我的工作，以傳送（病人）工作為榮，盡自已能力付出, 讓自己的生

命更具有意義，就如同你一樣。

感謝你為台灣社會的貢獻，感謝你讓我心想事成和你握到手, 一切都很感恩。

深信一切都是最好的安排，祝福你〜每天都喜樂平安

美美

2024.12.12

癌症殺手｜2大異樣或成「黑色素瘤」癌症前兆

福建省腫瘤醫院副院長及多學科診療組陳譽曾指出，黑色素瘤多發於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發生率不高，惟一旦出現，卻是一種極為致命的皮膚癌，因此大家發現身上出現2大異樣，必須及時求醫：

1.身上痣或黑斑出現不對稱

2.身上痣或黑斑訪緣不清

資料來源：福建省腫瘤醫院多學科診療組陳譽主任

癌症殺手｜5種痣恐是皮膚癌先兆 醫生「ABCDE」自我檢測方法

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

Asymmetry 不對稱

痣的左右兩邊不對稱

Border 邊緣

周邊參差不齊，呈不規則齒狀或邊緣

Colour 顏色

痣的各部分顏色深淺不一

Diameter 直徑

直徑超過6毫米以上

Elevating 增大

大小、形狀和顏色有變化

資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅

資料來源：Facebook專頁@文茜的世界周報 Sisy's World News

轉載自晴報