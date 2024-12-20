癌症｜非吸煙者患肺癌日增 化妝、家務成肺癌元凶？

肺癌是本港癌症頭號殺手，最近女演員田蕊妮亦公開患肺腺癌，幸好早發現切除病灶。台灣有醫生指出，就算不吸煙仍有機會罹患肺癌，如平日做家務和化妝亦暗藏罹癌風險。

肺癌｜不吸煙都致肺癌 做家務、化妝增患癌風險

台灣胸腔內科醫生周百謙在當地健康節目《小宇宙大爆發》中分享，指臨床上觀察到越來越多肺癌患者一生無吸煙習慣，卻罹患肺癌，原因與日常習慣息息相關。他指出5大非吸煙高危因素致肺癌：

1. 二手煙、空氣污染

周百謙指出，現今空氣污染的情況比以前更嚴重，如工業區排放空氣污染物或是柴油燃燒物等，過程中排放的細懸浮微粒或化學物質會吸進肺部，長期恐增致癌風險。

2. 煮食油煙

近年多了家庭主婦罹患肺癌，部分原因與烹飪有關。周百謙指出，若煮食環境通風不良，長時間曝露在油煙瀰漫的環境中，吸入未燃燒完全的微粒從而致癌。

3. 吸塵機未有配置隔塵濾網

吸塵機把地上髒污塵埃吸進來，但有些吸塵機前面有配置濾網，而後面沒有，導致細懸浮微粒從出風口排出，長期吸入恐埋肺癌禍根，建議大眾檢查家中吸塵機有沒有以上配置。

4. 甲醛

剛裝修好的新屋或新購入的家具容易有甲醛殘留，建議新裝修好的單位等3至6個月後才入伙，降低因吸入甲醛致肺癌的風險。

5. 遺傳因素

若家族中有罹癌病史，如50歲之前罹患乳癌、大腸癌等，意味著天生缺乏對抗腫瘤的基因，故家族其他成員容易患癌，肺癌如是。

6. 化妝品

周百謙提醒，正規化妝品一般來說對身體無害，但是用香味過濃的化妝品就要小心，有可能添加含揮發性化學物質或人造香精等化學物，長期吸入對肺部有影響。

7. 過度烹飪

不同食油有不同的發煙點，周百謙提醒，若低溫烹調的油品被用於高溫炒炸，會產生不穩定型氧化物，不論是吸入或攝取皆會損害健康。另外，進食烹煮食材時的燒焦部分，同樣會增加患癌風險。

肺癌｜是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

肺癌常見6大症狀

1. 發現自己久咳不癒，久咳嚴重

2. 常常覺得喘不過氣

3. 咳嗽時咳出帶有血或黏液的分泌物

4. 肺部反覆感染，難根治

5. 深呼吸、咳嗽時覺得胸痛

6. 聲音沙啞

資料來源：外科專科醫生白映俞

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

● 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

● 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

● 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

● 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

肺癌｜罹患肺癌4大常見成因

1. 吸入二手煙

香煙對健康危害很大，即使是吸入二手煙，裏面至少有70種以上的化學物質會致癌。

2. 氡氣

這是一種無色、無味、但有放射性的氣體，普通存在於岩石與土壤內。如果用了有這氣體的建築材料，會影響肺癌的發生

3. 空氣污染

若每天呼吸的空氣裏參雜濃度愈高的PM2.5，肺部健康就極為堪慮

4. 工作時暴露化學物質

砷、石棉、鎘、煤、鎳等化學物質有礙於肺部健康

資料來源：外科專科醫生白映俞

肺癌｜基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

轉載自晴報