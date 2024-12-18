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營養師教路麵包放冰格 有效降低升糖指數
健康Tips

營養師教路麵包放冰格 有效降低升糖指數

健康解「迷」
健康解「迷」

　　食麵包易誘血糖飆升兼變肥，營養師引用外國研究指出，原來只要食前用1招處理，便可降低食麵包後人體的升糖指數，配合適當食材適量食用，即可延緩血糖上升，飽肚又健康！

 

　　台灣營養師王沛瀅日前於Facebook專頁分享資訊，指歐洲臨床營養期刊曾發表過一項研究，測試中要求10名參加者分別進食新鮮的、烤過的、冷凍過及冷凍後再烤過等不同處理方式的麵包，再採集血液觀察血糖變化。結果發現其中曾經過冷凍的麵包，升糖指數比新鮮麵包可降低約31％，假如解凍後再入焗爐烘焙，更會降低至39％。

 

　　研究指，麵包低糖的關鍵在於急凍後所產生的「抗性澱粉」，這種「抗性澱粉」人體無法吸收，因此食用後人體吸收的熱量便會下降，同時亦不易誘發血糖上升、從而影響胰島素，另外亦可為腸道菌群提供好菌食物，有益腸道。

 

　　雖然如此，王沛瀅亦強調，即使經過冷凍處理，麵包仍含有精緻澱粉、大量油脂及精緻糖，依然存在熱量，因此減肥人士如過量食用依然會變肥，建議大家可遵循以下3大重點食用，才可有效延緩血糖上升、健康又滿足：

 

血糖急升｜健康食麵包3式

 

1. 每次只吃一片麵包

2. 入雪櫃後再取出烘焙

3. 食用時加上生菜和蛋白質

 

資料來源：台灣營養師王沛瀅

 

血糖急升｜飲食失衡是元兇 瘦底亦中招

 

　　長期食高糖、高油的加工飲食或頻繁進食都會造成胰島素抗性！台灣初日診所副院長及家醫科醫生鄧雯心指出，其他因素導致體內荷爾蒙紊亂，如壓力、睡眠不足、慢性發炎等，平日缺乏運動或經常接觸塑化劑、重金屬等環境毒素，都會導致身體發炎。

 

　　鄧雯心提醒，很多人誤會只有肥胖的人會出現胰島素抗性，其實很多外表瘦削的人，但內臟脂肪高的人士，俗稱「泡芙人」，都會有這個問題。若出現以下4大症狀，可能已經出現胰島素抗性：

 

血糖急升｜胰島素抗性4大症狀

 

● 腹部脂肪明顯堆積

● 一整天感到疲勞

● 飯後特別想睡覺

● 用以前的減肥方式卻瘦不下來

 

改善脂肪肝｜5招快速降血糖

 

　　脂肪肝與胰島素抗性相輔相成，鄧雯心指出，胰島素抗性通常會伴隨著脂肪肝，如經常喝酒、高果糖飲食、反式脂肪或是味精等，都會加重脂肪肝問題。但只要改善胰島素抗性的問題，脂肪肝都會一併改善。

 

5招快速降血糖

 

選擇原型食物

減少攝取精緻碳水化合物

先吃蔬菜和蛋白質再吃澱粉食物

恆常運動

調整作息 早睡早起

 

資料來源：家醫科醫生 鄧雯心

 

資料來源：Facebook專頁@王沛瀅

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#糖尿病#脂肪肝#健康問題#脂肪#營養#血糖#飲食#胰島素
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