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行山意外傷及胸椎，68歲婆婆術後半身癱瘓：哭訴醫生錯誤評估風險
健康Tips

行山意外傷及胸椎，68歲婆婆術後半身癱瘓：哭訴醫生錯誤評估風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　手術風險要留神！有68歲的婦人接受TVB東張西望訪問時指，自去年接受私家醫生建議，花了廿多萬進行兩次的胸椎手術後，原本行動自如的自己，竟變成下半身癱瘓，令自己及家人飽受痛苦。

 

　　現年68歲的「容姐」指自己本來身體尚算健康，經常行山，惟五年前一次行山途中，被一架越野單車飛撞， 原以為只是皮外傷，但當時公立醫院醫生卻表示傷到胸椎並壓住神經線，理應要做手術，不過亦同時指出手術屬於高風險，若果手術失敗將會癱瘓。這次入院亦意外發現容姐一早患上一種罕見胸椎疾病「胸椎後縱韌帶骨化症」，單車撞擊則加劇了病情。

 

　　一旦手術失敗佢話就會癱瘓 終生坐輪椅，所以我當時唔敢做

 

　　由於不想冒險，「容姐」當時沒有選擇做手術，只是定期服藥覆診觀察，不過去年由於後背肩胛位置愈來愈痛，她於是再求醫檢查，竟發現頸椎生了神經線纖維瘤，雖然是良性腫瘤，但需要做手術清除。「容姐」心急想做手術切除腫瘤，所以就轉而求診私家醫生，該位醫生就主動提出同時間做兩個手術。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

現年68歲的「容姐」指自己本來身體尚算健康，經常行山，惟五年前一次行山途中，被一架越野單車飛撞，便開始為惡夢埋下伏筆。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

公立醫院醫生表示意外令容姐傷到胸錐並壓住神經線，理應要做手術，不過亦同時指出手術屬於高風險，若果手術失敗將會癱瘓。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

入院亦意外揭發容姐一早患上一種罕見胸椎疾病「胸椎後縱韌帶骨化症」，單車撞擊則加劇了病情。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

由於不想冒險，「容姐」當時沒有選擇做手術，只是定期服藥覆診觀察。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

由於不想冒險，「容姐」當時沒有選擇做手術，只是定期服藥覆診觀察。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

不過去年由於後背肩胛位置愈來愈痛，容姐於是再求醫檢查，竟發現頸椎生了神經線纖維瘤，雖然是良性腫瘤，但需要做手術清除。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」心急想做手術切除腫瘤，所以就轉而求診私家醫生，該位醫生就主動提出同時間做兩個手術。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」心急想做手術切除腫瘤，所以就轉而求診私家醫生，該位醫生就主動提出同時間做兩個手術。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

容姐於是於去年8月29日及31日做手術，但術後她下半身卻出現癱瘓情況。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

容姐於是於去年8月29日及31日做手術，但術後她下半身卻出現癱瘓情況。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」情況並無改善，長期臥床的她，後來更長出壓瘡。「容姐」其後轉回公立醫院求醫，唯因為免疫力低，全身生滿天花瘡，情況嚴重。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」其後轉回公立醫院求醫，唯因為免疫力低，全身生滿天花瘡，情況嚴重。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」其後轉回公立醫院求醫，唯因為免疫力低，全身生滿天花瘡，情況嚴重。

 

東張西望丨行山被單車撞觸發病患 68歲婆婆同時做2個高風險手術半癱

「容姐」其後轉回公立醫院求醫，唯因為免疫力低，全身生滿天花瘡，情況嚴重。

 

　　「容姐」丈夫指那位醫生當時表示一次過做2位置手術，可以一次過麻醉，無需2次。「容姐」眼見該醫生看似充滿信心，遂信任他，於是決定於去年8月29日做手術。惟手術後「容姐」發現下半身沒有知覺。手術僅隔2天，醫生再建議31日做第二次手術，但手術後「容姐」情況並無改善，長期臥床的她，後來更長出壓瘡。「容姐」其後轉回公立醫院求醫，惟因為免疫力低，致患上天皰瘡，全身皮膚潰爛，令她相當痛苦，要數個月治療，才有好轉。

 

　　事隔1年，「容姐」下半身仍全無知覺，她回到負責手術的醫生覆診時問是否有康復機會，但對方回應卻令她十分失望。「容姐」亦認為對方當初沒有講清楚手術風險：

 

　　如果我知風險咁高，我點會搏? 整個人癱瘓，不但自己痛苦，還連累了家人。老公為了我連工亦返不了，要全職照顧我。

 

　　東張西望其後更找涉事私家醫生回應事件，惟對方卻沒有回應。神經外科專科醫生藍明權接受訪問時便指頸錐椎、胸椎2個位置同時間做，風險其實非常高：

 

　　會增加手術風險，建議非必要，兩個手術應分開做。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癱瘓#單車#行山#手術#醫療事故#手術風險#脊柱外科#脊柱手術#醫療訴訟#東張西望#私家醫生#公立醫院#香港
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