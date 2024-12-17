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煲藥還是免煎顆粒？中醫詳解煎藥與服藥宜忌 | 煎藥技巧與注意事項
養生Tips

煲藥還是免煎顆粒？中醫詳解煎藥與服藥宜忌 | 煎藥技巧與注意事項

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　新冠疫情後，不少港人對「睇中醫」開始產生興趣。相信很多巿民在求醫時會出現以下疑問：到底是煲藥好，還是免煎顆粒好？註冊中醫師李殷兒話，煲藥是一種學問，要用心才能煎出一帖好藥。了解到港人生活及工作繁忙，免煎顆粒比起煎煮飲片來得方便許多。中藥配方在共同煎煮的過程中藥物會發生化學反應，具有增加溶解性、增強療效、降低毒性的作用。煎煮飲片過程比較煩瑣，對沒有煎藥經驗的人來說，具有一定操作難度。今期，李醫師為大家拆解煲中藥及服用中藥上面臨的難題。

 

到底煲藥好還是免煎顆粒好？要煎出好藥有甚麼要注意？中醫拆解煎藥與服藥宜忌

 中藥配方在共同煎煮過程中藥物會發生化學反應，具有增加溶解性、增強療效、降低毒性的作用。

 

煲中藥可用玻璃器皿嗎？

 

　　李醫師話，選擇好煎藥工具是煎藥的首要環節。煎藥最好選用砂鍋或搪瓷鍋，其次可選玻璃或不锈鋼鍋。忌用鐵、銅、鋁等金屬鍋。中草藥中含有一種叫鞣酸的化學物質，它碰上鐵和其他貴重金屬會生成不溶於水的鞣酸鐵或其他鞣酸鹽。對人體有害。另一方面，草藥中具有治療作用的生物鹼因得不到鞣酸而不能溶解於水，可能會影響藥效。此外，煎藥用鍋必須清潔，每次煎藥完畢最好立即去渣洗淨。若鍋內殘存一些藥渣，將會影響煎其他藥時的效果。

 

到底煲藥好還是免煎顆粒好？要煎出好藥有甚麼要注意？中醫拆解煎藥與服藥宜忌

煎藥最好選用砂鍋或搪瓷鍋，其次可選玻璃或不锈鋼鍋，忌用鐵、銅、鋁等金屬鍋。

 

到底要加幾碗水？

 

　　李醫師話，煎一劑藥，應掌握好用水量。水量太多，則無端地延長藥物煎熬時，使一些不宜久煎的藥物失效，況且藥汁太多也不能都喝下；太少則藥物有效成分不易煎出，又易煎乾。各人家中碗具有大有小，故放入清水一般以滾沸時高出藥面一橫指為宜。調理、滋補藥物因煎煮時間比較長，需水約700~900毫升；解表藥約400~600毫升，但若是枝葉類藥物比較多，也要酌情增加用水量，因為此等藥材吸水量比較多。當然，用水的多寡還應當根據醫師處方中的用藥量來決定，當處方量比較大，自然也需用更多水來煎藥。最好於煎藥前決定用水量，至於煎藥途中則不宜頻頻加水。

 

中藥要清洗嗎？

 

　　李醫師話，本港進口飲片基本都經炮製，是中醫傳統製藥技術根據中醫理論及中藥特性，配合醫療、調劑、劑型之需要，對生藥進行加工處理的過程，故一般簡單沖洗後即可。開火煎煮中藥前一般需要浸泡中藥15至30分鐘，要注意不要倒掉浸泡中藥的清水，直接開始煎煮即可。

 

用大火煲還是小火？

 

　　李醫師話，一般感冒藥不宜久煎，多以急火煎取；滋補藥則宜大火煎滾轉小火久煎。因為每種中藥材釋出時間不同，有些煎煮過久，已經再沒有藥效，翻煲也沒有用；有些藥材則可以翻渣再煲，具體要跟從處方醫師的指引。

 

到底煲藥好還是免煎顆粒好？要煎出好藥有甚麼要注意？中醫拆解煎藥與服藥宜忌

 如果醫師沒有特別吩咐，一般中藥是不太飽、不太餓的時候飲。

 

飲中藥有講究？

 

　　李醫師話，如果醫師沒有特別吩咐，一般中藥是不太飽、不太餓的時候飲，即半飽服，一般建議病人上午10時、下午4時服用中藥，這段時間一般不飽也不餓。亦有特別情況，請遵照醫生的吩咐。例如補氣的藥材，會於日間飲用，避免晚上影響睡眠；但有些藥材是安神的，則需要在臨睡前兩小時服用。大部分中藥都建議溫服。

 

被訪者簡介  

 

到底煲藥好還是免煎顆粒好？要煎出好藥有甚麼要注意？中醫拆解煎藥與服藥宜忌

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

 

Tags:#煲藥#免煎顆粒#中藥#中醫#煎藥工具#火喉#藥效#煎藥
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