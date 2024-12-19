行山意外｜父親登山途中暈倒 8歲兒誤以為睡著 最終失救不治

北京近日發生一宗行山意外，一名父親帶8歲兒子參加親子登山活動，途中突然身體不適倒地，兒子以為爸爸只是睡著，由路過的行山人士致電求助，可惜救援人員到場時該名父親已回天乏術。

綜合《北京日報》、《新聞晨報》等內媒報道，這宗行山意外發生在北京房山區三盆水，當地藍天救援隊於12月7日下午3時10分接到一位行山人士的求助電話，指一名男子倒臥在路邊，旁邊還有一個男孩。致電求助的男子表示，他在現場還遇見好幾位家長帶著孩子往山上爬，而躺在路邊的男子可能是想帶著孩子下山。

由於情況緊急，救援隊立刻組織24名隊員，帶著擔架、藥物等物資出發，並要求隊員「誰先到就直接上山」，以免耽誤救援時間；第一名隊員於下午3點34分開始上山，其他成員隨後亦陸續到達，首批救援人員約於5點抵達事發地點。可惜的是，當他們檢查倒地男子的脈搏並觸摸其頸動脈時，發現他已經離世，回天乏術。

救援人員到達現場時，該名父親已無呼吸及脈搏，回天乏術。（網上圖片）

救援隊在徵求家屬意見後，用擔架將死者遺體搬下山。（網上圖片）

由於山路崎嶇，救援隊一共抬了4個半小時，直到晚上9點半才到達山下。（網上圖片）

救援隊事後提醒家長慎選戶外活動，應理性考慮主辦方及自身能力。（網上圖片）

經了解，原來該名父親當日帶著兒子參加戶外親子登山活動，但隊伍經過三盆水時，他突然感到身體不適，於是領隊讓他原路下山，其他人則繼續行程。然而不久之後，他便在路上暈倒了，其8歲兒子當下還以為父親只是睡著了，說道：「爸爸往下走時，沒走多遠就躺下了。」，路過的行山人士見狀則連忙致電救援隊求助。救援人員抵達現場時，親子登山活動的領隊及幫忙求助的熱心行山人士也在現場。

救援隊在徵求家屬意見後，用擔架將死者的遺體搬下來，由於山路崎嶇，他們一共抬了4個半小時，直到晚上9點半才到達山下。據報，死者還有一名13歲的女兒。

房山藍天救援隊事後提醒家長，應慎選戶外親子活動，切勿被「挑戰高山」、「看不一樣的風景」、「行走在天地間」、「戰勝恐懼心理」等宣傳口號影響，一時衝動下報名；報名前應理性思考主辦方的資歷、安全措施，以及自身能力、經驗及裝備等問題。

同場加映｜4種失溫等級與治療法

行山到達海拔較高的區域，溫度往往比城市低，裝備不足隨時有可能導致失溫。「急診柯南．翁梓華醫師」就曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

1.輕度失溫

治療方式

‧體溫32-35度，這類病患意識清楚，而且會抖得很厲害；

‧治療方式主要以支持性療法為主：綬給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等等，逐步提升體溫。

2.中度失溫

治療方式

‧體溫28-32度,這類的病人意識混亂，發抖能力也失衡，亦可能不會發抖；

‧除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命徵象，因為這類失溫病患常常會併發心律不整。

3.重度失溫

治療方式

‧體溫低過28度，這類的病人大多已經失去意識，只能監測到生命徵象；

‧除上述的處置之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜進行體外循環支援。

4.致死性失溫

治療方式

‧這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要任務，而是需要緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，並且後送往醫學中心進行治療。

資料來源：急診枯南‧翁梓華醫師

資料來源：《北京日報》、《新聞晨報》

轉載自晴報