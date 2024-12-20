癌症｜美知名女星食道癌離世 醫生提醒8大初期症狀及早就醫

曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。她今年曾公開患有食道癌，並展開長達兩年半的治療，惟最終仍不敵病魔離世。

綜合外媒報道，Jill Jacobson的親友於16日證實其死訊，指Jill經過與漫長的病魔抗爭，12月8日在加州的療養院中與世長辭。其經理人Ben Padua讚揚Jill是一位美麗、風趣、優雅集於一身的偉大演員，Jill的家人亦發聲明指她是在家人、愛犬的陪伴下離世，直到生命的最後一刻依然保持樂觀。

曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson於本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。(影片截圖)

曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson於本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。(影片截圖)

曾出演《星空奇遇記》的美國知名女演員Jill Jacobson於本月8日於加州一所療養院病逝，終年70歲。(網上圖片)

Jill Jacobson於1970年代加入影壇，曾演出了不少經典作品，包括《星空奇遇記》，還有《妙管家》(Miss Pettigrew Lives for a Day)、《風雲女郎》(Murphy Brown)、《靈書妙探》(Castle)。她今年曾公開指，自己與食道癌已抗爭了長達2年半，希望在餘下的人生可以回饋社會，而她的電視劇遺作《Merrily》預計將於明年播出。

食道癌｜8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

大出血

胸口痛

吞嚥困難

貧血或排黑便

體重減輕

聲音嘶啞

慢性咳嗽

呼吸有臭味

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

轉載自晴報