聖誕節美味素食菜譜：蒜香蔬菜繽紛球 | 節日佳餚滿心期待

踏入十二月，城裏滿是節日的氣氛。上班族，忙了一年，不停在追趕業績，終於來到年結，可以跟同事們一起參加公司的周年晚會，好好放鬆一下。上課的，從九月開始，馬不停蹄的，追交作業，複習考試，終於來到可以休息一下的聖誕假期。我們沒有慶祝感恩節的習慣，卻滿心期待聖誕節的到來的心情。

離聖誕節還不到一周，這個聖誕節，有甚麼打算了嗎？會跟朋友們來聚樂歡慶一番？還是會出外旅遊，過一個真正的白色聖誕？沒有甚麼計畫的，沒有關係，不妨在平安夜那個晚上，走訪各大小教堂，感受一下子夜彌撒，迎接聖誕正式到來的喜悅。或是，安靜在家，看看久沒有碰過的書，追一套長劇，各適其適的過著。

來到今年沒剩下約半個月的日子，不管是選擇外遊的，在城裏到處溜的，還是安靜地待在家的。不妨計畫一下，利用這個假期，好好來享受，放寬心的感受，曾經為自己、為家人，為朋友忙碌過來的這一年。做份美味的聖誕節日菜，找點好吃有營養的東西，來慰勞努力生活著的自己，和那跟著自己去打拼的身體。

蒜香蔬菜繽紛球（4人份）

時間：40分鐘

材料：

全麥麵粉 2茶杯/ 燕麥殼物片 1茶杯/ 本菇 半包/ 紅蘿蔔 1個/ 燈籠椒（甜椒）紅黃1個

調味：

蒜香粉 4湯匙/ 鹽 半茶匙 / 糖 1茶匙/ 黑醋 1湯匙/ 橄欖油 2湯匙/ 乾羅勒葉碎 1湯匙/ 乾迷迭香碎 1湯匙/ 黑胡椒粉 1/4茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 蔬果刨刀/ 大沙律（拉）碗/ 木舀/ 湯匙/ 茶匙/ 平底易潔鑊（不沾鍋）/ 碟子

步驟：

1. 切去本菇的根部，切碎（如圖）。

2. 刨去紅蘿蔔的皮，清洗後，切粒（切丁，如圖）。

3. 洗乾淨燈籠椒（甜椒）後，挖走籽和蒂，切粒（切丁，如圖）。

4. 放全麥麵粉和燕麥殼物片放大沙律（拉）碗中，攪拌均勻，加入步驟1-3，和調味料（如圖），攪拌均勻。

5. 逐少倒入2/3茶杯的清水，攪拌成麵糰，然後舀出3湯匙的餡料，揉搓成丸子（約2厘米寬）。

6. 倒入2湯匙的食油，以中火煮沸，加入步驟5，慢慢煎至金黃色。

筆記：

1. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

2. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

3. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。