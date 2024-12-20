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旅行意外｜台婦亡命打卡 闖入火車軌半邊身捱撞 乘客即場施救
健康Tips

旅行意外｜台婦亡命打卡 闖入火車軌半邊身捱撞 乘客即場施救

健康解「迷」
健康解「迷」

　　旅行打卡都要注意安全！台灣一名大媽跟團隊參觀阿里山小火車，於火車軌前忘我打卡，未有聽見火車駛近的鳴笛，半邊身被火車車廂擊中，瞬間180度轉體倒地，現場隨即響起尖叫聲，場面超驚險。

 

　　綜合台媒及「X」（前身Twitter）網民影片分享，台灣55歲女子跟團闖入阿里山小火車鐵軌打卡，期間她站在鐵軌旁舉起手機拍攝，此時小火車駛近響起鳴笛示警眾人離開軌道，惟事主疑未有聽到鳴笛聲，被火車狠狠撞上半邊身，隨即被撞得轉身倒地，現起響起一片尖叫聲。

 

亡命打卡｜被撞後倒地不起 事主1原因面臨罰款

 

　　影片中所見，事主被撞後側身倒地無法動彈，現場有女子大叫「不要動」，待眾人冷靜後才與多名民眾上前詢問事主狀況。幸而當時台灣藥學國際發展協會成員兼花蓮縣衛生局長正在火車上，發現情況後立即上前為事主止血包紮，而事主被撞後疑左腳骨折，故以登山杖固定腳部，由救護車送醫治療。

 

　　據報道指，事主受傷後，火車為將傷患送往樟腦寮平交道，退行至樟腦寮車站，預計影響62名遊客、列車延誤約60分鐘，而事主所參與旅行團疑非法帶領遊客在鐵軌上行走和無視安全勸導，故對旅行團及事主進行處罰及罰款處理。

 

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

女子跟團闖入阿里山小火車鐵軌打卡，期間她站在鐵軌旁舉起手機拍攝。（影片截圖）

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

事主疑未有聽到鳴笛聲，被火車狠狠撞上半邊身，隨即被撞得轉身倒地。（影片截圖）

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

事主被撞後側身倒地無法動彈，現場有女子大叫「不要動」。（影片截圖）

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

花蓮縣衛生局長正在火車上，發現情況後立即上前為事主止血包紮。（網上圖片）

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

花蓮縣衛生局長正在火車上，發現情況後立即上前為事主止血包紮。（網上圖片）

亡命打卡｜火車軌前忘我打卡 55歲大媽遭火車狠撞瞬間轉體倒地不起

事主被撞後疑左腳骨折，故以登山杖固定腳部，由救護車送醫治療。（影片截圖）

 

亡命打卡｜網民一致大鬧：活該！

 

　　消息一出，網民一致認為事主無視安全，怒斥「活該」，部分網民指該小火車不同站都經常見到衝入軌道的遊客：「站長已經廣播至少三次列車要進站了，依然有人硬要衝」

 

網民有乜講

 

明明就是人去撞火車

車上旅客好可憐

支持重罰以儆效尤

火車有沒有受傷啊？

自找的不值得同情站長辛苦了

 

資料來源：X@idomaru

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網絡熱話#旅行團#骨折#火車#花蓮#阿里山#旅遊安全#台灣#阿里山小火車#意外#社交媒體#網民反應
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