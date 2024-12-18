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失眠救星：網紅教簡單眼部動作治失眠，醫生網民齊證有效
健康Tips

失眠救星：網紅教簡單眼部動作治失眠，醫生網民齊證有效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　相信不少人都曾有半夜醒來後，難以再次入睡的經歷，近日就有一名外國網紅拍片分享1招入睡秘技，保證跟著做必定能夠成功入睡。而據媒體報道，這個方法亦得到醫生認證，確實有效。

 

　　據外媒《每日郵報》報道，社交媒體健康專家Heather Gordon不時在網上分享健康資訊，她近日在TikTok上載一段影片，向觀眾傳授一招快速入睡的技巧，並聲稱每次都有效，建議大家可在半夜醒來、難以再次入眠時嘗試實行。

 

失眠救星｜一組眼部動作助入睡

 

　　Heather Gordon在影片中指示觀眾先閉上眼睛，之後示範一系列眼睛翻動的動作。首先將雙眼向上看，然後向下移，再將視線放回中心；接下來往左看，然後將視線放回中心，再往右看，接著再次將視線放回中心，完成以上步驟後，視線分別往順時針及逆時針方向轉動一次，最後再像「鬥雞眼」一樣，以視線注視鼻樑。

 

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

Heather Gordon示範一組能夠使人快速入睡的眼球動作，首先要將雙眼向上看。（影片截圖）

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

然後雙眼向下移。（影片截圖）

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

視線回到中心。（影片截圖）

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

接著往左看，完成後將視線放回中心。（影片截圖）

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

然後再往右看，完成後同樣將視線放回中心。（影片截圖）

失眠救星｜網紅教1招「極速睡眠法」做2次包入睡 醫生認證都有效

最後再像「鬥雞眼」一樣以視線注視鼻樑。（影片截圖）

 

　　Heather Gordon表示：「一旦你發現自己在夜裡醒來，就做這組動作，然後重複，直到重新入睡為止。」她又透露，自己每次做這組動作時，往往做到第2組便已睡著，並向觀眾保證，只要跟著做，必定能成功入睡。

 

　　據報影片目前已累積超過260萬觀看人次，有不少網民留言指，此技巧對他們十分有用。

 

　　到底閉上眼睛、轉動眼球是否真的能夠幫助入睡？有醫學專家就表示，這在科學上可能是有理據，過往亦有研究顯示，眼球運動能有效提高睡眠荷爾蒙褪黑素的水平。

 

　　丹麥心臟科醫生Willem Gielen亦曾在網上平台Medium發表文章，介紹這個方法的功效。他解釋，眼球滾動的動作與褪黑素的釋放有關，而褪黑素正是調節我們睡眠與覺醒模式的荷爾蒙；因此，人們可以透過有意識地向上轉動眼睛觸發這個自然過程，繼而促使自己的身體進入睡眠周期。

 

KO失眠︱同場加映：6類「睡眠地雷」食物

 

　　台灣「好食課」營養師李宜樺在Instagram專頁指出，會影響睡眠的食物除了常見的咖啡因，還包括例如吃高脂、辛辣、高升糖指數食物、飲酒，甚至進食被認為是超健康的蔬菜類，也會因容易造成腸胃脹氣而使人睡不著！

 

1.咖啡因

  • 咖啡因與啟動睡眠機制的「adenosine」(腺苷)結構相似，因此兩者會互相競爭腦部的作用受體，而抑制睡眠反應；
  • 有研究發現，即使在睡前6小時飲用咖啡，仍可能影響睡眠；
  • 咖啡，茶、巧克力、能量飲料，都含有咖啡因。

 

2.高脂食物

  • 油脂會延緩腸胃消化速度，容易導致睡眠品質不佳；
  • 有研究發現，常吃加工食品、速食者有較短的睡眠時間及較差的睡眠質素，可能與肥胖有關，因此建議能少吃油炸食品為佳。

 

3.辛辣食物

  • 睡前食用辣的食物容易讓食道、胃部產生灼熱感；
  • 除了易有胃酸倒流問題，也可能導致體溫升高而影響睡眠。

 

4.酒精飲品

  • 研究發現，較高的酒精攝取與較差的睡眠品質與睡眠時間有關；
  • 雖然酒精可以讓人較快入眠，但也容易導致飲酒者半夜醒來，影響睡眠品質。

 

5.高升糖指數食物

  • 高升糖指數食物例如：精緻甜食、含糖飲料等，雖然能使血糖快速上升，讓人產生放鬆、想睡覺的感覺，但多項研究發現，其實高升糖指數的食物反而會降低整體的睡眠品質，原因可能是身體後續為了降血糖，而大量分泌胰島素導致。

 

6.脹氣食物

  • 有人以為睡前叮蕃薯或蔬食較健康,但其實像蕃薯、十字花科蔬菜、洋蔥等，因含較多寡醣，不容易被腸道消化，容易導致脹氣，影響到睡眠。

 

資料來源：營養師李宜樺

 

KO失眠︱改善睡眠的小習慣

 

　　改善睡眠的衛生習慣，對於解決失眠問題亦非常重要。以下是一些可以改善睡眠的睡眠衛生習慣：

 

1.建立固定睡眠時間表

嘗試每天都在相同的時間上床睡覺和起床,建立規律的睡眠時間表可以幫助調整生理時鐘，提高睡眠質量。

 

2.營造良好的睡眠環境

確保睡眠環境安靜、陰暗、涼爽且舒適。避免在床上看電視、使用手機或平板電腦，以確保床被專門用於睡眠。

 

3.避免午睡過長

避免在白天過長的午睡，以免影響晚上的睡眠質量。

 

4.減少咖啡因攝入

避免在晚上飲用咖啡因的飲料，例如咖啡、茶和可樂，以免影響入睡。

 

5.避免份量太重的晚餐

避免在睡前進食份量太重或辛辣的食物，以免消化不良影響睡眠品質。

 

6.放鬆身心

使用放鬆技巧，如深呼吸、冥想或瑜伽，有助於減輕壓力和焦慮，促進入睡。

資料來源：精神科專科醫生何浩賢

 

資料來源：《每日郵報

 

轉載自晴報

 

Tags:#網絡熱話#健康問題#醫生#失眠#網紅#眼部動作#睡眠衛生#咖啡因#高脂食物#酒精飲品#高升糖指數食物#脹氣食物#Heather Gordon#每日郵報#TikTok#李宜樺#腺苷#荷爾蒙#威廉·吉爾倫#何浩賢
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