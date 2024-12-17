安樂死以外的生命選項 保留尊嚴和愛

上周專欄提及，台灣作家瓊瑤辭世，喚起筆者與照顧對象，過往接觸安樂死及預設醫療指示的經歷。不少人視連自殺能力也失去的「臥床老人」為夢魘，其實大部分人老後，未必會經歷長期臥床和插喉，反而因為慢性疾病或心臟病，告別人間的機會較高，毋須過份悲觀。真要避免老來臥床，也有方法。

「若然擔心成為『臥床老人』，不如思考如何好生——提早做好健康管理，身心社靈愈好，有質素的生活時間就能延長。」毋忘愛主席范寧醫生向筆者解釋，此舉有助減低老來倚賴輪椅的機會。

即使遇上意料之外的臥床狀況，「社會生活、心理和靈性，以至社交圈和家庭，也是病人的生活支柱，是不能忽視的支持力量。」

做好健康管理，例如定期運動，有助延長有質素的生活時間，減低老來倚賴輪椅的機會。(圖：Pexels)

預設醫療指示 避免過度醫療

筆者認為安樂死和輔助死亡（Assisted Dying），可以是生死選項，然而兩者門檻極高，在港亦屬非法。再者，還有其他更貼身的生命自主選擇，有助規劃人生最後的旅途，避免過度醫療，也保留尊嚴。

這包括提早訂立「預設醫療指示」拒絕無效的治療；萬一患病至末期，不妨考慮居家寧養與「在家離世」，或於寧養院舍接受紓緩治療，減少遺憾。

為此，筆者早前出席聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務，舉辦的【在家千日好．離別一時難】專題研討會，探討各種臨終安排。

香港老年學會會長暨老人科專科梁萬福醫生於會上解釋，「預設醫療指示」已於本年11月立法，它彰顯了個人對晚期治療的主導權。

透過預設醫療指示，公眾可於身心健全時預先決定，若患病已屆末期，無法自決和表達自己時，希望拒絕哪些維持生命治療，包括人工餵飼（鼻胃管及胃造口）、人工輔助呼吸（插喉）、以及心肺復甦術等。

梁醫生提醒，簽署「預設醫療指示時」時，需與家人嚴肅討論，讓家人得悉相關意願及產生共識，「否則摯愛不認同，簽了也沒用。」

聖雅各福群會「後顧無憂」規劃服務，舉辦的【在家千日好．離別一時難】專題研討會。(由左起)資深社工兼賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務計劃經理李佩怡、毋忘愛生命頌禮司蔡詠賢、毋忘愛總幹事楊美蓉，及香港老年學會會長兼老人科專科梁萬福醫生，分享長者在家離世需要留意的事項。(圖片來源：毋忘愛)

無論是制訂臨終醫療指示，還是探討安寧療養、在家離世的可能性，也需要與家人溝通，讓他們了解意願。(圖：Pexels)

與家人溝通 得悉意願最重要

另外，晚期病患選擇居家寧養及「在家離世」，與家人共渡人生最後歲月，也是近期備受關注的議題。

資深社工兼賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務計劃經理李佩怡，在會上分享家中寧養的運作，借助實務支援、患者徵狀管理，以及心理社交與靈性支援三大服務範疇，「好讓患上晚期疾病，留在家中休養的長者，能夠正向面對痛苦，放低病人的角色，好好享受生活。」

具體服務項目如接送覆診、紓緩痛症、輔導、規劃晚期照顧計劃和臨終護理等，能夠提升長者及家人的生活質素。

有個案為九旬伯伯，已屆癌症末期，在家寧養期間，家人以棉棒餵了最後一口益力多，圓滿味覺享受。臨終時四個子女陪伴在側，認知障礙妻子在旁呢喃：「四個兒女，都在這裏」，體現關懷。

居家寧養與在家離世 臨終陪伴

至於身後事，非牟利慈善機構「毋忘愛」，提供「在家離世」支援服務。細聽毋忘愛總幹事楊美蓉在會上介紹，機構會提供醫生、殯儀禮賓師及團隊，一站式協助處理病人寧養和離世的實務，包括評估病人與照顧者狀況、醫護定期上門或視像會診、醫生簽發病人離世相關死亡文件、處理遺體及殯儀服務等。

她記得，曾有個案在家離世時，醫生發現案主身上安裝了心臟起搏器，遂把它拿出來交給案主子女，成為後人珍而重之的遺物。即使遇上希望安樂死的末期病患，團隊會先了解原因，鼓勵病人與家人溝通，往往得以釋懷。

在家離世需要較多配套，末期病患亦可考慮入住寧養院舍，接受紓緩治療直至告別人世。

其中，善寧會轄下賽馬會善寧之家以「家庭為本」作概念，為晚期病人提供寧養紓緩住院服務，成為另一個「家」。該會早前委任藝人許家傑，成為善寧會親善大使，與九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生出席「我們這一『家』」發佈會和專題講座，探討寧養紓緩治療現況。

於電視劇《愛．回家之開心速遞》內，以「送水輝」一角聞名的藝人許家傑，獲委任為善寧會親善大使，早前與唐狗Queenie 出席活動。善寧會轄下賽馬會善寧之家，容許寵物入內，陪伴晚期病人。(圖：善寧會)

紓緩住院 提高生活質量

羅醫生的母親，臨終時選擇在善寧之家，渡過人生最後歲月，許家傑則坦言是寧養服務的初哥。他三度探訪善寧之家的感受，或可解答公眾對寧養院舍的疑惑：

「病人受到尊重，在臨終時能夠身處舒服的環境，提升生活質量，對紓緩情緒也有幫助。」善寧之家以提供空間寬敞的獨立套房見稱，鼓勵家人留院陪伴。醫護團隊具備豐富的紓緩治療和痛症管理經驗，也會協助病人圓夢。

賽馬會善寧之家的獨立套房，分為資助及非資助兩種，讓晚期病人進行紓緩治療。筆者參觀的河景房，能遠眺沙田馬場。

賽馬會善寧之家外貌。（圖：善寧會）

曾有病友彌留時，渴望與許家傑見面，他得悉後立即前往，與病友聊天，又與病友的兒子擁抱，鼓勵和安慰他們。他感慨：「人生每一個時刻也同樣重要，要好好珍惜。」

值得珍重的時光，還有與家人溝通，讓家人得悉生命自主的選擇。生死既是一個人的事，也不止一個人的事，有家庭有摯愛有照顧者的，請多加溝通，讓他們知道自己的心思，得以成全無憾而又有溫度的最後一程。