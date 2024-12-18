為儲積分買遊戲機，日男連續5年「牛丼生活」：身體竟意外變瘦？

為獲得一部遊戲機可以去到幾盡？日本一名男子為用積分兌換最新款Switch遊戲機，竟向網民誇下海口，自2019年開始「每天吃牛丼Sukiya」，連續1865天不間斷。直至5年後，他親自曝光身體出現的轉變。

據《朝日電視台》報導，今年31歲的日本男子マナリス（Manaris）是一名遊戲愛好者，他常在個人社交平台分享打遊戲後的感想，在5年前已擁有8000多名粉絲。2019年，Manaris在某個APP的「遊戲送積分」活動中累積了一些積分，於是他為了省錢，打算直接用這些積分來換取最新的任天堂遊戲機Switch。

為獲積分開玩笑發誓「每天吃SUKIYA」

Manaris開始在網上廣泛招募APP註冊者，希望能獲得網民更多的訂閲及送給自己積分，於是他半開玩笑宣稱，只要有人送給他積分，他就每天去吃牛丼連鎖店「すき家」（SUKIYA），更發起了名為「每天吃すき家」的活動。結果看到這則宣言的網民紛紛回應：「我會一直盯著你」，更意外在網上引發熱烈討論，結果Manaris的積分瞬間累積到10萬日圓，自此開始了永無止境的「牛丼人生」。

連續1865天吃「SUKIYA」 親揭身體轉變

在網民的監視下，Manaris陷入了「必須在SUKIYA把積分用完為止」的窘境。他開始認真地每天在X上傳自己在SUKIYA吃的食物，至今已連續1865日；就算在疫情期間，他感染了新冠肺炎，也會透過外賣平台叫SUKIYA來吃！超強意志力更吸引了《朝日電視台》節目邀請他出鏡分享，結果在電視露面後，Manaris的積分又一口氣增加了20萬日圓，令他的牛丼生活又被迫延長。

至今5年以來，Manaris的身體也因每日吃牛丼而出現變化。他親自曝光身體出現的轉變，表示在開始的第20天左右，經歷了一次強烈的厭惡感：「幾乎無法咽下SUKIYA的白米飯，只好大量加入紅薑來掩飾這種感覺，一段時間之後才度過了這個難關。」

持續到第3年，他表示「不但沒有變胖，反而變瘦了」，原因是他有去打桌球。但到了第4年，Manaris卻暴肥了10公斤，但這並不是因每天吃牛丼導致，而是因為他每天睡覺前飲酒的不良習慣造成。有朋友擔心他攝取鹽分過高，但他每年去醫院進行體檢，相關數字也沒有太大變化，讓他得出結論：「只吃SUKIYA是不會變胖，或使身體變差」。

出車禍後仍要吃「SUKIYA」 推薦最愛品項：不是招牌牛丼

《日刊SPA！》雜誌社也特別採訪Manaris。他表示，因自己對只吃牛丼感到厭倦，所以5年來也嘗試了店內各種不同的料理，結果意外發現SUKIYA的海鮮特別好吃，尤其是吞拿魚、三文魚之類的蓋飯料理：

最喜歡的是「生拌吞拿魚蓉丼」；最喜歡配料是「泡菜」，搭配肉類及白飯很適合。

Manaris更分享稱，在疫情期間曾有一次下雪時因為找不到外賣員，最長等過10個小時的SUKIYA外賣。另外，他近期遭遇了一次車禍，被帶去警局做筆錄直至晚上11點多，又匆忙搭的士到附近的SUKIYA，終於趕在當日12點之前吃了牛丼。

如今，Manaris在X上的粉絲人數已經超過了14萬人。當初的Switch遊戲機都已經換了好幾代，但他仍每天更新吃牛丼的照片，之後又再收到很多人送給他的積分，成為了特別的和粉絲互動的方式。

轉載自晴報