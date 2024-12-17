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聖誕節美味素食菜譜：蒜香蔬菜繽紛球 | 節日佳餚滿心期待
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聖誕節美味素食菜譜：蒜香蔬菜繽紛球 | 節日佳餚滿心期待

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　踏入十二月，城裏滿是節日的氣氛。上班族，忙了一年，不停在追趕業績，終於來到年結，可以跟同事們一起參加公司的周年晚會，好好放鬆一下。上課的，從九月開始，馬不停蹄的，追交作業，複習考試，終於來到可以休息一下的聖誕假期。我們沒有慶祝感恩節的習慣，卻滿心期待聖誕節的到來的心情。

 

　　離聖誕節還不到一周，這個聖誕節，有甚麼打算了嗎？會跟朋友們來聚樂歡慶一番？還是會出外旅遊，過一個真正的白色聖誕？沒有甚麼計畫的，沒有關係，不妨在平安夜那個晚上，走訪各大小教堂，感受一下子夜彌撒，迎接聖誕正式到來的喜悅。或是，安靜在家，看看久沒有碰過的書，追一套長劇，各適其適的過著。

 

　　來到今年沒剩下約半個月的日子，不管是選擇外遊的，在城裏到處溜的，還是安靜地待在家的。不妨計畫一下，利用這個假期，好好來享受，放寬心的感受，曾經為自己、為家人，為朋友忙碌過來的這一年。做份美味的聖誕節日菜，找點好吃有營養的東西，來慰勞努力生活著的自己，和那跟著自己去打拼的身體。

 

蒜香蔬菜繽紛球（4人份）

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

時間：40分鐘

材料：

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

全麥麵粉 2茶杯/ 燕麥殼物片 1茶杯/ 本菇 半包/  紅蘿蔔 1個/ 燈籠椒（甜椒）紅黃1個

調味：

蒜香粉 4湯匙/ 鹽 半茶匙 / 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 橄欖油 2湯匙/ 乾羅勒葉碎 1湯匙/ 乾迷迭香碎 1湯匙/ 黑胡椒粉 1/4茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 大沙律（拉）碗/ 木舀/ 湯匙/ 茶匙/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 碟子

步驟：

1.    切去本菇的根部，切碎（如圖）。

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

2.    刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切粒（切丁，如圖）。

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

3.    洗乾淨燈籠椒（甜椒）後，挖走籽和蒂，切粒（切丁，如圖）。

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

4.    放全麥麵粉和燕麥殼物片放大沙律（拉）碗中，攪拌均勻，加入步驟1-3，和調味料（如圖），攪拌均勻。

 

滿心期待聖誕節的到來，做份美味節日菜！今期素食譜：蒜香蔬菜繽紛球

 

5.    逐少倒入2/3茶杯的清水，攪拌成麵糰，然後舀出3湯匙的餡料，揉搓成丸子（約2厘米寬）。

6.    倒入2湯匙的食油，以中火煮沸，加入步驟5，慢慢煎至金黃色。

 

筆記： 

1.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2.    燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4.    蔬果全部要徹底洗淨。

5.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

Tags:#聖誕節#素食#素菜#素食譜#營養#蒜香蔬菜繽紛球#全麥麵粉#燕麥殼物片#本菇#紅蘿蔔#燈籠椒
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