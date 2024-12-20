穿羽絨外套4大風險 兒童穿著或增意外死亡率

受東北季候風影響，天文台估計今天(20日)氣溫降至13度，本港2地區更只有8度，而且預計下週初至聖誕節早晚仍然清涼。因此市民記得要注意保暖，著羽絨4大隱患要小心。

根據天文台九天天氣預報，20日市區清晨氣溫降至攝氏13度；而打鼓嶺及大埔地區更只有8度，各區的相對濕度普遍下降至40%或以下，周六（21日）介乎14至21度。另天文台預測周日（22日）市區氣溫也會低見13度。而平安夜(24日)氣溫介乎14度至19度，聖誕節則介乎15度至20度。Boxing Day （26日）氣溫最高是22度。東北季候風會在未來兩三日持續為廣東沿岸帶來天晴及乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。

寒流襲港｜著羽絨有4大安全隱患

天氣寒冷，不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

1.羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2.羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙

在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿

洗衣機內的空間密閉有限，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸

清洗羽絨服，要在帶有洗滌羽絨外套程度的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。

3.羽絨服遇明火，會被點著

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人身上拉上拉鍊，用打火機在衣服下擺一角點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光連拉鍊也被燒得完全融化。

如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

4.兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

湖南衞視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。

結果顯示，車子撞到牆壁後，穿著羽絨服的假人被滑出了座椅，頭部向下懸空掛；同樣的速度撞擊，未穿羽絨服的假人只有輕微的回彈出現，並沒有被滑脫出去。

資料來源：內地消防應急管理部宣教中心

轉載自晴報