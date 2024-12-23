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天文台近日不時預告，市區最低氣溫將降至約12、13度左右，其中6個地區更只有個位數。有醫生就提醒市民，洗完澡後切勿做1個危險動作，可能會增加心肌梗塞等風險，甚至隨時猝死。
健康Tips

冬日健康｜沖涼後少做一件事 增心肌梗塞風險易猝死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　天文台近日不時預告，市區最低氣溫將降至約12、13度左右，其中6個地區更只有個位數。有醫生就提醒市民，洗完澡後做1個危險動作，可能會增加心肌梗塞等風險，甚至隨時猝死。

 

　　日前天文台表示，香港天氣寒冷，市區最低氣溫約12度，新界會再低幾度；而根據自動分區天氣預報資料，流浮山、上水及沙田區的最低溫度將跌至9度，大埔及石岡則為8度，而打鼓嶺的最低氣溫更只有7度，相當清涼。

 

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數 沖涼後1動作極危險 醫生警告：隨時心肌梗塞猝死

天文台預測周五（20日）市區最低氣溫將降至約12度。（天文台網頁截圖）

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數 沖涼後1動作極危險 醫生警告：隨時心肌梗塞猝死

根據天文台資料，周五（20日）有6個地區的最低氣溫將跌至個位數。（天文台網頁截圖）

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數 沖涼後1動作極危險 醫生警告：隨時心肌梗塞猝死

周六（21日）及周日（22日）亦有2個地區維持個位數低溫。（天文台網頁截圖）

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數 沖涼後1動作極危險 醫生警告：隨時心肌梗塞猝死

周六（21日）及周日（22日）亦有2個地區維持個位數低溫。（天文台網頁截圖）

 

 

 

　　據台媒《CTWANT》報道，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫生盧易呈指出，人體在低溫環境中為了保暖，血管會收縮，而血管一收縮，血壓便容易上升，因此每逢天氣轉涼、氣溫較低的時候，心肌梗塞、腦中風等心血管疾病的患者亦會隨之增加。

 

　　他表示，不少長者都有晨運的習慣，但到了冬天應格外小心，建議在出門前先量血壓，如果收縮壓（上壓）高於140mmHg就先不要出門，休息一段時間後再量一次；若血壓依然偏高，就不要出門，否則在外面吹到冷風可能會令血壓進一步飆升。而出外也要做好保暖措施，建議可採用「洋蔥式」穿衣法，並戴上能遮住耳朵的冷帽，避免頭部被冷風直接吹襲。

 

心臟病危機｜沖涼後1個動作極危險

 

　　至於居家保暖方面，盧易程就表示重點在於洗澡和夜間睡眠。他提醒，洗完澡後千萬不要直接赤腳踏出浴室，「這一腳踩在冰地板的行為會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險。」因此務必要穿上拖鞋。他另外建議可在睡覺時套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，亦可以選擇開暖氣。

 

　　由於天氣寒冷容易令血壓出現波動，他特別提醒高血壓患者記得要按醫囑服藥，切勿因為擔心傷腎就自行減藥，並直言這是「大大的錯誤」，因為降血壓藥最大的功能其實就是保護器官和腎臟。他續指，很多腎臟疾病的起因實際上都是因為血壓太高而導致腎絲球被破壞，因此要護腎就應該好好吃降血壓藥，穩定血壓。

 

心臟病｜心肌梗塞7大常見徵狀

 

　　此外，本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問時表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能提供氧份到心臟。他指出，心肌梗塞的黃金搶救時間為6小時，如未能在黃金期內進行手術，患者可能會出現心肌壞死，或會誘發嚴重的心律不正、心臟停頓，甚至死亡；亦有40%患者病發時會直接死亡。

 

　　他指出，心肌梗塞可以沒有任何徵狀，亦有以下7大常見徵狀，提醒有高血壓、血脂高、糖尿病、肥胖問題等人士要多加留神：

 

心肌梗塞7大徵狀

 

1. 胸痛

2. 氣喘

3. 冒汗

4. 急行或運動後感到胸悶

5. 心悸

6. 心絞痛

7. 左手肩痛

 

資料來源：心臟科專科醫生梁永雄

 

心臟病｜6大護心建議

 

　　大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

 

護心6大建議

 

1. 低油鹽糖、高纖維及零反式脂肪飲食，多看食物營養標籤

2. 定期監察身體，如量血壓、血糖、體重

3. 每日睡足7至9個小時

4. 每周運動最少75分鐘（高強度）或150分鐘（中強度）

5. 65歲以上每周3天做平衡力運動，如單腳企

6. 戒煙

 

資料來源：香港心臟專科學院

 

轉載自晴報

 

Tags:#心肌梗塞#天文台#高血壓#心臟病#網絡熱話#健康#心血管疾病#護心建議#低溫#冠狀動脈阻塞#血壓#血管收縮#晨運#降血壓藥#護腎#均衡飲食#戒煙
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