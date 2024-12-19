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癌症年輕化｜28歲男星不煙不酒 確診肺癌末期 母6年前同病離世
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肺癌

癌症年輕化｜28歲男星不煙不酒 確診肺癌末期 母6年前同病離世

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年28歲的内地男星蔣智豪於去年3月罹患肺癌末期，癌細胞擴散腦膜，醫生曾稱僅剩3個月命，惟近日其父親在網上發文求助，稱蔣智豪近期突昏迷入住ICU一個月，其父求援，稱被醫療費壓得無法喘氣。

 

肺癌｜蔣智豪罹患肺癌末期

 

　　蔣智豪曾於2021年因為參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅，去年（2023年）3月他在微博透露，自己平時不煙不酒，因為一直有咳嗽症狀，原以為是咽喉炎，怎料檢查後竟確診肺癌末期，而且自己的母親也因為肺癌離世。

 

　　「消失的這段時間裡，我沒有閒著，我在努力和病魔作鬥爭，這個病讓我最愛的媽媽在六年前離開了我，沒想到這麼快到我自己身上了，肺癌晚期這四個字是我消失的原因。」

 

　　醫生曾警告他「生命只剩3個月」，令他遂全面停工並積極與病魔抗戰。他指，確診肺癌身心靈都備感痛苦，甚至「想過無數次要結束這短暫的一生」。

 

　　惟今年6月他再次在微博發文指，癌細胞擴散至腦膜，一再復發，令身心俱疲。9月16日他病情較穩定，曾發文祝賀大家中秋節快樂，之後蔣智豪就未再發文，令網民們十分擔心。

 

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

蔣智豪曾於2021年因為參加人氣選秀節目《青春有你3》走紅。（圖自微博）

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

去年3月他在微博透露自己確診肺癌末期。（圖自微博）

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

他指自己平時不煙不酒，因為一直有咳嗽症狀，原以為是咽喉炎。（圖自微博）

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醫生曾警告他「生命只剩3個月」。（圖自微博）

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絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

今年6月他再次在微博發文指，癌細胞擴散至腦膜，一再復發。（圖自微博）

 

肺癌｜突昏迷入住ICU一個月

 

　　蔣智豪父親12月7日在其微博帳號發文求助，稱蔣智豪於今年9月底突然昏迷，在入住ICU頑强抗爭一個月後才轉至普通病房。他指，雖然蔣智豪目前情況穩定，但後續的醫療費用「像一座大山壓得我們喘不過氣」，於是發文懇請大家伸出援手。

 

　　帖文發出後有許多粉絲慷慨解囊，更勸蔣智豪父親直接提供銀行帳戶，不要讓平台抽成；同時亦有不少網民為蔣智豪集氣。不過，據蔣智豪粉絲回覆，他在12日又被送入了ICU。

 

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

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9月16日他病情較穩定，曾發文祝賀大家中秋節快樂。（圖自微博）

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蔣智豪父親稱其在9月底突然昏迷，入住ICU頑强抗爭一個月後才轉至普通病房。（圖自微博）

絕不放棄｜28歲男偶像患末期肺癌癌細胞擴散腦膜 突昏迷入ICU1個月 父求助：被醫療費壓得無法喘氣 健康

父親指蔣智豪雖目前情況穩定，但仍需持續治療，懇請大家伸出援手。（圖自微博）

 

肺癌｜肺癌是癌症「頭號殺手」

 

　　根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

 

肺癌常見6大症狀

1.發現自己久咳不癒，久咳嚴重。

2.常常覺得喘不過氣

3.咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4.肺部反覆感染，難根治

5.深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6.聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

　　肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

 

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

 

轉載自晴報

Tags:#肺癌#癌症#健康問題#網絡熱話#內地藝人#青春有你3#微博#醫療費用#香港#十大癌症#男性發病率#吸煙#空氣污染#淋巴轉移#腫瘤#咳嗽#咳血#胸痛#聲音沙啞
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