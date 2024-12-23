保暖妙法｜實測8大暖身熱飲：薑茶舒張血管成首選

氣溫急跌，不少人想保暖，都會喝些熱飲暖身，但原來並非所有熱飲對保暖身體有幫助。日本有節目就8款暖身熱飲進行實測，測試其暖身及保暖效果，結果發現朱古力/咖啡/牛奶這類常見暖身熱飲，竟並非最佳保暖飲品，甚至可能愈飲愈凍？專家對於熱飲可以暖身的成因作出這樣的解釋。

暖身熱飲｜本港氣溫急跌應注意保暖 日本節目實測8款暖身熱飲效果

根據天文台九天天氣預報，近日市區清晨氣溫會降至攝氏13度；而打鼓嶺及大埔地區更只有8度，另天文台曾預測22日，市區氣溫也會低見13度。而平安夜(24日)氣溫介乎14度至19度，聖誕節則介乎15度至20度。Boxing Day 26日氣溫最高是22度。

天氣寒冷，除了穿衣上要注意保暖，不少人亦會飲熱飲暖身。日本節目《それって!?実際どうなの課》曾就8款冬日熱飲進行暖身實測，測試房間室溫維持於25°C，而受試者飲用前平均體溫必須達到36.4°C，並且只可坐著，她們的飲品分量大約為220毫升、溫度統一為60°C。

節目透過紅外線熱影像以及每5分鐘腋下探熱針測量，來觀察測試者身體溫度變化，來找出最暖身飲品排名，並邀請石原新菜醫生解釋箇中原因。

暖身熱飲｜拆解暖身熱飲排名 熱牛奶竟排最尾

測試飲品包括熱水、牛奶、紅茶、咖啡、朱古力、粟米湯、豬肉味噌湯及薑茶，其結果及醫生解釋暖身原因如下：

暖身熱飲排名｜1.薑茶

● 暖身時間：130分鐘

● 體溫提升：0.6°C

● 醫生拆解成因：生薑含有成份薑酮、姜辣素和薑酚等成分，可令身體末端血管舒張，同時防止血液過於濃稠，令血液循環變得更流暢，從而改善手腳冰冷問題。

暖身熱飲排名｜2.粟米湯

● 暖身時間：95分鐘

● 體溫提升：0.5°C

● 醫生拆解成因：粟米湯質感濃稠，因此在胃部滯留時間較長，令熱力可由內臟深處滲透全身。

暖身熱飲排名｜3.紅茶

● 暖身時間：65分鐘

● 體溫提升：0.3°C

● 醫生拆解成因：紅茶含有可進血液循環的茶黃素，有助將熱力伸延至四肢末端。

暖身熱飲排名｜4.熱朱古力

● 暖身時間：40分鐘

● 體溫提升：0.2°C

● 醫生拆解成因：熱朱古力中含有可可多酚，可有助血管舒張、促進血液循環，從而提升體溫，連雙腳末端亦可感受到溫暖，其效果較熱水更為顯著。

暖身熱飲排名｜5.熱水

● 暖身時間：40分鐘

● 體溫提升：0.3°C

● 醫生拆解成因：飲用熱水半小後，可見手掌變得溫暖起來。

暖身熱飲排名｜6.咖啡

● 暖身時間：35分鐘

● 體溫提升：0.1°C

● 醫生拆解成因：咖啡因會令血管收縮，令到體溫不升反跌。

暖身熱飲排名｜7.豬肉味增湯

● 暖身時間：20分鐘-30分鐘

● 體溫提升：首20分鐘上升0.4°C，足部末端亦有回暖跡象，惟25分鐘後體溫開始下降，約30分鐘時回落到飲用前體溫。

● 醫生拆解成因：豬肉味噌湯配料如白蘿蔔、牛蒡和豬肉等屬偏寒涼食物，攝取後反而令人變冷。

暖身熱飲排名｜8.熱牛奶

● 暖身時間：20分鐘

● 體溫提升：0.1°C

● 醫生拆解成因：中醫角度而言，牛奶屬於寒涼食物，會令身體變冷。

綜合上述測試排名，其中薑茶暖身效果最好，但經常用於暖身、安眠的熱牛奶及熱咖啡等效果不不太好，甚至可能會越飲越凍，今年冬天大家飲用暖身熱飲時，可以多加參考。

暖身熱飲｜ 著羽絨有4大安全隱患

除了飲熱飲，冬天亦有不少人會選擇穿上羽絨外套保暖，但原來亦有可能帶來危險。內地應急管理部宣教中心就曾發文，講解穿著羽絨服的4大安全隱憂，部分情況下甚至有機會出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患如下：

羽絨4大安全隱患

1. 羽絨外套在廚房：遇一定濃度一氧化碳會「爆炸」

冬天天氣較為乾燥，羽絨外套與其他物體摩擦會產生靜電，若遇瓦斯外洩，便會引發「爆炸」。因此穿羽絨外套到廚房、加油站等地方一定要謹慎。

2. 羽絨外套在洗衣機：甩乾時有可能會爆炸

● 清洗時，羽絨易聚集在一起，面層的透氣性能差，羽絨外套內產生大面積空隙

● 在洗衣機高速甩乾時，羽絨不斷膨脹，大量氣體無法及時排出，就會在很短時間內將洗衣機內部空間撐滿

● 洗衣機內的空間密閉有限，當氣體膨脹到一定程度，超過洗衣機的抗壓極限時就可能引起爆炸。

● 清洗羽絨服，要在帶有洗滌羽絨外套程序的洗衣機中洗滌，否則易出現「爆炸」的危險狀況。

3. 羽絨服遇明火會被點著：

有實驗顯示，羽絨外套穿在假人身上拉上拉鍊，用打火機在衣服下擺一角點火，羽絨衣馬上躥出火苗，火勢慢慢擴大、蔓延。不到5分鐘，整件羽絨外套就被燒得精光，連拉鍊也被燒得完全融化。

如果羽絨衣穿在人身上，接觸到含有油脂的皮膚，其燃燒速度可能會更快。著火時，人一跑動，產生風，還會加速衣服的燃燒速度。

4. 兒童穿羽絨外套坐安全座椅：更容易甩出去

湖南衛視《新聞大求真》曾做過一次實驗，將2個身高體重與1歲兒童相似的假人模型固定在安全座椅上，一個穿羽絨服，一個不穿。

結果顯示，車子撞到牆壁後，穿著羽絨服的假人被滑出了座椅，頭部向下懸空掛；同樣的速度撞擊，未穿羽絨服的假人只有輕微的回彈出現，並沒有被滑脫出去。

資料來源：內地消防應急管理部宣教中心

資料來源：內地應急管理部宣教中心

轉載自晴報