冬天經常被「靜電」電親？原來暗藏健康警號！可能是糖尿病先兆

冬天乾燥經常會「觸電」，源於靜電無處不在。台灣有營養師指出，原來經常觸電的人可能是暗藏健康隱患，當中身體缺水是最大的成因。

冬天靜電｜常觸電暗藏6大健康警訊

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁撰文，指出冬天經常被靜電電到並非正常事，有可能是暗藏6大健康警訊：

1. 過勞導致缺水

高敏敏指，若經常覺得頭昏腦脹、起床沒精神，很有可能就是慢性缺氧。長期處於緊張、壓力大的狀態，會導致身體交感神經亢奮，加上長期肌肉緊繃，就會造成耗氧量增加，也會導致血壓升高，增加慢性病發生的風險。

2. 喝水太少

都市人少喝水，身體缺水會影響人體基本運作，無法進行正常代謝，甚至出現便秘、血壓變低、尿結石、皮膚蠟黃等問題，長久影響腎功能。

3. 皮膚乾燥

冬天皮膚乾燥，容易出現皮膚敏感、角質層受損，繼而會出現搔癢、刺痛、泛紅、灼熱等症狀。

4. 急性腸胃炎

嚴重上吐下瀉會導致體內水分大量流失，導致電解質失衡或脫水。若出現上述情況，務必盡快就醫，並補充電解質。

5.大面積燒燙傷

缺少皮膚的防禦保護，容易細菌感染、脫水。情況嚴重有可能會在受傷的72小時內會出現敗血症，恐有生命危險。

6. 糖尿病

糖尿病患者的抵抗力比正常人低，身體容易受細菌感染，引發尿道炎、肺炎等。若病情控管不佳，容易引起許多併發症，如心血管疾病、腎臟疾病、失智等。

冬天靜電｜4招補充身體水分

高敏敏建議，尤其是冬天補水保濕很重要，以下4招可以幫助紓緩身體缺水的情況：

● 喝足水量：每天水量可以計算為「每公斤體重ｘ30c.c.」的水分。喝水時，可以少量多次慢慢喝，每次喝200至400c.c.。切忌一次過補充大量水分，大量喝水時宜一同補充適量鹽分，避免造成電解質濃度不平衡，引起低血鈉症。

● 多吃補水蔬果：如含水量高的水梨、西瓜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等等，不僅可以默默補充水分 豐富的維生素C也有助於肌膚修復。

● 少吃利尿食物：例如濃茶、咖啡，或高鉀食物，如香蕉、奇異果、蕃薯葉、菠菜避免進食過量。

● 塗抹保濕乳液：減少皮膚水份流失

糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

1. 熬夜

2. 喜愛高糖油膩飲食

3. 飲酒

4. 好靜不好動

資料來源：瑞金醫院急診科副主任盛慧球醫生

瑞金醫院急診科副主任盛慧球曾指出，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些感染誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

糖尿病｜糖尿病8大症狀

1. 皮膚搔癢

2. 傷口癒合不良

3. 視野模糊

4. 疲勞

5. 體重下降

6. 經常飢餓

7. 尿頻

8. 經常口渴

資料來源：衛生署

轉載自晴報