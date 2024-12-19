兩代患癌｜知名女星大腸癌術後康復 得悉女兒癌症復發感覺像世界末日

69歲台灣女星林美照2020年證患大腸原位癌，4年後過去，儘管她健康似乎無大礙，但她近日受訪時卻自爆於建築設計界獲獎無數的愛女原來5年前亦患癌，近日亦癌症復發，令她憂心不已。

有「娃娃音始祖」之稱的林美照接受《三立新聞網》訪問時先表示大半年前因為做了植牙手術，「幾乎拔掉整口牙齒」故這段時間一直無心情見人。更甚的是，原來這段時間，她的愛女陳相妤亦癌症復發，需要住院開刀及進行化療。她指孝順的女兒知道她身體不好，更千叮萬囑其他家人不要讓林到醫院探病。慶幸的是，經過調理，愛女恢復相當不錯，不但擊退了病魔，掉的頭髮也都長回來了。

69歲台灣女星林美照2020年證患大腸原位癌。(FB圖片)

林美照近日受訪時卻自爆於建築設計界獲獎無數的愛女原來5年前亦患癌。(FB圖片)



愛女癌症復發，令林美照憂心不已。(FB圖片)

有「娃娃音始祖」之稱的林美照。(FB圖片)

林美照與愛女早年曾上綜藝節目。(影片截圖)





林美照的愛女陳相妤於建築設計業界享負盛名。

林美照的愛女陳相妤於建築設計業界享負盛名，曾獲得國際協會IIDA Global Excellence Award。向來視寶貝女兒為心頭肉的林美照透露，5年前得知愛女患癌，當下便感到晴天霹靂，形容感覺像世界末日「當時覺得天都要塌了」。不幸的是，她在2020年亦因照大腸鏡，發覺體内有20幾顆腫瘤，其中一顆還是原位癌，需緊急動腸道手術保命。

同場加映: 大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1.大便出血(鮮紅色)

2.大量黏液性便

3.貧血，導致疲憊、頭暈

4.排便型態改變，形狀與量的改變

5.體重減輕

6.腹痛

7.排便困難，常常覺得排不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

轉載自晴報